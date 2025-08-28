No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
¿No tener sexo afecta la relación de pareja?

El sexo es un espacio para disfrutar en pareja. Sin embargo, diversas situaciones afectan los encuentros. Expertos explican las posibles causas y dan sus recomendaciones para actuar frente a esos momentos.

Lucety Carreño Rojas
Lucety Carreño Rojas
28 de agosto de 2025 - 05:00 p. m.
Imagen de referencia. / Getty Images/iStockphoto
Imagen de referencia. / Getty Images/iStockphoto
Foto: Getty Images/iStockphoto - KatarzynaBialasiewicz

Isabel y Nicolás* estuvieron juntos por más de cinco años. Fue una relación en la que la empatía, el amor y el respeto siempre estuvieron presentes. Sin embargo, las relaciones sexuales entre la pareja no funcionaron.

Aunque trataron de buscar ayuda profesional y priorizar otros aspectos de su relación, no conectar en ese punto fue motivo de frustración, por lo que decidieron tomar caminos diferentes.

Otro caso es el de Juan y Sofía*, dos adultos de más de 30 años, que al comienzo de su relación tuvieron encuentros sexuales con mucha...

Lucety Carreño Rojas

Por Lucety Carreño Rojas

Comunicadora social de Uninpahu, vinculada a El Espectador desde 2016. Periodista de moda y negocios. Directora de El Hilo, el formato audiovisual de moda de EE.@LucetyClcarreno@elespectador.com

