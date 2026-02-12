¿Por qué nos enamoramos de los monstruos? El atractivo de Frankenstein y otras criaturas

Frankenstein de 2025 causó una revolución mediática que nos hace cuestionarnos: ¿Nos podemos enamorar de mostruos? Foto: Ken Woroner/Netflix - Cortesía Netflix

Un monstruo, por definición, debería provocar miedo: es aquello que rompe el orden natural, lo desconocido, lo que amenaza. La misma palabra lo menciona; monstrum, proveniente del latín, es entendida como una advertencia o señal de lo sobrenatural.

Sin embargo, la cultura popular ha dado un giro inesperado a esta idea. En lugar de huir de ellos, el cine, la literatura y las series han convertido a muchos monstruos en figuras románticas, personajes capaces de despertar empatía, ternura e incluso deseo.

Los ejemplos...