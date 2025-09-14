¿Por qué se duermen las piernas y cuándo preocuparse?

Ese cosquilleo que recorre las piernas puede ser más que una molestia pasajera. Un caso en Corea del Sur reveló que incluso un trabajo en cuclillas terminó en lesión nerviosa real. Foto: Getty Images

Sentir que una pierna “se duerme” —esa sensación de hormigueo, adormecimiento o cosquilleo que obliga a moverla — es una experiencia habitual y, la mayoría de las veces, pasajera. Sucede a menudo tras permanecer sentado mucho, cruzar las piernas, o apoyar el cuerpo en una postura que presiona algún nervio o reduce el riego sanguíneo hacia la extremidad. En la mayoría de los casos la sensación cede al cambiar de posición y no deja secuelas.

Sin embargo, cuando el entumecimiento es frecuente, aparece sin una causa clara, o se acompaña de debilidad muscular, dolor intenso o pérdida de función (por ejemplo, dificultad para levantar el pie), la señal ya no es tan inofensiva y merece atención médica.

Identificar si se trata de un episodio transitorio o de un problema nervioso más profundo es la diferencia entre un gesto simple y una consulta necesaria.

A partir de esa distinción se explica gran parte del enfoque clínico. Según Gabriela Carrero, médica especialista en neurología y rehabilitación de la Clínica Colombia, las causas se pueden agrupar en dos grandes bloques: fenómenos transitorios por compresión o mala postura, y lesiones o enfermedades que dañan nervios, médula o las raíces nerviosas en la columna. “Lo más común es que sea una presión temporal sobre un nervio o una disminución momentánea del flujo sanguíneo; al mover la pierna se quita la presión y la sensación vuelve a la normalidad”, explica.

En el primer grupo están situaciones cotidianas: cruzar las piernas durante largos minutos, permanecer sentado con peso sobre la parte posterior del muslo, dormir en una postura que pellizca un nervio, o incluso posiciones de trabajo repetitivas como agacharse o estar mucho tiempo en cuclillas. Esas posturas comprimen nervios periféricos (los que van desde la columna a la piel y músculos) o reducen temporalmente la circulación, y generan la conocida parestesia —el “hormigueo”— que desaparece con el movimiento. La experta indica que la forma transitoria de este síntoma suele ser benigna y no requiere tratamiento salvo cambiar hábitos posturales.

Pero existe un segundo escenario clínico que exige más atención: la compresión nerviosa mantenida o la lesión directa de un nervio. Un ejemplo claro es la neuropatía del nervio peroneo (también llamado fibular), muy vulnerable en la zona cercana al hueso de la cabeza del peroné. Ese punto es superficial y puede lesionarse por traumatismos, compresión crónica (por cruzar la pierna o por posiciones prolongadas), pérdida de peso rápida, o ciertas lesiones y tumores. La afectación de ese nervio puede provocar no solo adormecimiento, sino también debilidad para levantar el pie (lo que se conoce como “foot drop”). Instituciones médicas especializadas describen esta vulnerabilidad del peroneo como una causa frecuente de entumecimiento y de alteración de la marcha.

Un ejemplo que ayuda a entender cómo una postura de trabajo puede terminar en una lesión nerviosa es un artículo publicado en 2024 en la revista Frontiers in Neuroanatomy. El estudio, realizado en Corea del Sur y presentado como un caso clínico, relata a un instalador de baldosas de 27 años que desarrolló parálisis parcial del tobillo y entumecimiento después de pasar más de ocho horas en cuclillas mientras trabajaba. Los autores describen cómo realizaron estudios electrodiagnósticos (electromiografía y conducción nerviosa) y ecografías para localizar el daño; la ecografía mostró hinchazón localizada del nervio profundo peroneo y una variación anatómica en la bifurcación del nervio que explicaba la lesión. Tras rehabilitación y tratamiento conservador, el paciente mejoró en los meses siguientes.

Esa publicación ilustra dos ideas prácticas: primero, que una postura ocupacional prolongada puede causar daño nervioso real; segundo, que la combinación de pruebas (electromiografía y ecografía) ayuda a localizar el problema cuando los síntomas y los estudios no coinciden. En palabras de la especialista consultada, “la ultrasonografía complementa los estudios eléctricos y muchas veces revela variaciones anatómicas o hinchazón nerviosa que explican síntomas aparentemente raros”, y con frecuencia esa información guía una rehabilitación más efectiva.

¿Qué hacer ante una pierna dormida? Si la sensación aparece después de una postura forzada y cede al moverse, conviene cambiar hábitos: evitar cruzar las piernas largos periodos, usar apoyo para los pies al sentarse, alternar posturas y hacer pausas activas. Si el entumecimiento se repite, dura horas, va acompañado de debilidad, pérdida de control del pie o dolor intenso, la recomendación es consultar. El diagnóstico puede requerir exploración neurológica, estudios de conducción nerviosa, electromiografía y, en ciertos casos, ecografía o imágenes por resonancia para descartar compresiones, hernias, o lesiones locales.

En resumen, la pierna que se “duerme” suele ser un aviso: muchas veces benigno y reversible con movimiento; otras, la primera pista de una compresión nerviosa que necesita evaluación. Adoptar buenas posturas y atender los episodios que no mejoran son medidas simples que evitan que un hormigueo ocasional se convierta en un problema crónico. Cuando aparecen señales de alarma, la consulta temprana y las pruebas diagnósticas adecuadas aumentan la probabilidad de recuperación completa.