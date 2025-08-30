Plan de estrategia deportiva para correr una media maratón en dos horas o menos

Un estudio de 2024 reveló que un plan estructurado con bloques de 12 meses permitió a corredoras completar más del 90 % del volumen previsto y mejorar su rendimiento. Foto: Media Maratón de Bogotá

Las media maratones, con sus exigentes 21 km, representan una meta atractiva para muchos corredores aficionados. Alcanzar la marca de dos horas —equivalente a un ritmo promedio de unos 5:41 min/km— es un logro apreciado: implica mantener el equilibrio entre resistencia y velocidad, resistir el desgaste físico y mental, y aplicar una estrategia de carrera calculada.

Para lograrlo, no basta con acumular kilómetros sin rumbo claro. Lo clave es un plan estructurado que combine progresión gradual, trabajo de ritmos y recuperación, organizado de manera que el cuerpo se adapte sin riesgo de lesión ni agotamiento. La constancia, la escucha del cuerpo y el enfoque en calidad más que en cantidad son pilares fundamentales de cualquier programa exitoso.

Andrés Martínez, psicólogo especializado en disciplina deportiva de la Pontificia Universidad Javeriana, explica que mantener “el foco en un objetivo concreto como la media maratón en dos horas ayuda a contener los pensamientos negativos y la fatiga mental.”

Con esa guía personal, el corredor aprende a gestionar la ansiedad en los entrenamientos difíciles y en los días que parecen no avanzar. Además, en los momentos en que el cuerpo dice basta, lo que realmente sostiene al corredor es la capacidad de reconectar con su meta y permitirse descanso sin culpa.

En paralelo, el entrenador señala que “un plan típico para ese objetivo debe durar entre 12 y 16 semanas, empezando con tres a cuatro salidas semanales y aumentando lentamente el volumen para evitar lesiones.” Y subraya que la clave está en combinar carreras largas a ritmo cómodo con entrenamientos de calidad como intervalos o tempo runs, además de incorporar días de descanso o actividad suave.

Y es que el estudio publicado en septiembre de 2024 en la revista Sports (MDPI), confirma lo que indica el experto, evaluando un “Programa físico anual” (PASm-12). Este estudio incluyó a seis corredoras mayores de 45 años, con más de diez años de experiencia, que siguieron un plan organizado en 12 mesociclos y 52 microciclos, con volúmenes de entrenamiento y niveles de intensidad definidos.

El estudio encontró que las corredoras completaron un 90,2 % del volumen total previsto (2.347 km frente a 2.603 km proyectados) y un 94,8 % de la intensidad propuesta, con diferencias estadísticamente significativas (Cohen’s f² y t correspondientes), lo que muestra un gran efecto sobre su adaptación física. Los resultados de las pruebas de campo fueron en general mejores que los valores esperados, aunque el rendimiento en la competición final fue ligeramente menor, probablemente por factores externos. El estudio concluye que el PASm-12 es un modelo útil para corredores amateurs, pues ofrece una estructura segura, reduce el riesgo de lesiones y ayuda a mantener participación continua en la actividad física.

“Divida su entrenamiento en bloques de 4 a 6 semanas. En cada bloque hay un aumento progresivo en distancia o intensidad, seguido de una semana de recuperación. Esto permite adaptaciones físicas sin fatiga acumulada”, expone al respecto, Emilio Rodríguez, entrenador físico del equipo del fútbol colombiano, Fortaleza CEIF.

Por su parte, el psicólogo añade una reflexión importante: “Cuando se entrena de forma organizada, el corredor no solo adapta sus piernas, también fortalece su disciplina mental. Saber que cada semana tiene un propósito ayuda a resistir la tentación de rendirse o saltarse entrenamientos”.

Sobre aspectos concretos del plan, el entrenador recomienda:

• Carreras largas (1 vez por semana): a ritmo cómodo, entre 60 % y 75 % del esfuerzo máximo, para construir base aeróbica —el método conocido como “long slow distance”—. Muchos corredores élite pasan más del 70 % de su tiempo de entrenamiento en esta zona.

• Intervalos de calidad: sesiones de ritmo “tempo” de 20 min o más, o intervalos entre 3 y 10 minutos con recuperación corta (el método “T” de Daniels), representando no más del 10 % del volumen semanal.

• Entrenamientos de velocidad (repeticiones): con distancias cortas, completamente recuperadas, representando unos 5 % del volumen semanal.

• Semana de recuperación cada 3 o 4 semanas: reducir volumen e intensidad para permitir la adaptación.

• Fortalecimiento muscular específico: entrenar fuerza (sentadillas, zancadas, core) mejora rendimiento en resistencia sin añadir volumen de carrera.

Además, el entrenamiento debe incluir práctica de alimentación durante la carrera (por ejemplo, gels con 30 g de carbohidratos cada 30 minutos), pues en distancias de medio maratón la energía se consume durante la carrera, y el entrenamiento del “intestino” es tan importante como el de las piernas.

En el plano mental, el psicólogo sugiere técnicas prácticas como visualizar el momento clave de sentir cansancio y ensayar mentalmente que se puede resistir; también, celebrar pequeñas victorias: “Cada semana cumplida, cada trote duro superado, son señales concretas de que estás progresando.” Estos recursos ayudan a prevenir el descenso de motivación y a manejar el estrés que puede surgir al acercarse el día de la carrerra.

Para resumir, un plan estructurado de 14 semanas podría organizarse así, según el entrenador:

• Semanas 1–4 (Base): 3–4 salidas semanales, longitud semanal creciente (ej. 30 a 40 km), una carrera larga de 12 a 16 km, un entrenamiento tempo.

• Semanas 5–8 (Progreso): aumentar volumen hasta 50–60 km/semana, carrera larga de 18 a 20 km, más énfasis en intervalos de ritmo medio (tempo) e introducir un entrenamiento de repeticiones cortas.

• Semana 9 (Recuperación activa): reducir volumen en 20–30 %, entrenamientos suaves y recuperación muscular.

• Semanas 10–12 (Afinamiento): volumen estable, intensidades algo más altas, una carrera larga de 19 km y entrenamientos más específicos al ritmo de carrera.

• Semana 13 (Taper): reducción del volumen 40–50 %, solo mantenimientos suaves y uno o dos entrenamientos cortos de ritmo.

• Semana 14 (Carrera): ritmo controlado y buena alimentación, con confianza en que el cuerpo y la mente están listos.

El entrenador insiste: “Es fundamental entrenar el ritmo de carrera varias veces antes del día, y decidir si usarás una estrategia de ritmo uniforme (“even split”) o comenzar más tranquilo y acelerar luego (“negative split”). Esto te permite gestionar mejor la energía en los últimos kilómetros".

Por su parte, el psicólogo agrega que tener “una estrategia de ritmo no solo ayuda al cuerpo, también calma la mente. Cuando sabes que vas a arrancar tranquilamente y luego acelerar, reduces la presión y puedes enfocarte en cada tramo con tranquilidad”.