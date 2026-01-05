‘Pistantrofobia’: por qué cuesta volver a confiar en las personas

Foto: Pexels

No es cierto que la confianza en las relaciones humanas —románticas o amistosas— se construya sola. Muchas personas pueden estar involucradas en una relación y, aun así, entrar en “modo alerta”, esperando siempre que algo malo suceda. Esto, porque la cercanía no disipa la desconfianza, porque las palabras o las acciones no alcanzan para que se sientan del todo seguras o porque las experiencias pasadas todavía generan ruido y dolor.

El término pistantrofobia se utiliza para nombrar una dificultad para confiar en otras personas que es, en realidad, un miedo excesivo y desbordante. Se refiere a un problema que moldea la forma de vincularse y que no depende únicamente del comportamiento del otro, sino de los pensamientos, generalmente intrusivos, de quien la desarrolla.

Esta fobia suele confundirse con la precaución o la inseguridad común, pero la diferencia está en que, aquí, el malestar no aparece solo en situaciones específicas (como descubrir una mentira o que la pareja no responda el celular por una noche), sino que está presente desde el inicio y se mantiene a lo largo de la relación. Incluso, puede que un vínculo finalice y, tiempo después, se construya otro con alguien diferente, pero el funcionamiento será muy similar.

Desde el blog colombiano de Tu Psicóloga en Casa se ha señalado que, de todas formas, esta dificultad no está reducida a las relaciones de pareja. También puede aparecer en amistades, en la familia y en los entornos laborales porque, en general, confiar en otros produce bastante ansiedad y pánico, independientemente del tipo de relación.

Señales que indican problemas para confiar en los demás

Alguien con pistantrofobia puede relacionarse con otros sin que haya conflictos aparentes. Lo que sucede a nivel interno -y el cambio o lo importante del asunto- es cómo procesa lo que sucede en la relación. La ansiedad hace que la persona no confíe de entrada en lo que le dicen y sienta que tiene que comprobarlo varias veces; cuestiona lo que el otro hace o dice, incluso cuando no hay señales de engaño; y, en medio del ahogo, el malestar deja de ser emocional y puede pasar a ser físico.

Pero, en otros casos, esta desconfianza lleva a mantener cierta distancia. Sí: se puede compartir tiempo o conversar, pero la persona evita establecer un vínculo más estrecho, depender de alguien o mostrar vulnerabilidad. Es por eso que pedir ayuda, contar cosas personales o confiar al 100% se vuelve algo complicado. La exposición, con quien sea, se siente riesgosa.

Muchas veces, lo que alimenta ese miedo son experiencias pasadas, como engaños, manipulaciones o relaciones en donde se sufrió maltrato o daño emocional. Y, como lo hemos reiterado en otros artículos, la infancia también juega un papel muy importante: crecer en un entorno en donde no siempre se recibe cuidado o apoyo, hace que confiar en los demás resulte difícil.

Las consecuencias a largo plazo

Cuando esta forma de vincularse sigue “activada”, incluso en contextos seguros, la desconfianza deja de ser un mecanismo de protección y empieza a interferir en la vida y sus decisiones. Afecta la comunicación, la cercanía y la sensación de plenitud o la misma idea de ser feliz en pareja.

Realmente, la pistantrofobia no explica todos los problemas vinculares, ni todas las dificultades para confiar entran en esta categoría. Las relaciones pueden causar dolor y eso es parte de la vida, y no significa que para avanzar debamos ignorar las experiencias pasadas.

No hay que privarse de vivir los vínculos de manera plena. Es necesario buscar ayuda, exteriorizar el temor y trabajar en el bloqueo que limita la capacidad de conectar con otros. Esto también hará mucho más sencillo diferenciar entre una desconfianza situacional y un problema que se repite más allá de las circunstancias.