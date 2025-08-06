¿Por qué los africanos son tan buenos en el running?

El keniano Erikus Titus, tras proclamarse vencedor del XXXIII Zúrich Maratón de Sevilla, donde batió el récord de la prueba gracias a su tiempo oficioso de 2.07:44, mejor que el 2.08:14 realizado el pasado año por su compatriota Cosmas Kiplimo Lagat. Foto: EFE - Raúl Caro

Cada vez que se disputa un maratón internacional o una competencia de fondo en los Juegos Olímpicos, los nombres de atletas africanos —especialmente de Kenia, Etiopía o Uganda— dominan los primeros puestos. La imagen ya es familiar: cuerpos delgados, movimientos armónicos, rostros serenos que parecen desafiar el agotamiento. Esta destreza ha sido constante por décadas, al punto de generar debates entre entrenadores, fisiólogos y sociólogos del deporte sobre las razones detrás del fenómeno.

Más allá del espectáculo deportivo, entender por qué estos atletas sobresalen es también comprender cómo la biología, la cultura, la geografía y la historia pueden moldear el cuerpo humano hacia la excelencia física. No se trata de simples talentos individuales, sino de un entorno que favorece sistemáticamente la aparición de campeones. Desde la altura donde nacen hasta la dieta que consumen, desde las condiciones sociales que enfrentan hasta las tradiciones que los inspiran, todo parece confluir para que correr no sea una actividad más, sino una forma de vida.

En agosto de 2024 un estudio publicado en la revista Translational Exercise Biomedicine, liderado por Gerasimos V. Grivas y Borja Muniz‑Pardos, analizó cuatro factores clave de los corredores del Este de África:

1. Biomecánica y rasgos fisiológicos: los atletas de Kenia, Etiopía y Uganda suelen tener una estructura corporal ideal para el running: cuerpos altos, extremadamente delgados, con piernas largas, tobillos finos, menos peso en los segmentos inferiores y mayor densidad capilar muscular, lo que mejora el transporte de oxígeno durante la carrera.

2. Entrenamiento en altitud: muchos nacen y entrenan sobre los 2000–2700 metros de altitud, lo que obliga al cuerpo a producir más glóbulos rojos y hemoglobina. Esto aumenta la capacidad aeróbica del atleta y su rendimiento posteriormente al descender a nivel del mar.

3. Motivación psicológica y socioeconómica: el running no es solo un deporte: es una vía real de ascenso social. Jóvenes motivados por transformar su realidad familiar se entregan a entrenar con disciplina extrema, viendo el triunfo como una salida de la pobreza.

4. Hábitos dietéticos: la dieta tradicional —rica en carbohidratos complejos, frijoles, vegetales, baja en grasas— ofrece combustible constante para entrenamientos exigentes sin generar exceso de peso corporal.

Los autores concluyeron que no hay un solo factor determinante, sino la suma de varios elementos: genética y desarrollo físico, ambiente geográfico, cultura de entrenamiento y contexto económico. Esta sinergia ha creado una verdadera fábrica de campeones.

El doctor Samuel Njeri, médico del deporte en Millonarios Fútbol Club, con años de experiencia en Kenia, explica que, desde “muy jóvenes, los niños de las zonas altas corren kilómetros para ir a la escuela. No es entrenamiento voluntario, es su rutina diaria”.

Según Njeri, este hábito desde la infancia es clave, pues “ese se estímulo temprano fortalece el corazón y los pulmones, y genera una economía de carrera que pocos pueden igualar”.

También hace énfasis en la estructura corporal exponiendo que las piernas largas y delgadas representan menos peso inercial; ahorrar unos gramos en cada zancada a lo largo de un maratón puede suponer un ahorro energético total superior al cinco por ciento.

El experto expone que la tradición local considera al atleta exitoso como un héroe comunitario; la presión externa y el deseo de mejorar la vida familiar son poderosos motivadores que elevan la disciplina de entrenamiento.

El estudio también identificó que corredores kenianos tienen piernas un 5 % más largas y un 12 % más delgadas que los escandinavos ―lo cual mejora la economía de carrera y reduce el esfuerzo por kilómetro. También encontró que una pierna típicamente más ligera ahorra alrededor de un 8 % de energía en distancias largas.

La etnia Kalenjin —la mayoría de los corredores élite de Kenya— constituye alrededor del 13 % de la población del país, pero gana cerca del 40 % de las medallas de larga distancia desde 1980.

En lugares como Iten (2 400 m sobre el nivel del mar, en el Rift Valley de Kenya), jóvenes y veteranos entrenan juntos, bajo el asesoramiento de entrenadores como el legendario Brother Colm O’Connell. Allí se forjan atletas en campamentos y grupos que estimulan la competencia interna desde la adolescencia.

Dieta y salud

La alimentación tradicional alta en carbohidratos (como ugali, frijoles, vegetales), es baja en grasas sin sacrificar proteínas moderadas. Esto contribuye a mantener niveles de masa corporal ideales para el rendimiento de fondo.

El incentivo económico no es menor: ganar una carrera puede representar años de salario en estas zonas rurales. Por ello la presión social y la aspiración familiar se traducen en un compromiso total con el entrenamiento y la competencia.

Si bien existen hipótesis sobre fibras musculares y variantes genéticas, no se ha demostrado aún un marcador específico que explique la supremacía colectiva. La genética puede influir, pero no puede por sí sola explicar por qué otras poblaciones no alcanzan ese nivel pese a tener composiciones similares.

Los atletas africanos de larga distancia sobresalen por una mezcla extraordinaria: una morfología biomecánica eficiente, entrenamiento desde la infancia en altitud, una motivación psicológica arrolladora y una dieta acorde a sus necesidades energéticas.