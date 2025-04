Por qué los viejos amigos sacan a relucir nuestro peor yo adolescente

Las amistades de la infancia se forman en un momento en que las personas, sobre todo las mujeres jóvenes, suelen tener una autoestima más baja. Foto: pixabay

A lo que se refiere no es literalmente gracioso, ni tampoco nostálgico. El comentario refleja un trasfondo de tensión que atraviesa sus relaciones. Las tres mujeres, que son amigas desde la primaria y están de vacaciones juntas en un complejo de lujo en Tailandia, se adulan mutuamente por ser “demasiado generosas” y tener un aspecto “increíble”. Pero cuando se quedan dos solas, se dedican a hablar mal de la que está ausente: que si bebe demasiado, que si necesita atención masculina, que si es republicana. Tienen más de 40 años, pero su dinámica recuerda a la de un grupito de escuela.

Para muchos espectadores, estos detalles ponen de manifiesto una experiencia común: a veces, cuando estás con las personas que has conocido por más tiempo, experimentas una regresión. Recordar una faceta de tu personalidad que habías dejado de lado hace tiempo puede ser una de las ventajas de una amistad duradera. Pero las amistades más largas también pueden traer de vuelta dudas sobre uno mismo que hace tiempo que se abandonaron y pautas poco saludables que pueden dejarte con “esa sensación incómoda”, dijo Kelly Campbell, profesora de psicología de la Universidad Estatal de California en San Bernardino, quien estudia las amistades.

Mike White, creador de The White Lotus, quería explorar este comportamiento regresivo entre amistades, sobre todo cuando una ha alcanzado aparentemente más éxito que las demás. (Jaclyn, interpretada por Michelle Monaghan, es una famosa actriz de televisión; Kate, interpretada por Leslie Bibb, es ama de casa; y Laurie es una abogada corporativa). “El mero hecho de estar cerca de esas personas rasca ciertas heridas, aunque no sea su intención”, dijo White en una entrevista con HBO en febrero. Como resultado, te sientes obligado, dijo, a “justificar tu vida ante cierto tipo de personas con las que tienes ese historial”.

La tensión competitiva se dispara cuando las tres mujeres conocen a Valentin, el atractivo y coqueto “mentor de salud” del complejo, y se produce un enredo por su atención. “¿Por qué insistías en emparejarme con él cuando siempre fue tu plan acostarte con él tú misma?”, le reclama Laurie a Jaclyn, haciendo mala cara cuando no obtiene una respuesta satisfactoria. “Es como si nadie cambiara nunca”, dice.

La inseguridad es el combustible que impulsa este tipo de dinámica, dijo Campbell. Las amistades de la infancia se forman en un momento en que las personas, sobre todo las mujeres jóvenes, suelen tener una autoestima más baja. A esa edad, podemos compararnos con nuestros amigos y buscar más validación externa, dijo. “Con suerte, cuando llegas a la edad adulta, superas esa inseguridad”.

Pero salir con tus antiguos amigos, que pueden haber resuelto o no sus propios problemas de autoestima, puede arrastrarte de nuevo a esa mentalidad comparativa poco saludable, dijo, y de repente te encuentras “intentando superarlos para sentirte mejor”.

A medida que los espectadores van conociendo al grupo, se enteran de que Jaclyn era la cabecilla en la escuela. En estas vacaciones, vuelve a asumir ese papel al pagar el viaje y decidir cuándo sale de fiesta el grupo y quién debe enredarse con quién. Las otras dos le siguen el ritmo. Los grupos de amigos duraderos suelen contener este tipo de roles inflexibles, dijo Julianne Holt-Lunstad, profesora de psicología y neurociencia de la Universidad Brigham Young y directora del Laboratorio de Conexión Social y Salud de la universidad. Quizá “alguien sea más el líder o el cómico”, dijo. Esto no siempre es malo, pero es difícil evolucionar ante los ojos de quien te conoce en un papel concreto.

Así es como se siente Sacha Piscuskas, de 28 años, ayudante de decoración de cine en Nueva York, cada vez que sale con tres amigas íntimas a las que conoce desde que tenía 4 años. Esas amigas, dijo, siempre fueron más “dominantes”, mientras que ella era más introvertida. En su vida adulta, ha aprendido a abrirse, pero cuando está con esas amigas, vuelve a ser la más callada.

Cuando vio esta temporada de The White Lotus, le vino a la memoria un momento de una boda del verano pasado. Sus amigas íntimas estaban contando a algunos de los invitados la historia de cómo el novio de Piscuskas tuvo que amputarse un dedo del pie. “O sea, mi novio había perdido una parte de su cuerpo, y ellas estaban contando la historia”, dijo. “Y mi novio y yo solo estábamos ahí parados”.

Para que las amistades duraderas sean profundas y significativas, necesitan mantenimiento: mensajes de texto, llamadas y visitas. Si los amigos no se mantienen al corriente de los detalles de tu vida actual, “es bastante natural retroceder” cuando vuelves a conectar, dijo Campbell. “Porque, ¿qué más tienen en común?”.

Hay dos opciones para tratar con amistades con las que vuelves a viejos hábitos incómodos: hablarlo o deshacerte de ellas, dijo Campbell. Si valoras a esas personas y su historia compartida, diles cómo te sientes ahora respecto a su relación y “dales la oportunidad de hacer lo correcto por ti”.

O, “si no te importan lo suficiente”, añadió, “entonces di: ‘Sí, me merezco algo mejor que esto’″.

