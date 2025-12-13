Logo El Espectador
¿Por qué la música de diciembre sigue tocando el corazón de los colombianos?

De la radio a la sala, de padres a hijos: la banda sonora de diciembre persiste porque cuenta quiénes somos y cómo elegimos celebrar, recordar y querer.

Kevin Stiven Ramírez Quintero
Kevin Stiven Ramírez Quintero
13 de diciembre de 2025 - 03:00 p. m.
Rodolfo Aicardi (izq.) y Pastor López (der.), las voces de la alegría y la nostalgia de diciembre en Colombia.
“Ay, aquellos diciembres que no volverán”, dice Dora, mi mamá, mientras recordamos las navidades de cuando era niño. Entre luces, chispitas Mariposa y el afán de las compras de última hora, me la pasaba jugando fútbol o tin tin corre corre con mis primos por las cuadras de Kennedy y Bosa, en Bogotá.

En la casa, el resto de la familia alistaba la cena navideña entre la alegría del reencuentro, las novenas, el pesebre y el dulce olor de la natilla recién servida. Todo parecía tener su ritmo, como si la ciudad entera se moviera al...

Kevin Stiven Ramírez Quintero

Por Kevin Stiven Ramírez Quintero

Periodista y Podcaster. Adora la crónica, la cultura y hacer periodismo en la calle. Ganador del premio Simón Bolívar en 2021.@kevins_ramirezkramirez@elespectador.com

gustavo galan(6016)Hace 46 minutos
Que siga la fiesta.
