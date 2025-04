¿Por qué no descansa igual cuando duerme en una cama distinta a la habitual?

El efecto de la "primera noche" no es solo un mito o una percepción subjetiva: es un mecanismo neurológico real, respaldado por estudios de neuroimagen y teoría evolutiva. / Getty Images Foto: Getty Images

Viajar por trabajo, visitar a familiares o simplemente hospedarse en un hotel puede parecer una experiencia agradable o incluso necesaria, pero para muchas personas implica una noche de mal sueño debido a la sensación de estar en una cama extraña.

La imposibilidad de conciliar el sueño en una cama ajena plantea una inquietud sobre lo que ocurre en el cerebro cuando se duerme en un lugar diferente al habitual? ¿La ciencia respalda la idea de que una cama distinta afecta la calidad del sueño?

El fenómeno ha sido identificado por los científicos como el “efecto de la primera noche” (First Night Effect, en inglés). Según el doctor Alejandro Martínez, de la Pontificia Universidad Javeriana, “el cerebro humano está programado para protegerse, incluso mientras dormimos. Durante la evolución, nuestros antepasados no siempre dormían en lugares seguros”.

Un estudio realizado por investigadores de la Universidad Brown, en Estados Unidos, y publicado en la revista Current Biology exploró dicha teoría. El equipo liderado por Yuka Sasaki observó que cuando los participantes dormían en un laboratorio, por primera vez, uno de los hemisferios cerebrales –específicamente el izquierdo– se mantenía más activo durante la fase de sueño profundo, conocida como sueño de ondas lentas.

“Utilizamos imágenes por resonancia magnética funcional (fMRI) y electroencefalografía (EEG) simultáneamente para medir la actividad cerebral. Encontramos que la red del modo por defecto en el hemisferio izquierdo del cerebro mostraba un patrón de vigilancia, mientras que el otro hemisferio descansaba normalmente. ”, indicó Sasaki en su informe.

Martínez señala que este efecto tiene consecuencias tangibles en la calidad del sueño. “Cuando uno de los hemisferios está en modo de alerta, la profundidad del sueño disminuye. Las personas pueden experimentar más despertares nocturnos, menor cantidad de sueño REM (la fase más reparadora) y una sensación general de fatiga al día siguiente. No es que no se duerma, es que no se descansa como en casa”, afirma.

Según el experto, este efecto se intensifica cuando el nuevo entorno no ofrece condiciones mínimas de seguridad percibida: ruidos, luces extrañas, texturas diferentes en la cama o incluso olores desconocidos pueden exacerbar la alerta cerebral.

“No se trata solo del colchón o de la almohada. Nuestro cerebro analiza de manera inconsciente una enorme cantidad de estímulos sensoriales. Incluso si una habitación parece cómoda, si hay señales mínimas de que algo no es ‘normal’, el cerebro responde con vigilancia”, dice Martínez.

Este patrón no solo se observa en humanos. Estudios en delfines, focas y aves migratorias muestran que muchas especies duermen con un hemisferio del cerebro activo para mantenerse alertas ante posibles peligros. En humanos, aunque el riesgo de ataque físico en un hotel o la casa de un amigo es muy bajo, el mecanismo sigue presente como vestigio evolutivo.

Más allá del “mal colchón”

Una de las preguntas más comunes es si este fenómeno desaparece con el tiempo. La respuesta depende del individuo. “En la mayoría de los casos, el efecto de la primera noche desaparece después de una o dos noches. El cerebro reconoce el nuevo entorno como seguro, y comienza a relajarse progresivamente”, comenta Martínez.

Sin embargo, hay personas en las que el fenómeno se prolonga. “Esto puede deberse a ansiedad, estrés o hipersensibilidad al entorno. Algunas personas simplemente necesitan más tiempo para adaptarse. Otras, como quienes padecen trastornos del sueño, nunca llegan a sentirse completamente seguras fuera de su cama habitual”, agrega.

Muchas personas atribuyen el mal descanso en otra cama a factores como un colchón incómodo o una almohada inadecuada. Si bien estos aspectos influyen, Martínez señala que el componente neurológico muchas veces pesa más. “He tenido pacientes que han comprado camas carísimas para sus habitaciones de hotel o casas de campo, idénticas a las de su casa, y aún así duermen mal. No es el colchón. Es el cerebro”, relata.

Recomendaciones para dormir mejor fuera de casa

Aunque el fenómeno no puede evitarse por completo, Martínez ofrece algunas estrategias para minimizar su impacto:

1. Lleve elementos familiares: una almohada personal, una manta con el olor de su hogar o incluso una prenda de ropa puede ayudar al cerebro a reconocer señales familiares y reducir la alerta.

2. Mantenga rutinas: intente replicar su ritual nocturno habitual. Si en casa lee antes de dormir, hágalo también en el nuevo lugar. El cerebro responde bien a los patrones.

3. Evite estimulantes: en el primer día en un nuevo entorno, es mejor evitar cafeína, alcohol o cenas pesadas. El cuerpo ya está sometido a una adaptación, y estos factores solo agravan la situación.

4. Uso de sonidos blancos: el ruido ambiental puede ser un disparador del sistema de vigilancia del cerebro. Utilizar una máquina de sonido blanco puede ayudar a cubrir ruidos desconocidos y facilitar un sueño más profundo.

5. Técnicas de relajación: practicar respiración profunda, meditación o escuchar música relajante antes de dormir ayuda a disminuir la actividad del sistema nervioso simpático, reduciendo el estado de alerta..

El impacto social del “efecto primera noche”

Este fenómeno también tiene implicaciones sociales y laborales. Muchas personas que viajan por trabajo pueden rendir menos al día siguiente debido a la falta de descanso. Martínez comenta que “en clínicas o centros de cuidado prolongado, la falta de sueño reparador puede afectar la recuperación. Por eso, algunos hospitales ya incorporan mobiliario personalizable y estrategias de familiarización sensorial para los pacientes”, menciona Martínez.

En conclusión, dormir en una cama distinta sí puede alterar la calidad del descanso. El efecto de la primera noche no es solo un mito o una percepción subjetiva: es un mecanismo neurológico real, respaldado por estudios de neuroimagen y teoría evolutiva. “La próxima vez que duerma mal en una cama ajena, no se culpe ni culpe a la almohada”, concluye el doctor Martínez.