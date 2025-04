Por qué mentí sobre estar casada

Por qué mintió sobre su matrimonio. Y por qué, ante la muerte, decidió hacerlo realidad. Foto: NYT - BRIAN REA

Cuando llamamos a mis padres para decirles que estábamos prometidos, mi padre le preguntó a mi madre: “¿Está ella embarazada?”.

Tenía 41 años, así que era una pregunta razonable. Pero no estaba embarazada. Me estaba muriendo.

Troy y yo nos prometimos un mes antes de que me diagnosticaran una enfermedad terminal. Comprometernos no fue una decisión precipitada; llevábamos ocho años de pareja y siete viviendo juntos. Habíamos hablado de casarnos a lo largo de los años, pero cada uno tenía sus propias razones para no hacerlo.

Para mí, como mujer...