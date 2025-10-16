¿Su celular le quita el sueño? Esto dicen los expertos

Cada noche, millones de personas duermen con el celular a pocos centímetros, sin imaginar que ese hábito podría estar saboteando su descanso. Foto: Getty Images

Dormir bien es una batalla cotidiana. Muchas personas se preguntan si esa costumbre de dejar el celular sobre la mesita de noche, o incluso dentro de la cama, podría estar afectando su descanso. En tiempos en que los dispositivos electrónicos nos acompañan casi todo el día, entender si realmente interfieren con el sueño es más que una curiosidad, es una cuestión de salud.

“Dormir con el celular cerca no es una práctica inocente. La exposición a la luz intensa durante la noche puede trastocar el reloj biológico, y cuando la pantalla está demasiado cerca, el efecto se amplifica”, advierte Marcos Villamil, neuróloga y especialista en trastornos del sueño del Hospital San Ignacio. Desde su campo, la principal preocupación es el retraso en la secreción de melatonina, la hormona que regula el ciclo del sueño.

Laura Berríos, ingeniera en telecomunicaciones de Telesentinel, experta en hábitos tecnológicos, complementa esa visión desde el punto de vista práctico. “No es solo la luz. Las interrupciones digitales —notificaciones, vibraciones, mensajes— mantienen al cerebro en estado de alerta. Aunque uno crea que está dormido, el cuerpo sigue respondiendo a esos estímulos”, dice Berríos. En suma, la luz y la actividad mental compiten con el descanso.

Un estudio publicado en JAMA Network Open el 25 de abril de 2025, titulado Electronic Screen Use and Sleep Duration and Timing in Adults, ofrece datos contundentes. La investigación se basó en una encuesta aplicada a 122.058 adultos de entre 27 y 85 años, participantes del estudio “Cancer Prevention Study–3”, desarrollado en 35 estados de Estados Unidos y Puerto Rico.

Los voluntarios informaron si usaban pantallas electrónicas en la hora previa a dormir y reportaron sus horarios de sueño y la calidad percibida del mismo. El análisis consideró variables como edad, género, nivel de luz en el dormitorio y uso de antifaz, entre otros factores.

Los resultados fueron reveladores: 41 % de los adultos afirmaron usar una pantalla antes de acostarse. Entre ellos, la prevalencia de sueño de mala calidad fue un 33 % mayor en comparación con quienes no lo hacían. Además, en los días laborales dormían en promedio 7,6 minutos menos, y en los no laborales, 5 minutos menos. También se acostaban más tarde, 18,8 minutos después en noches de trabajo y 19,7 minutos después en fines de semana.

Un hallazgo adicional llamó la atención de los investigadores, el impacto era más pronunciado en las personas con cronotipo vespertino, aquellas con tendencia natural a acostarse más tarde, quienes mostraron mayores pérdidas de sueño que los individuos con cronotipo matutino.

La conclusión del estudio es que el uso habitual de pantallas en la hora previa al descanso se asocia con noches más cortas y de menor calidad. Aunque el diseño transversal impide afirmar una relación de causa y efecto absoluta, los datos muestran una asociación sólida y consistente.

La doctora Villamil interpreta estos resultados como un reflejo de lo que observa en su práctica clínica. “Los pacientes que duermen con pantallas cerca tienden a tener un sueño más superficial. No todos se afectan igual, pero quienes padecen estrés, ansiedad o alteraciones del ritmo circadiano son los más vulnerables”, afirma.

Berríos coincide, y añade una capa práctica al análisis: “El estudio no mide las notificaciones directamente, pero el efecto está ahí. Despiertas, miras el móvil, revisas algo, y tu cerebro vuelve a activarse. Ese microdespertar interrumpe las fases profundas del sueño”.

También hay debate sobre la magnitud del efecto de la luz azul. Algunos expertos sugieren que no solo la luz, sino el contenido emocional que consumimos, mensajes, redes sociales, videos, preocupaciones laborales, puede mantener la mente activa. “Activar el modo nocturno o reducir el brillo ayuda, pero si la cabeza sigue dando vueltas por lo que vio en pantalla, el sueño se aplaza igual”, advierte Berríos.

La distancia del dispositivo también influye. La intensidad lumínica es mucho mayor cuando la pantalla está a pocos centímetros que cuando está a un metro de distancia. “Cada centímetro que alejes la fuente de luz reduce su potencial de alterar el reloj biológico”, enfatiza Villamil.

Recomendaciones prácticas

1. Establecer un “toque de queda digital”, dejar los dispositivos entre 30 y 60 minutos antes de dormir.

2. Activar el modo “no molestar” o apagar las notificaciones durante la noche.

3. Ubicar el celular lejos de la cama, preferiblemente en otra mesa o estante.

4. Reducir el brillo de pantalla o usar filtros de luz azul, sin considerarlos una solución definitiva.

5. Sustituir las pantallas por actividades relajantes como leer, meditar o escuchar música suave.

6. Mantener un ambiente oscuro y estable en la habitación.

Dormir con el celular cerca puede parecer inofensivo, pero la evidencia muestra que tiene un costo, noches más cortas, sueño más superficial y una mente que tarda más en desconectarse. La mirada médica de la doctora Villamil subraya el impacto biológico, mientras que el enfoque de Berríos resalta el aspecto conductual y tecnológico. Juntas revelan que el problema no es solo la luz, sino la estimulación constante que impide al cerebro descansar.

