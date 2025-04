Perimenopausia: cambios, síntomas y cómo afrontarla

La perimenopausia no es una enfermedad, sino una etapa natural de la vida. Es importante desmitificarla y acompañar a las mujeres en este proceso con información clara y tratamientos efectivos. Foto: Getty Images

En la vida de una mujer, la transición hacia el final de la edad reproductiva viene acompañada de múltiples cambios físicos, emocionales y hormonales. Este proceso, conocido como perimenopausia, suele ser menos discutido que la menopausia misma, aunque sus efectos en la salud y la calidad de vida son profundos y duraderos.

“La perimenopausia es el período de transición antes de la menopausia, en el cual los ovarios comienzan a disminuir su producción de hormonas sexuales, especialmente de estrógeno y progesteron. No es un evento que ocurre de un día para otro. Es un proceso progresivo que puede durar entre cuatro y diez años”, dijo Andrés Serrano, ginecólogo endocrinólogo de la Pontificia Universidad Javeriana.

El inicio de la perimenopausia varía ampliamente entre mujeres, aunque, según Serrano, en promedio comienza alrededor de los 45 años, pero puede iniciar tan temprano como a los 35 o tan tarde como a los 50. La llegada de la menopausia —definida como el cese completo de la menstruación durante 12 meses consecutivos— marca el final de la perimenopausia.

Los síntomas de la perimenopausia son múltiples y afectan varias esferas del cuerpo. “A medida que los niveles hormonales fluctúan, las mujeres pueden experimentar una gama de síntomas que muchas veces son erráticamente intensos”, señala Serrano.

Algunos de los síntomas más comunes, según Serrano, son:

• Irregularidades menstruales: “Los ciclos pueden volverse más cortos o más largos, y el sangrado puede ser más leve o más abundante de lo normal. Muchas mujeres se asustan al ver cambios abruptos en su menstruación, pero es parte del proceso”, afirma Serrano.

• Sofocos y sudores nocturnos: Según el experto, “hasta el 80% de las mujeres en perimenopausia experimentan sofocos, que son oleadas repentinas de calor que recorren el cuerpo y pueden ir acompañadas de sudoración profusa y palpitaciones”.

• Problemas de sueño: “La disminución del estrógeno impacta la regulación del sueño, provocando insomnio o despertares frecuentes durante la noche, muchas veces asociados a sudores nocturnos”, aclara Serrano.

• Cambios en el estado de ánimo: Irritabilidad, tristeza sin motivo aparente, ansiedad y síntomas depresivos leves a moderados son comunes. “Estas alteraciones se deben tanto a las fluctuaciones hormonales como al impacto psicológico de enfrentar una nueva etapa de vida”, dice el especialista.

• Problemas cognitivos leves: Algunas mujeres reportan dificultad para concentrarse o pequeños olvidos. “Lo que comúnmente se llama ‘niebla mental’ perimenopáusica tiene bases hormonales reales”, añade Serrano.

• Cambios en la sexualidad: La disminución de los niveles de estrógeno puede llevar a sequedad vaginal, molestias durante las relaciones sexuales y disminución de la libido. “Muchas pacientes sienten vergüenza de hablar de esto, pero es muy frecuente y tiene tratamientos efectivos”, remarca.

• Dolores articulares y musculares: “Aunque no es tan conocido, muchas mujeres en perimenopausia reportan rigidez y dolor en las articulaciones, debido a cambios inflamatorios relacionados con la caída del estrógeno”, explica Serrano.

• Alteraciones en el metabolismo: El especialista también señala que es común observar un aumento de peso, particularmente en la zona abdominal, cambios en la distribución de la grasa corporal y alteraciones en el perfil lipídico.

Para profundizar en la comprensión de la perimenopausia, es fundamental mencionar el Estudio SWAN (Study of Women’s Health Across the Nation), una investigación longitudinal iniciada en 1996 en Estados Unidos. “El SWAN es uno de los estudios más ambiciosos y completos sobre la transición a la menopausia. Incluyó a más de 3.000 mujeres de diversas etnias y procedencias, y sigue analizando cambios biológicos, psicológicos y sociales que ocurren durante la perimenopausia y menopausia”, comenta Serrano.

Algunos de los hallazgos más relevantes del estudio SWAN son:

• Inicio variable: Confirmó que la edad de inicio de la perimenopausia y de la menopausia varía considerablemente según factores genéticos, hábitos de vida y etnicidad.

• Impacto cardiovascular: “Los cambios hormonales durante la perimenopausia tienen una relación directa con un aumento en los riesgos cardiovasculares, como hipertensión, alteraciones del colesterol y diabetes tipo 2”, explica Serrano.

• Salud ósea: La pérdida acelerada de masa ósea también comienza en la perimenopausia. “Una disminución temprana del estrógeno afecta directamente a los huesos, aumentando el riesgo de osteoporosis a largo plazo”, agrega el experto.

• Relación entre sueño y salud mental: El SWAN mostró una fuerte correlación entre insomnio y desarrollo de síntomas depresivos durante la perimenopausia. “No es simplemente que el insomnio cansa; también predispone al cerebro a alteraciones emocionales”, dice Serrano.

• Importancia de los hábitos de vida: “El estudio demostró que mujeres físicamente activas, no fumadoras y con dieta equilibrada presentaron menos síntomas severos”, señala el ginecólogo.

¿Cómo se diagnostica?

“La perimenopausia es un diagnóstico clínico. No existe un único análisis de sangre que pueda confirmarlo. Se basa en la historia médica de la paciente, los síntomas reportados y la exclusión de otras causas”, enfatiza Serrano. Sin embargo algunos médicos solicitan mediciones de niveles hormonales, como estradiol y hormona foliculoestimulante (FSH), aunque sus niveles fluctúan tanto que no siempre son confiables como criterio único. “Lo más importante es escuchar a la mujer. Validar su experiencia y síntomas es fundamental para ofrecer una atención adecuada”, remarca el doctor.

El enfoque para manejar la perimenopausia debe ser individualizado. “Cada mujer experimenta esta transición de manera única”, dice Serrano.

Entre las estrategias más comunes están:

• Cambios en el estilo de vida: Actividad física regular, una dieta rica en calcio y vitamina D, evitar el tabaco y reducir el alcohol son pilares fundamentales.

• Terapia hormonal: Para síntomas severos, como sofocos intensos o alteraciones de sueño incapacitantes, puede recomendarse terapia hormonal con estrógenos y/o progestágenos, siempre bajo supervisión médica. “No todas las mujeres son candidatas. Es necesario valorar riesgos y beneficios”, aclara el experto.

• Terapias alternativas: Algunas mujeres encuentran alivio en terapias como acupuntura, fitoterapia (como el cohosh negro o la cimicífuga) o mindfulness. “Aunque los estudios son mixtos, algunas de estas estrategias pueden ser complementarias”, añade.

• Medicamentos específicos: En casos de ansiedad o depresión importante, pueden ser necesarios antidepresivos en bajas dosis. Lubricantes vaginales también son de ayuda para la sequedad.

