¿El colágeno aporta a la recuperación muscular de los corredores?

Rodillas sensibles y tendones rígidos son algunas de las molestias habituales en los corredores. Aunque esas sensaciones no siempre son lesiones graves, sí reflejan el desgaste que el impacto repetido deja en articulaciones, tendones y tejidos conectivos. Por eso, muchos buscan estrategias que los ayuden no solo a entrenar más, sino a recuperarse mejor.

Una de esas estrategias que ha ganado atención en los últimos años es el uso de suplementos de colágeno, pues sería una aporte extra para fortalecer las estructuras internas que amortiguan el impacto, mejorando la tolerancia al ejercicio.

De acuerdo con Marco Rivera, fisioterapeuta deportivo con años de trabajo con corredores de fondo en competencias como la Media Maratón de Bogotá, “el colágeno actúa como un refuerzo adicional para los tejidos que más sufren con el impacto repetido, como tendones, ligamentos y cartílagos”.

Por su parte, Elena Suárez, nutricionista de la Pontifica Universidad Javeriana, dice que “el aporte de aminoácidos específicos que componen el colágeno puede facilitar los procesos de reparación y renovación de las estructuras de sostén, siempre que exista estímulo mecánico adecuado”.

¿Por qué el impacto molesta tanto?

Cada pisada genera una onda de fuerza que debe ser absorbida técnica y biológicamente. La articulación de la rodilla, la tibia, los meniscos, los ligamentos y tendones actúan como componentes de ese sistema amortiguador. Con el tiempo, el uso excesivo sin reposo adecuado puede generar microdesgastes, inflamación leve y pequeños desbalances en la matriz extracelular de los tejidos (el “andamiaje” que da soporte). Esa sobrecarga acumulada es la fuente de muchas molestias crónicas.

El colágeno es la proteína principal que forma esa matriz extracelular en tendones, ligamentos, cartílagos y hueso. Cuando la estructura colagénica está fuerte y bien organizada, esos tejidos pueden resistir mejor el estrés mecánico. En cambio, si hay pérdidas de firmeza, rupturas microscópicas o deterioro, el dolor reaparece. Por eso, la hipótesis detrás del uso de suplementos de colágeno es que ese aporte adicional puede “reparar” o “reforzar” esos andamiajes internos.

Uno de los trabajos más recientes y completos en este terreno es el metaanálisis con revisión sistemática titulado “Impact of Collagen Peptide Supplementation in Combination with Long-Term Physical Training on Strength, Musculotendinous Remodeling, Functional Recovery, and Body Composition in Healthy Adults”, publicado el 26 de julio de 2024 en la revista Sports Medicine.

Ese trabajo revisó 19 ensayos controlados aleatorizados con un total de 7.608 participantes. Los criterios que usaron fueron estrictos: incluir personas mayores de 17 años sanas o con actividad física, con aportes de péptidos de colágeno durante al menos 8 semanas, idealmente en combinación con entrenamiento físico (fuerza, resistencia, rehabilitación), y con evaluación de resultados como masa magra, recuperación, remodelado tendinoso, fuerza máxima, entre otros.

Los hallazgos más destacados fueron:

• La suplementación con péptidos de colágeno mostró un efecto estadísticamente significativo sobre la masa libre de grasa con un tamaño de efecto estandarizado.

• Se observaron mejoras en la morfología tendinosa y en la arquitectura muscular.

• También hubo evidencia de mayor fuerza máxima y mejor recuperación en fuerza reactiva 48 horas después de daño muscular inducido por ejercicio.

• Pese a esos resultados, la certeza de la evidencia fue considerada moderada para cambios en composición corporal, pero baja para las propiedades mecánicas tendinosas y otros resultados.

Así las cosas, el estudio sugiere que tomar colágeno de forma prolongada (al menos dos meses) junto con entrenamiento puede lograr mejoras reales en fuerza, composición corporal y adaptación de tendones, lo que respalda la idea de que esos tejidos responden al estímulo extra.

Razones por las que puede ayudar específicamente al corredor

Con base en la fisiología y en la evidencia, pueden identificarse al menos cinco razones sólidas por las que el colágeno puede disminuir molestias asociadas al impacto en corredores:

1. Refuerzo de la matriz extracelular de tendones y ligamentos

Al aportar aminoácidos como glicina, prolina e hidroxiprolina, el suplemento puede favorecer la síntesis de nuevas fibras colagénicas y entrecruzamientos internos. Esto permite que los tendones se adapten mejor al estrés repetido, minimizando microlesiones internas. Rivera señala que “cuando la estructura interna del tendón está más íntegra, la sensación de rigidez o “tirón” después del entrenamiento tiende a reducirse”.

2. Disminución de la degradación colagénica inducida por ejercicio

Durante esfuerzos intensos, enzimas degradativas (como metaloproteinasas) actúan sobre el colágeno existente. Un aporte extra puede contrarrestar esa degradación, ayudando a mantener el equilibrio entre destrucción y reparación. De acuerdo con Suárez, “el suplemento no es simplemente construir de nuevo, también es evitar que el desgaste supere la capacidad de recuperación”.

3. Estimulación del proceso de reparación y remodelado

El ejercicio carga los tejidos de modo que ellas “reciben señales” para reforzarse. Con el sustrato suficiente (es decir, aminoácidos colagénicos), la respuesta reparadora puede ser más eficiente: mejores reorganizaciones estructurales, mayor densidad interna y capacidad de afrontar nuevas cargas.

4. Mejor recuperación post-entreno

La evidencia del metaanálisis muestra que los corredores o atletas pueden recuperar su fuerza reactiva con más rapidez tras una lesión inducida por ejercicio si consumen colágeno. Eso implica que los dolores tardan menos en resolverse, las inflamaciones ligeras remiten antes y se reduce la sensación de agotamiento en estructuras blandas.

5. Soporte indirecto a músculos y articulaciones vecinas

Cuando tendones y ligamentos trabajan mejor, la carga mecánica se distribuye de forma más equilibrada. Esto reduce compensaciones inadecuadas que podrían generar dolor en articulaciones (rodilla, cadera) o músculos adyacentes (cuádriceps, isquiotibiales). Esa mejora en la biomecánica global puede traducirse en menos molestias generales.

Puntos de precaución y consejos para usarlo

Aunque la propuesta es prometedora, ni los expertos ni la literatura coinciden en que el colágeno es una solución mágica. Los expertos aseguran que existen algunas advertencias:

• Los efectos más sólidos se observan cuando el suplemento se acompaña de entrenamiento mecánico adecuado — no basta con consumir colágeno y mantener una vida sedentaria.

• No todos los estudios coinciden: algunos no hallan mejoras significativas en dolor articular o en rendimiento puro cuando el diseño es débil.

• La calidad del colágeno importa: péptidos con buen grado de hidrólisis, dosis adecuadas (10-15 gramos diarios suele ser el rango más usado) y fuentes confiables son clave.

• No sustituye una nutrición proteica completa: otros aminoácidos y fuentes proteicas siguen siendo necesarios para el músculo y el metabolismo general.

• Los corredores con condiciones médicas preexistentes, alergias o enfermedades del tejido conectivo deben consultar con un especialista antes de usar suplementos.

Desde el punto de vista de Rivera, “el colágeno debe verse como un aliado estratégico, no como un reemplazo del entrenamiento inteligente, la recuperación física ni la nutrición adecuada”. En esa línea, Suárez menciona que “es importante considerar que cada cuerpo responde distinto; observar sensaciones, ajustes en carga y alimentación son parte del proceso”.

Minimizar las molestias por impacto requiere entrenamiento progresivo, buena técnica, descanso, nutrición adecuada y, si es necesario, estrategias de soporte como el colágeno.

Cuando el corredor incorpora ese apoyo estructural (cuidadosamente elegido y con seguimiento), las microlesiones acumuladas tienen menos chances de devenir molestias persistentes. Los expertos coinciden en que el uso de colágeno no es garantía para que desaparezca el dolor, pero sí puede inclinar la balanza hacia entrenamientos más sostenibles y menos inflamación interna.

