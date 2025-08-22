¿Para qué sirve el gancho rojo de la caminadora y en qué casos debería usarlo?

El reto está en concienciar a los usuarios sobre su verdadero papel. Si bien el ejercicio en caminadora es una de las actividades cardiovasculares más comunes y accesibles, no está exenta de riesgos. Foto: Bodytech

En casi todas las caminadoras hay un pequeño accesorio rojo que cuelga del panel de control y que suele pasar desapercibido. Muchos usuarios lo ven como un simple adorno, otros como un detalle de fábrica sin gran relevancia. Sin embargo, el famoso “gancho rojo” o clip de seguridad es, en realidad, un elemento esencial para garantizar la protección del corredor o caminante mientras entrena.

Este dispositivo de seguridad, aunque pueda parecer sencillo, puede marcar la diferencia entre un entrenamiento seguro y un accidente. Javier Ramírez, entrenador de la cadena de gimnasios Bodytech, menciona que “el gancho rojo de la caminadora no está ahí por casualidad, sino para proteger al usuario en caso de pérdida de equilibrio, tropiezo o cualquier situación inesperada durante la marcha o la carrera”.

El gancho rojo es un clip de seguridad unido a un cordón, generalmente de plástico resistente, que se conecta a la consola de la caminadora. En el extremo contrario, lleva un broche que se engancha a la ropa del usuario, normalmente en la cintura.

Su funcionamiento es simple, pero altamente efectivo: en caso de que la persona se aleje demasiado de la consola por un tropiezo, un resbalón o una caída, el cordón se estira y desconecta el imán de la máquina. Esta acción interrumpe de inmediato la corriente eléctrica y detiene la banda de la caminadora.

Ramírez lo compara con un cinturón de seguridad en el carro: “Así como nadie discute la necesidad de abrocharse el cinturón cuando conduce, tampoco debería ponerse en duda la importancia de enganchar el clip de seguridad al ejercitarse en una caminadora. Es un dispositivo preventivo que, aunque parece mínimo, puede evitar lesiones graves”.

¿Por qué muchas personas no lo usan?

En los gimnasios es común ver a los usuarios correr sin el clip de seguridad. Algunos argumentan que es incómodo, otros que nunca lo han necesitado y que solo ocupa espacio. Sin embargo, las estadísticas sugieren lo contrario. Según un informe de la Comisión de Seguridad de Productos de Consumo de Estados Unidos (CPSC, por sus siglas en inglés), expuesto en febrero de 2025, las caminadoras están entre los equipos de ejercicio con mayor número de incidentes reportados, especialmente por caídas.

El mismo informe señala que miles de usuarios terminan cada año en salas de urgencias por accidentes relacionados con caminadoras, y la ausencia del clip de seguridad es un factor recurrente. “La falsa sensación de control hace que muchos no lo usen, pero basta un momento de distracción, una zancada mal dada o una descoordinación para que el riesgo aparezca”, señala el doctor Ramírez.

¿En qué casos es indispensable usarlo?

Aunque lo ideal es utilizarlo siempre, hay situaciones en las que el uso del gancho rojo se vuelve aún más crucial:

1. Personas mayores o con movilidad reducida: el clip reduce el riesgo de caídas prolongadas y lesiones serias.

2. Usuarios en procesos de rehabilitación: quienes usan la caminadora como parte de una terapia deben tener un extra de seguridad.

3. Principiantes: al no estar familiarizados con la máquina, tienen mayor probabilidad de perder el equilibrio.

4. Entrenamientos de alta intensidad: correr a gran velocidad o con inclinación aumenta la posibilidad de accidentes.

5. Distracciones inevitables: usar auriculares, mirar televisión o revisar el celular mientras se corre puede hacer que un segundo de descuido cause una caída.

Ramírez enfatiza: “Nadie planea caerse en una caminadora, pero la diferencia está en estar preparados para cuando ocurre. El clip es una red de seguridad que actúa en milésimas de segundo”.

¿Qué riesgos se corren al no usarlo?

Una caída en una caminadora en movimiento puede tener consecuencias más graves de lo que parece. Desde raspones y golpes por el arrastre de la banda, hasta lesiones en la cabeza, fracturas y problemas en las articulaciones.

De hecho, el problema no es solo caerse, sino el tiempo que transcurre entre el tropiezo y que la máquina finalmente se detiene. En esos segundos, el usuario puede ser arrastrado hacia atrás y golpearse contra el suelo, la pared u otro objeto cercano.

“El gancho rojo detiene la máquina de inmediato, evitando ese arrastre peligroso que suele ser la causa de las lesiones más serias”, recalca el especialista.

Buenas prácticas de seguridad al usar la caminadora

Además de enganchar el clip de seguridad, hay otras recomendaciones para reducir riesgos en el uso de la caminadora. Según el experto son:

• Comenzar siempre a baja velocidad y aumentar progresivamente.

• No usar ropa holgada que pueda enredarse en la banda.

• Mantener la vista al frente, en lugar de mirar constantemente hacia abajo o a los lados.

• Evitar distracciones excesivas como escribir en el celular mientras se corre.

• Mantener la caminadora en buen estado y revisar periódicamente que el clip funcione correctamente.

En países como Japón y Alemania, los gimnasios promueven activamente el uso del gancho rojo, incluso con carteles y capacitaciones. Sin embargo, en gran parte de América Latina todavía no existe esa cultura de prevención, y el accesorio sigue viéndose como un elemento opcional.

El reto está en concienciar a los usuarios sobre su verdadero papel. Si bien el ejercicio en caminadora es una de las actividades cardiovasculares más comunes y accesibles, no está exenta de riesgos. Incorporar medidas sencillas como el uso del clip de seguridad puede marcar la diferencia entre un entrenamiento satisfactorio y una visita inesperada al hospital.

Al final, la pregunta no es si lo necesita en cada sesión, sino si está dispuesto a correr el riesgo de no usarlo. En palabras del doctor Ramírez, “los accidentes no avisan, y la prevención siempre es más barata y menos dolorosa que la recuperación”.