¿Practicar crossfit lo ayuda en el running? Esto dicen los expertos

Por años, los corredores han buscado maneras de mejorar su rendimiento, prevenir lesiones y mantener la motivación. Desde yoga hasta ciclismo, el entrenamiento cruzado ha sido una herramienta esencial para lograr estos objetivos. Pero en la última década, una modalidad ha ganado terreno entre quienes aman correr: el crossfit.

Lejos de ser una simple moda, el crossfit ha demostrado tener efectos positivos concretos en la resistencia, la velocidad y la estabilidad de los corredores. Esta disciplina, conocida por su intensidad y variedad, se ha convertido en el complemento perfecto para quienes quieren correr más lejos, más rápido y con menos dolor.

El crossfit es un sistema de entrenamiento funcional que combina levantamiento de pesas, ejercicios gimnásticos y movimientos metabólicos en rutinas de alta intensidad. Aunque a simple vista podría parecer una disciplina opuesta al running, cada vez son más los entrenadores y atletas que entienden cómo ambas pueden coexistir, potenciarse y enriquecerse mutuamente.

La entrenadora deportiva Laura Hernández, licenciada en Ciencias del Deporte de la Universidad Central y especialista en acondicionamiento físico para corredores, asegura que “el crossfit bien programado no solo no interfiere con el running, sino que puede ser un catalizador para mejorar el rendimiento general de un atleta de fondo”.

Hernández trabaja con corredores de diferentes niveles y afirma que ha visto una evolución significativa en aquellos que integran rutinas funcionales en su semana de entrenamiento.

Uno de los beneficios más notables del crossfit para corredores es el fortalecimiento del core. En el running, cada zancada exige estabilidad, y un tronco fuerte permite una mejor postura, lo que se traduce en eficiencia de carrera.

“Muchos corredores piensan que correr más kilómetros es la única forma de mejorar, pero se olvidan de que el cuerpo necesita una estructura fuerte que sostenga ese esfuerzo repetitivo. El core, los glúteos y la zona lumbar actúan como la base desde la cual se generan los movimientos, y el crossfit los trabaja de manera integral”, comenta Hernández.

Además del trabajo de fuerza, el crossfit también mejora la movilidad articular. Los estiramientos dinámicos, la práctica de sentadillas profundas, y los ejercicios de halterofilia requieren un rango de movimiento amplio y controlado.

Esta flexibilidad funcional ayuda a los corredores a ampliar la zancada, corregir desequilibrios musculares y disminuir el riesgo de lesiones. “Cuando un atleta aprende a moverse con control y consciencia en un wod (workout of the day), traslada esa capacidad a su carrera”, señala la entrenadora.

El otro gran aliado que encuentra el corredor en el crossfit es la mejora de la capacidad anaeróbica. Mientras que el running de fondo trabaja principalmente el sistema aeróbico, los intervalos de alta intensidad del crossfit obligan al cuerpo a adaptarse a esfuerzos cortos y explosivos.

Esto se traduce en una mejor capacidad de recuperación y en una mayor tolerancia al ácido láctico, útil especialmente en competencias de media distancia o en remates de carrera. “Es común que un corredor que practica crossfit se sienta más fuerte en las subidas o en los últimos kilómetros de una carrera, porque su cuerpo ya está acostumbrado a momentos de fatiga extrema”, explica la especialista.

Carlos Méndez, preparador físico de Corre Caminos con más de 15 años de experiencia en deportes de resistencia y coach de crossfit certificado por la Universidad de Barcelona, considera que uno de los mitos más persistentes es que el crossfit puede hacer que los corredores aumenten masa muscular y se vuelvan “lentos”.

Según el experto, esto responde a una mala interpretación del tipo de fuerza que se desarrolla.

“No se trata de inflarse como un culturista, se trata de ser funcional. La fuerza que se entrena en crossfit mejora la economía de carrera, porque permite que uses menos energía para mantener el mismo ritmo”, asegura el entrenador.

Méndez también destaca que muchos corredores populares tienen desequilibrios musculares graves por el volumen acumulado de kilómetros. “Tienen isquiotibiales débiles, glúteos que no activan, y eso los lleva directo a lesiones crónicas. El crossfit les da una estructura más equilibrada, y cuando eso pasa, los tiempos mejoran sin necesidad de aumentar el volumen de entrenamiento”.

De hecho, Méndez ha visto casos en los que solo con dos sesiones semanales de crossfit bien enfocadas, sus atletas bajan marcas personales en carreras de 10K y media maratón.

Otra ventaja del crossfit es el componente mental. Las sesiones suelen estar diseñadas para llevar al límite físico y mental al atleta en un corto período de tiempo. Aprender a lidiar con el malestar, controlar la respiración y sostener el esfuerzo bajo presión es una escuela invaluable para cualquier corredor.

“He tenido atletas que me dicen que después de un wod duro, una carrera de 5K se les hace liviana. Ese entrenamiento psicológico no se consigue corriendo suave en el parque”, cuenta Méndez entre risas.

Sin embargo, no todo es positivo si no se planifica bien. Tanto Hernández como Méndez coinciden en que integrar crossfit al plan de un corredor requiere criterio. El error más común es no respetar los tiempos de recuperación o acumular demasiada carga sin considerar el impacto de ambas disciplinas.

“Un corredor que entrena para una maratón no debería hacer wods con muchos saltos pliométricos o máximos de peso sin supervisión. El crossfit debe adaptarse al objetivo del corredor, no al revés”, advierte Hernández.

La clave está en la periodización y la comunicación entre entrenadores. Cuando se logra un equilibrio, los beneficios se multiplican. Por eso, cada vez es más común ver boxes de crossfit que diseñan sesiones específicas para corredores, con énfasis en estabilidad, fuerza funcional, técnica y recuperación activa. Estos espacios se convierten en verdaderos centros de rendimiento integral.

El crossfit, por supuesto, no es una fórmula mágica. Como todo en el entrenamiento, su efectividad depende de la forma en que se aplique. Pero cuando se integra con sentido común y bajo la guía de profesionales que entienden las necesidades del running, puede convertirse en una de las herramientas más poderosas para evolucionar como corredor.

En última instancia, practicar crossfit no significa dejar de correr, ni transformar el cuerpo en una máquina de levantar pesas. Sirve para fortalecer, diversificar, explorar nuevos límites. Y sobre todo, disfrutar de una carrera más consciente, fuerte y libre de lesiones.

Como resume Hernández: “El cuerpo agradece la variedad. Y cuando el cuerpo está agradecido, corre mejor”.