¿Por qué las uñas se ponen amarillas? Estas son algunas razones

Unas simples uñas amarillas pueden ser solo un efecto del esmalte… o la señal de un problema oculto en el organismo. Foto: Getty Images

Las uñas reflejan en gran medida el estado general de la salud, tanto interno como externo. Cuando adquieren un tono amarillento generan inquietud: ¿se trata solo de una mancha pasajera o de un signo de algo más serio? En algunos casos, el color desaparece al suspender esmaltes oscuros o mejorar la higiene, pero en otros persiste y se acompaña de engrosamiento, deformaciones o síntomas en otros órganos. Comprender las causas detrás de este cambio resulta clave para diferenciar lo trivial de lo preocupante.

El amarillamiento de las uñas puede deberse a múltiples factores: desde simples efectos cosméticos, como el uso prolongado de esmaltes, hasta enfermedades del organismo como infecciones fúngicas, alteraciones metabólicas, problemas pulmonares, trastornos circulatorios o síndromes poco comunes. La clave está en evaluar no solo el color, sino también el grosor, la forma, el crecimiento y los síntomas presentes en el resto del cuerpo.

Valeria Suárez, dermatóloga experta en uñas y piel de Dermat Colombia, explica que “cuando una uña adquiere un tono amarillento, lo primero que debe descartarse es una infección fúngica, pues es una causa frecuente y tratable”. La onicomicosis, infección por hongos, degrada la queratina de la uña, altera su estructura, la engrosa y cambia su color hacia tonos amarillos o marrones.

No obstante, “si solo hay cambio de color, sin engrosamiento ni desprendimiento de la uña, también hay que pensar en causas externas, como pigmentos de esmaltes o el consumo de tabaco”, advierte la doctora.

Complementando esa mirada dermatológica, Rodrigo Molina, neumólogo e internista del Hospital San Ignacio, señala que “cuando las uñas amarillas se acompañan de tos crónica, dificultad respiratoria o hinchazón en las piernas, debe pensarse en causas sistémicas, no únicamente locales”. Entre ellas menciona el síndrome de la uña amarilla (Yellow Nail Syndrome, YNS), que afecta tanto a las uñas como a los pulmones y al sistema linfático.

Para respaldar esta idea, el doctor Molina cita un estudio internacional publicado en 2025 que analizó 1.113 pacientes con características de YNS: “se encontró que la combinación de vitamina E oral con antifúngicos orales tuvo la tasa más alta de respuesta completa”. El estudio recogió información de personas con xantoniquia (uñas amarillas), curvatura aumentada, crecimiento detenido, así como antecedentes respiratorios o linfáticos.

Este tipo de investigaciones refuerza la importancia de no limitar la explicación de la uña amarilla a las infecciones más comunes. Como señalan los especialistas, existen otras causas que también deben considerarse.

Otras causas

1. Pigmentación externa y químicos

Suárez explica que los esmaltes oscuros, usados sin base protectora, pueden teñir la uña porque sus pigmentos se filtran en la lámina ungueal. También los removedores con acetona u otros productos agresivos favorecen la decoloración. En estos casos, basta retirar el esmalte y dejar las uñas al natural durante varias semanas para recuperar su aspecto normal.

Algunos medicamentos también pueden inducir coloración amarilla temporal, como ciertos antirretrovirales, fármacos oncológicos o la isotretinoína. Además, el consumo habitual de tabaco deja depósitos de nicotina que generan el mismo efecto.

2. Problemas metabólicos y endocrinos

Según Molina, enfermedades como la diabetes, alteraciones tiroideas o dislipidemias pueden ocasionar uñas amarillas sin infección aparente. En estos casos, suelen presentarse otros signos acompañantes —piel seca, cambios en el cabello, fatiga— que ayudan a orientar el diagnóstico hacia un origen sistémico.

3. Enfermedades pulmonares y circulatorias

“Cuando el amarillamiento se asocia a síntomas respiratorios crónicos, como tos persistente o sinusitis recurrente, hay que descartar afecciones pulmonares o sistémicas”, advierte neumólogo. En el síndrome de la uña amarilla suelen aparecer derrames pleurales, bronquiectasias y edema linfático en extremidades. Sin embargo, no siempre todas las manifestaciones se presentan a la vez: en algunos pacientes los problemas respiratorios aparecen primero y, tiempo después, las uñas cambian de color.

4. Alteraciones del drenaje linfático

Ligada al punto anterior, esta es una pieza central del síndrome de la uña amarilla. La disfunción del sistema linfático genera acumulación de líquido, edema y cambios en el grosor de las uñas.

Claves para diferenciar las causas

Ambos especialistas coinciden en que el diagnóstico debe ser cuidadoso y considerar varios elementos:

• Tiempo de evolución: un amarillo reciente y leve asociado a esmaltes no es lo mismo que un cambio progresivo de meses.

• Cambios estructurales: engrosamiento, separación o curvatura exagerada indican una causa más profunda.

• Síntomas adicionales: tos, dificultad respiratoria, edema en piernas, mala circulación o signos metabólicos son señales de alerta.

• Pruebas complementarias: cultivo o biopsia para descartar hongos; análisis de sangre y pruebas de tiroides o respiratorias si se sospechan causas sistémicas; estudios linfáticos en casos de posible YNS.

“La mancha amarilla por sí sola no basta. Si el cultivo es negativo, hay que seguir investigando”, enfatiza Suárez. Molina añade que el estudio de 2025 demostró que la confirmación del YNS requiere evaluación multidisciplinaria, ya que las manifestaciones aparecen en momentos distintos.

Tratamientos habituales según la causa

Las opciones terapéuticas dependen del origen del problema:

• Infección fúngica: antifúngicos tópicos u orales, según la extensión.

• Pigmentación externa: suspender los productos causantes y dejar que la uña se regenere.

• Trastornos metabólicos o endocrinos: tratar la enfermedad de base, observando cambios graduales en las uñas.

• Síndrome de la uña amarilla: el estudio internacional mostró mejores resultados con vitamina E combinada con antifúngicos orales. También se incluyen medidas como masajes linfáticos, terapia de compresión y manejo de problemas pulmonares.

En cualquier caso, los especialistas recuerdan que la recuperación es lenta, pues las uñas crecen despacio y los resultados pueden tardar meses en notarse.

