De 5K a maratón: cómo cambian cuerpo y mente en la progresión del corredor

Más allá del esfuerzo físico, correr distancias cada vez más largas transforma el cuerpo y la mente. Foto: Cortesía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Correr una carrera de cinco kilómetros y completar un maratón son dos mundos muy distintos, no solo por la distancia, sino también por lo que pasa dentro del cuerpo y la mente del corredor. La progresión de 5K hacia 21K o 42K no es una línea recta, sino un proceso de adaptación física, emocional y psicológica que se construye poco a poco. En ese trayecto, la musculatura cambia, los sistemas energéticos se ajustan y, en paralelo, la relación con el esfuerzo, el cansancio y la motivación se transforma.

En los primeros kilómetros, el corredor quizá no se perciba como un “corredor de fondo”, sino como alguien que sale a disfrutar del aire, superar la fatiga inicial y plantearse pequeños retos personales. Pero con el tiempo, y a medida que las salidas se vuelven más largas, se acumulan experiencias de “sufrimiento”, satisfacción, fracasos y conquistas. La identidad va cambiando, y la mente aprende a tolerar límites que antes parecían imposibles.

“Correr más lejos no es solo cuestión de piernas, sino también de estrategia”, expone la conclusión del estudio Training Volume and Training Frequency Changes Associated with Boston Marathon Race Performance, publicado en 2024 en la revista Frontiers in Sports Science. Este trabajo analizó cómo los corredores clasificados como de no élite modificaron su entrenamiento durante los doce meses previos a la Maratón de Boston 2022 y la relación que tuvieron esos cambios con su rendimiento final.

El estudio, realizado con 917 participantes —495 mujeres y 422 hombres— con tiempos promedio de 3:53 h y 3:35 h, respectivamente, se centró en dos etapas del entrenamiento: de 12 a 4 meses antes de la carrera (“fase temprana”) y de 4 a 0 meses antes (“fase final”).

¿Qué mostraron los resultados?

En ambas fases, un mayor kilometraje y más sesiones de calidad se asociaron con mejores tiempos finales.

En la etapa previa al maratón, las sesiones de cross-training también tuvieron un impacto positivo en el rendimiento.

Curiosamente, quienes redujeron el número de sesiones semanales de running en los últimos cuatro meses corrieron más rápido que quienes mantuvieron o aumentaron la frecuencia.

El estudio comprobó que no todo se trata de sumar kilómetros. En los meses finales, una reducción estratégica del volumen, conocida como “tapering”, permite al cuerpo recuperarse, fortalecer las adaptaciones previas y llegar descansado al día de la carrera. La modulación del entrenamiento, más que la cantidad, marca la diferencia entre llegar extenuado o rendir al máximo.

Laura Méndez, fisioterapeuta deportiva de Real Cundinamarca Fútbol Club, resume el proceso así, “cuando un corredor pasa de distancias cortas a largas, el cuerpo debe aprender a resistir un estrés metabólico sostenido; eso implica reforzar fibras musculares, mejorar la recuperación y estabilizar las articulaciones. No basta con correr más kilómetros: hay que preparar el sistema de soporte”.

👟 Le puede interesar: ¿Dormir en camas separadas salva matrimonios? El auge del “divorcio del sueño”

Según Méndez, ese avance trae consigo cinco transformaciones físicas:

1. Aumento de la capacidad mitocondrial, que mejora la producción de energía y la resistencia.

2. Mayor vascularización, con más capilares que nutren las fibras musculares.

3. Refuerzo del sistema de amortiguación, fortaleciendo músculos estabilizadores y reduciendo el impacto articular.

4. Eficiencia mecánica optimizada, al ajustar zancada, cadencia y postura para ahorrar energía.

5. Uso más eficiente de la grasa como combustible, lo que ayuda a conservar el glucógeno durante esfuerzos prolongados.

“Ese proceso no es lineal ni rápido. Cuando se incrementa el volumen aparecen señales de fatiga o pequeñas molestias. Por eso la recuperación activa, el trabajo de fuerza y el entrenamiento cruzado son tan importantes como el propio running”, aclara.

Andrés Castillo, psicólogo del deporte, explica que el progreso del corredor también ocurre en la mente. “La mente debe acostumbrarse a tolerar molestias que antes parecían insoportables. Cuando alguien empieza con un 5K, el esfuerzo se siente insoportable en el kilómetro cuatro o cinco; con el tiempo, esa sensación se desplaza mucho más adelante y el cuerpo aprende a convivir con ella”.

Castillo identifica tres transformaciones mentales clave:

• Cambio en la percepción del dolor y la fatiga: el corredor desarrolla un umbral más alto de tolerancia.

• Entrenamiento de la paciencia y la constancia: entiende que el progreso no siempre es visible, pero sí acumulativo.

• Fortalecimiento de la autoconfianza: cada meta alcanzada reafirma la idea de que puede ir más lejos.

Según el experto, los altibajos emocionales —como lesiones, pausas o comparaciones con otros corredores— son inevitables. “Por eso, el trabajo mental debe incluir visualizaciones, autoafirmaciones y una planificación realista. Entrenar la mente es tan importante como entrenar el cuerpo”, asegura el psicólogo.

El proceso de pasar de 5K a maratón está lleno de ajustes, tanto físicos como psicológicos. Durante los primeros meses de aumento de volumen, es común sentir fatiga o molestias leves; el cuerpo apenas está aprendiendo a soportar cargas más altas. Luego llega una etapa en la que el progreso deja de ser evidente: ya no se trata de bajar segundos, sino de afinar la eficiencia y sostener ritmos por más tiempo.

En los meses previos a la competencia, según el estudio de Boston, lo más recomendable es reducir las sesiones para llegar con energía. En paralelo, la mente debe reforzarse frente a la monotonía, el cansancio y las dudas.

Un corredor aficionado recuerda un entrenamiento clave: tras ocho semanas con tiradas de 30 km, un día sintió que no podía más. “Lo que me salvó fue imaginarme cruzando la meta”, contó. Esa visualización, una técnica común en psicología deportiva, le permitió terminar su sesión y mantener el rumbo hacia su objetivo.

Avanzar de 5K a maratón no significa solo aumentar la distancia, sino transformarse como corredor. El cuerpo aprende a resistir más tiempo, optimiza su energía y fortalece su estructura. La mente, por su parte, aprende a convivir con el cansancio, a mantener la disciplina y a confiar incluso cuando no hay resultados inmediatos.

👗👟👒 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias sobre Bienestar y amor? Te invitamos a verlas en El Espectador.