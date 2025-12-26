Odaxelagnia: por qué algunas personas disfrutan morder o ser mordidas por su pareja. Foto: Pixnio

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En redes sociales no es raro encontrarse con memes o shitposts que dicen que, además de los abrazos y los besos, morder también cuenta como una forma de afecto o un lenguaje del amor. Son publicaciones que compartimos en tono de broma, y que suelen venir acompañadas de comentarios del tipo “sí soy” o “me pasa”.

Pero, ¿se ha preguntado por qué hay personas que expresan cercanía o afecto de esa manera? Porque no, no siempre tienen una intención erótica.

Una mordida puede desencadenar la liberación de endorfinas, haciendo que las personas experimenten una sensación de comodidad o de bienestar.

Según información divulgada por Mejor con Salud, en AS, las mordidas pueden ser una forma de mostrar cariño sin necesidad de palabras. Cuando son suaves, rápidas o poco bruscas, muchas personas las usan para acercarse, jugar o “consentir” a alguien cercano.

También pueden ser una especie de descarga física para liberar tensión o estrés. Por ejemplo, cuando alguien se siente abrumado o cargado emocionalmente, puede desarrollar una “manía” al apretar, morder o pellizcar sin darse cuenta; no porque pretenda hacer daño intencionalmente, sino porque es un método inconsciente que usa para decantar lo que está atravesando.

Ahora bien, si hablamos del ámbito sexual, muchas parejas utilizan las mordidas como parte del juego que se tiene previamente, o durante el encuentro en sí. Es una especie de complemento que puede generar más excitación, tanto en quien la hace como en quien la recibe.

A esta última práctica que explicamos se le conoce como odaxelagnia, que simplemente significa sentir placer o excitación al morder o ser mordido durante la intimidad, y no es algo raro ni necesariamente problemático desde que, por supuesto, sea consensuado.

¿Qué se debe tener en cuenta?

Aunque a veces se menciona como un fetiche, no se trata siempre de una práctica erótica fuera de lo común. Es bueno preguntarse si podría considerarse una parafilia -que es el interés sexual en un estímulo que no suele ser la forma más común para excitar y que tiende a incluir daños, humillaciones, dolor o sadomasoquismo-, pero, en la mayoría de casos, las mordidas no reemplazan otras prácticas y se realizan con cuidado para evitar lesiones graves.

Ahora, aunque a veces también se asocia la odaxelagnia con el BDSM, esta relación no es directa, obligatoria o complementaria. Mejor con Salud explica que el BDSM se define más por las dinámicas de poder o roles, que por un estímulo que nos guste. Las mordidas pueden aparecer en relaciones que no incluyen dominación o sumisión. Es, por decirlo de alguna manera, una forma más de interactuar y compartir placer.

Por eso, para que una mordida sea placentera, ambas personas deben estar de acuerdo y participar de manera consciente. No se trata de imponer nada, pues, cuando el dolor no es acordado ni aceptado, la experiencia cambia por completo y deja de ser parte de una interacción segura o que aviva la pasión.

Lo más importante en medio de todo esto es comprender que, lo que para una persona resulta placentero, para otra puede ser incómodo o indeseado. Actuar sin consentimiento pone a nuestra parejas parejas o amigos en un escenario de vulnerabilidad y es incluso violento tomar atribuciones sobre los cuerpos ajenos, aunque mantengamos un vínculo.

Si participa en estas prácticas, recuerde mantener la comunicación abierta y actuar con precaución.