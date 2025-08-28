¿No tener sexo afecta la relación de pareja?

Imagen de referencia. / Getty Images/iStockphoto Foto: Getty Images/iStockphoto - KatarzynaBialasiewicz

Isabel y Nicolás* estuvieron juntos por más de cinco años. Fue una relación en la que la empatía, el amor y el respeto siempre estuvieron presentes. Sin embargo, las relaciones sexuales entre la pareja no funcionaron.

Aunque trataron de buscar ayuda profesional y priorizar otros aspectos de su relación, no conectar en ese punto fue motivo de frustración, por lo que decidieron tomar caminos diferentes.

Otro caso es el de Juan y Sofía*, dos adultos de más de 30 años, que al comienzo de su relación tuvieron encuentros sexuales con mucha...