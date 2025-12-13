¿Por qué la música de diciembre sigue tocando el corazón de los colombianos?

Rodolfo Aicardi (izq.) y Pastor López (der.), las voces de la alegría y la nostalgia de diciembre en Colombia. Foto: El Espectador

“Ay, aquellos diciembres que no volverán”, dice Dora, mi mamá, mientras recordamos las navidades de cuando era niño. Entre luces, chispitas Mariposa y el afán de las compras de última hora, me la pasaba jugando fútbol o tin tin corre corre con mis primos por las cuadras de Kennedy y Bosa, en Bogotá.

En la casa, el resto de la familia alistaba la cena navideña entre la alegría del reencuentro, las novenas, el pesebre y el dulce olor de la natilla recién servida. Todo parecía tener su ritmo, como si la ciudad entera se moviera al...