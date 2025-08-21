¿Por qué no debería enjuagarse la boca después de cepillarse los dientes?

El auge del 12-3-30 refleja un cambio en la manera de entender el fitness. Ya no se trata solo de correr kilómetros o levantar pesas, sino de encontrar métodos accesibles, efectivos y sostenibles. Foto: Getty Images

Millones de personas repeten la misma rutina frente al espejo: cepillarse durante dos minutos, escupir la crema dental y terminar con un buen enjuague de agua para dejar la boca “limpia”. Sin embargo, lo que parece un gesto lógico podría estar debilitando la protección más importante de los dientes.

Los odontólogos coinciden en una recomendación que sorprende a muchos: no debe enjuagarse la boca justo después de cepillarse. La razón es sencilla: ese último trago de agua arrastra el flúor que queda en los dientes, justo el ingrediente activo de la crema dental encargado de prevenir las caries.

El Servicio Nacional de Salud del Reino Unido (NHS) es categórico en su sitio web: “Después de cepillarse, escupa el exceso de pasta, pero no se enjuague de inmediato, ya que eliminará el flúor concentrado que protege los dientes”. La instrucción, incluida en sus guías actualizadas en 2025, resume el cambio de mentalidad: dejar que el flúor permanezca el mayor tiempo posible en contacto con el esmalte.

El papel del flúor en la boca

El flúor no es un adorno en la crema dental. Se trata de un mineral que fortalece el esmalte y lo vuelve más resistente al ataque de los ácidos producidos por las bacterias de la placa. Al terminar el cepillado, una fina película de flúor queda sobre los dientes y sigue trabajando durante varios minutos.

Si se enjuaga con agua inmediatamente, esa película se diluye y desaparece, reduciendo gran parte de su beneficio. Por eso, cada vez más campañas de salud oral insisten en el lema “escupir, no enjuagar”.

La guía oficial Delivering Better Oral Health, publicada por el gobierno británico, lo describe como una recomendación fuerte para niños y adultos. La lógica es simple: cuanto más tiempo se conserve el flúor en la boca, mayor es su capacidad de remineralizar el esmalte y frenar la aparición de caries.

Aunque la recomendación ya llevaba algunos años en discusión, un estudio clínico publicado en 2024 reforzó su validez. Investigadores evaluaron a mil adultos sanos bajo dos condiciones: cepillarse y enjuagarse, frente a cepillarse y solo escupir.

El trabajo, registrado en el Thai Clinical Trials Registry (TCTR20231104001), midió las concentraciones de flúor en saliva, orina y sangre tras cada método. Los resultados fueron los siguientes:

• Al no enjuagarse, la concentración de flúor en la saliva fue más alta de inmediato y se mantuvo durante más tiempo, llegando a niveles considerados eficaces para proteger los dientes hasta 30 minutos después del cepillado.

• En quienes sí se enjuagaron, los niveles cayeron rápidamente, lo que limita el efecto protector.

• En cuanto a la seguridad, las concentraciones en sangre y la excreción urinaria fueron bajas en ambos casos, muy lejos de lo que podría considerarse tóxico.

En otras palabras, evitar el enjuague prolonga la acción del flúor sin aumentar riesgos para la salud.

Lo que dicen los especialistas

Para la odontóloga y especialista en salud pública oral Laura Méndez, este cambio de hábito es una de las medidas más efectivas y fáciles que se pueden adoptar.

“El flúor de la pasta funciona como un escudo invisible sobre los dientes”, explica. Cuando usted se enjuaga, ese escudo desaparece en cuestión de segundos. Al escupir sin enjuagarse, lo deja actuar mucho más tiempo y eso reduce de manera real el riesgo de caries.

Méndez también aclara un punto que suele generar dudas: “El enjuague bucal tiene su lugar, pero no inmediatamente después de cepillarse. Lo recomendable es usarlo en otro momento del día, porque de lo contrario también elimina la película de flúor que deja la pasta”.

¿Y si siempre se ha enjuagado?

No se trata de alarmarse. Cepillarse dos veces al día con una pasta dental fluorada ya aporta un beneficio considerable, incluso si después se enjuaga. Sin embargo, al modificar este gesto final se gana un plus de protección sin esfuerzo adicional.

En la práctica, lo que recomiendan la experta es:

• Cepillarse dos veces al día, mínimo dos minutos, con crema dental con flúor.

• Escupir el exceso de pasta, pero no enjuagarse con agua.

• Evitar comer o beber justo después del cepillado, especialmente en la noche, para que el flúor permanezca más tiempo en la boca.

• En niños, usar solo la cantidad adecuada de pasta (tamaño grano de arroz en los más pequeños, tamaño arveja en los mayores) y supervisar siempre el cepillado.

En la lucha contra las caries, el detalle importa. Y un hábito tan pequeño como no enjuagarse después del cepillado puede marcar la diferencia.

El mensaje de los odontólogos es claro: escupa la pasta, pero deje que el flúor siga trabajando por usted. “Si quiere que el flúor proteja sus dientes, no lo mande al desagüe antes de tiempo”, concluye la doctora Méndez.