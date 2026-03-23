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Bienestar y Amor
23 de marzo de 2026 - 10:20 p. m.

¿Por qué disminuye el deseo sexual en la pareja?

La disminución en el deseo sexual es una de las consultas más frecuentes en salud sexual. No suele tener una única causa y, en la mayoría de los casos, responde a la interacción de factores biológicos, emocionales, relacionales y contextuales. Le contamos.

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Lucety Carreño Rojas

Lucety Carreño Rojas

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