Planifique su vejez: estos son los aspectos que debería tener en cuenta

Cuando se piensa en vivir más tiempo, se suele enfocar en factores como la dieta, el ejercicio o la genética. Sin embargo, una investigación sugiere que la longevidad también está influenciada por algo menos tangible, pero igual de poderoso: tener un plan de vida para envejecer. Lejos de ser una simple aspiración abstracta, planificar activamente cómo se quiere envejecer —desde aspectos financieros hasta sociales, mentales y emocionales— podría ser, según los expertos, una de las herramientas más efectivas para sumar años saludables a nuestra existencia.

El doctor Alejandro Martínez, gerontólogo y experto en envejecimiento saludable de la Pontificia Universidad Javeriana, menciona que, “no es lo mismo envejecer que dejarse envejecer. La diferencia entre ambos conceptos puede significar años de vida o de deterioro prematuro”.

Para Martínez, el envejecimiento no debe verse como una etapa de declive, sino como una fase de reorganización vital, en la que la planificación juega un papel fundamental: “envejecer con propósito no significa tener todo resuelto, sino tener un marco de referencia, metas adaptadas a la etapa de vida, vínculos sostenidos y un entorno emocionalmente positivo”.

Un estudio publicado en The Journal of Aging and Health en noviembre de 2024, dirigido por la investigadora noruega Liv Anderssen, encontró que las personas mayores de 60 años que reportaron tener un plan estructurado para su envejecimiento vivieron en promedio 3,7 años más que aquellas que no lo tenían. El estudio analizó a más de 6.200 adultos mayores durante un período de 14 años, considerando variables como planificación financiera, red de apoyo social, metas personales y sentido de propósito. “Los hallazgos son contundentes”, escribió Anderssen en su artículo. “Tener un plan para la vejez no solo se correlaciona con una mejor calidad de vida, sino también con una mayor longevidad. Es una forma de prevenir el aislamiento, la ansiedad y el deterioro cognitivo prematuro”.

El estudio también encontró que quienes tenían rutinas establecidas, mantenían conexiones sociales activas y metas adaptadas a su edad experimentaban una incidencia 26% menor de enfermedades como el Alzheimer, y una tasa de hospitalización un 32% más baja que aquellos que enfrentaban la vejez sin una estructura clara.

¿Qué implica un plan de envejecimiento?

Para muchos, el término puede sonar complejo o incluso intimidante. ¿Por dónde empezar? El doctor Martínez sugiere dividir el plan en cinco ejes:

1. Salud física y mental: “No se trata solo de ir al médico, sino de asumir la responsabilidad activa del propio bienestar: caminar, meditar, cuidar la alimentación y mantener la mente en movimiento”.

2. Plan financiero: “Las preocupaciones económicas son una de las principales fuentes de ansiedad en la vejez. Un plan de ahorro, inversión o incluso asesoría estatal puede ser clave para envejecer con dignidad”.

3. Red social: “Aislarse es tan peligroso como fumar. Hay que cultivar relaciones incluso antes de que se vuelvan necesarias. Amigos, vecinos, grupos de lectura o voluntariado. Todo suma”.

4. Propósito: “Muchas personas al jubilarse pierden su identidad. Pero siempre se puede tener un propósito, ya sea aprender un idioma, enseñar, pintar o cuidar un jardín. El cerebro necesita metas, siempre”.

5. Vivienda adaptada: “No es un lujo, es una estrategia de vida. Baños seguros, accesos cómodos, barrios amigables. La forma en la que vivimos impacta cómo envejecemos”.

El concepto de “envejecer con propósito” ha ganado fuerza en los últimos años. Diversos estudios han demostrado que tener metas personales en la tercera edad —por pequeñas que sean— está vinculado con una menor tasa de mortalidad. Un metaanálisis publicado por Psychological Science en 2023 concluyó que las personas mayores con un fuerte sentido de propósito tenían un 1 5% menos de probabilidades de morir en los próximos 10 años, comparadas con aquellas sin metas claras. El doctor Martínez refuerza esta idea: “He visto pacientes transformarse cuando encuentran algo que los motiva. Una mujer que empieza a escribir sus memorias, un hombre que aprende a usar redes sociales para hablar con sus nietos. El propósito es el mejor multivitamínico emocional”.

No tener un plan para el envejecimiento puede llevar a lo que los expertos llaman “vejez reactiva”: una etapa en la que se responde a las crisis cuando ya han estallado. Caídas en el hogar, problemas económicos, soledad profunda o deterioro cognitivo pueden ser evitables si se anticipan con organización. “El envejecimiento sin planificación es como lanzarse al mar sin salvavidas”, explica Martínez. “Muchos adultos mayores no contemplan la idea de necesitar ayuda, pero cuando llega el momento, todo cae como un dominó. Prever es protegerse”.

Una pregunta común entre quienes ya superan los 60 o incluso los 70 años es si aún tiene sentido planificar. El experto dice: “Nunca es tarde para reorientar la vida. De hecho, muchos planes exitosos de envejecimiento comienzan con una pequeña acción: salir a caminar, buscar un club de lectura, consultar a un nutricionista o simplemente llamar a un viejo amigo”.

Envejecer no debe entenderse como un destino, sino como una construcción activa, casi como un proyecto de vida. Tener un plan no garantiza la inmortalidad, pero sí aumenta las probabilidades de tener una vida más plena, segura y significativa. Como dice el doctor Martínez en su reflexión final: “Los años no se estiran con cremas ni con cirugías. Se estiran con decisiones, con sentido, con vínculos. Envejecer bien no es suerte: es estrategia. Y es una que todos podemos aprender”.