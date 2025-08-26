¿Por qué el elastano es una fibra clave para practicar running?

El elastano se ha consolidado como una fibra imprescindible en la ropa para running gracias a su elasticidad, resistencia y capacidad de adaptarse al movimiento del cuerpo. Foto: Getty Images

En el mundo del deporte, y particularmente en el running, no todo se reduce a la calidad de los tenis o a la planificación de los entrenamientos. La elección de la ropa es un factor determinante para el rendimiento y la comodidad del corredor. Una de las fibras más recomendadas en la fabricación de prendas deportivas es el elastano, también conocido como spandex o lycra, dependiendo del mercado.

El elastano es una fibra sintética reconocida por su gran elasticidad. Fue desarrollada en la década de 1950 y desde entonces se ha convertido en un componente esencial de la ropa deportiva moderna. Aunque en la mayoría de las prendas se combina con otras fibras como poliéster, algodón o nylon, su presencia marca la diferencia, ya que puede estirarse hasta cinco veces su longitud original sin perder su forma.

Cuando se trata de correr, la ropa juega un papel fundamental en la experiencia del deportista. Una prenda demasiado rígida o que no acompañe los movimientos naturales puede convertirse en un obstáculo para el rendimiento. El elastano, al aportar flexibilidad, permite que las telas se adapten al cuerpo y acompañen el movimiento sin generar fricción excesiva ni incomodidad.

Javier Mendoza, médico especialista en medicina deportiva de la Pontificia Universidad Javeriana, en diálogo con De Carreras, explica que la elección de los materiales textiles no es un detalle menor: “El running exige movimientos repetitivos y de impacto. Si la ropa no acompaña la biomecánica del cuerpo, pueden aparecer molestias por roce o incluso lesiones por tensión en ciertas zonas. El elastano reduce estos riesgos porque ofrece un ajuste dinámico y adaptable al movimiento”.

Otro aspecto clave en el running es la gestión de la humedad. El sudor puede convertirse en un problema si la prenda no permite una adecuada ventilación, ya que incrementa el riesgo de irritaciones en la piel y genera incomodidad durante la carrera.

Aunque el elastano no es una fibra que por sí sola destaque por su transpirabilidad, al combinarse con poliéster o nylon facilita la confección de tejidos técnicos que absorben y expulsan la humedad. Esto contribuye a mantener la piel seca y a regular la temperatura corporal, un factor esencial tanto en entrenamientos cortos como en carreras de larga distancia.

Según Mendoza, “cuando se mezcla elastano con fibras sintéticas de alta tecnología se logra una tela que no solo es flexible, sino que además ayuda a mantener la piel fresca y seca. Esto es fundamental para los corredores porque evita que el sudor se acumule y que el cuerpo se sobrecaliente, lo que puede afectar el rendimiento”.

Resistencia y durabilidad

La ropa deportiva está sometida a un uso intensivo: entrenamientos diarios, lavados frecuentes y exposición a diferentes condiciones climáticas. Por ello, la durabilidad es otro aspecto que los corredores valoran.

El elastano aporta resistencia a las prendas, ya que conserva su elasticidad incluso después de muchos lavados. Esto significa que las mallas, camisetas o shorts mantienen su forma original y no se deforman fácilmente. Además, al ser una fibra de gran recuperación, evita que la ropa quede floja o sin ajuste tras el uso continuo.

Las prendas deportivas confeccionadas con elastano suelen ofrecer un “fit” o ajuste al cuerpo que resulta beneficioso para la práctica del running. La compresión ligera que genera ayuda a reducir las vibraciones musculares, lo que puede contribuir a disminuir la fatiga.

Asimismo, un ajuste ergonómico reduce la fricción con la piel, minimizando el riesgo de rozaduras en zonas sensibles como los muslos, las axilas o los pezones, problemas comunes entre corredores.

“Un buen textil con elastano se ajusta como una segunda piel. Eso no solo da comodidad, también protege contra irritaciones que en carreras largas pueden convertirse en un verdadero tormento. Muchos corredores subestiman este detalle hasta que lo experimentan en carne propia”, afirma el doctor Mendoza.

El elastano está presente en una amplia variedad de prendas usadas para correr: desde camisetas y leggings hasta sujetadores deportivos y calcetines técnicos. Esta versatilidad lo convierte en un material clave en el armario de cualquier corredor, ya sea aficionado o profesional.

En el caso de las mallas de compresión, por ejemplo, el elastano permite que la prenda se adhiera al cuerpo sin perder comodidad, facilitando el soporte muscular y la circulación sanguínea. En camisetas y tops, asegura libertad de movimiento sin restringir el braceo. Incluso en calcetines, contribuye a que permanezcan en su sitio durante toda la carrera, evitando deslizamientos que puedan causar ampollas.

Innovación y sostenibilidad

La industria textil deportiva también ha avanzado en la incorporación de elastano en tejidos más sostenibles. Existen hoy desarrollos que incluyen fibras recicladas o procesos de producción que reducen el impacto ambiental, sin sacrificar las propiedades de elasticidad y durabilidad.

En un contexto en el que los corredores no solo buscan rendimiento, sino también marcas comprometidas con el medioambiente, este tipo de innovaciones refuerzan la relevancia del elastano en el sector deportivo.

Tal como resume el doctor Mendoza, “el running es un deporte que se disfruta cuando la mente y el cuerpo están en sintonía. La ropa es parte de esa ecuación. Un material como el elastano, que se ajusta, protege y acompaña cada zancada, no solo es recomendable, es casi indispensable para quienes quieren correr con comodidad y seguridad”.