¿Por qué un hombre pierde la erección durante el acto sexual?

¿Usted ha perdido una erección durante un encuentro sexual con su pareja? Si es así, la situación no necesariamente responde a una disfunción, puede ser por otras razones.

Consultamos a la sexóloga Carolina González sobre las posibles razones y cuándo debería ir al médico.

“Entre hombres jóvenes de 20 a 40 años es natural que no tengan erecciones en el 100 % de los encuentros sexuales y no es garantía de disfunción sexual”, menciona.

De acuerdo con González, la erección la puede perder porque está cansado, enfermo, estresado o con ansiedad por desempeño o rendimiento.

Tenga en cuenta que “esos factores bloquean el órgano sexual más importante, que es el cerebro, por eso, no tiene la erección”.

González agrega que aunque hay muchos hombres que responden rápido a los estímulos, hay otros que necesitan más.

“Socialmente creemos que los hombres siempre tienen que tener erección y, a veces fallan, y eso no significa que uno no le guste o no sea suficiente. Por lo general, son factores externos”.

Sin embargo, cuando la situación es frecuente, que pasa en más de la mitad de los encuentros, “de tres o seis meses, ahí sí se puede hablar de una disfunción eréctil”. Por lo que en ese escenario, puede consultar con su médico.

