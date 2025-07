¿Qué efecto tiene el baile en la salud cognitiva de los adultos mayores?

En un país que envejece aceleradamente, donde la población mayor de 60 años será una de las más grandes en menos de dos décadas, iniciativas como estas no pueden quedarse en lo anecdótico. Foto: Getty Images

En una tarde cualquiera en el salón comunal del barrio El Nogal, un grupo de adultos mayores se mueve al ritmo de un danzón que suena desde un viejo parlante. Algunos apenas levantan los pies, otros giran con soltura y hasta con coquetería. No parece que estén en una terapia, ni mucho menos en una consulta médica.

Sin embargo, estos pasos suaves, las vueltas pausadas y el movimiento rítmico de brazos y caderas son una herramienta poderosa contra el deterioro cognitivo. Bailar es mucho más que una actividad recreativa.

El baile puede retrasar el avance de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y mejorar el rendimiento cognitivo en adultos mayores. Aunque el envejecimiento cerebral es un proceso natural, hay formas de estimular el cerebro para mantenerlo activo. Y el baile, con su fusión de música, coordinación, memoria y emoción, se perfila como una de las más efectivas.

“Cuando una persona mayor baila, no solo está moviendo su cuerpo. Está procesando información auditiva, activando su memoria para recordar pasos, tomando decisiones en tiempo real y regulando sus emociones. Todo eso es gimnasia cerebral”, explica la neuropsicóloga Mariana Méndez, especialista en envejecimiento saludable y profesora de la Universidad de los Andes.

Según Méndez, el baile obliga al cerebro a realizar múltiples tareas simultáneamente, lo que fortalece la neuroplasticidad, es decir, la capacidad del cerebro para adaptarse y formar nuevas conexiones neuronales.

No basta con hacer ejercicio físico. Si bien caminar o nadar son excelentes para la salud cardiovascular y muscular, no estimulan el cerebro de la misma forma que lo hace el baile. “La diferencia clave está en la combinación de movimiento, ritmo y coordinación. Un paso mal dado en la pista puede implicar reajustar movimientos, improvisar, anticiparse al otro. Eso obliga al cerebro a estar en constante alerta, lo que lo ejercita intensamente”, señala el geriatra Julián Ortega, director de la Fundación Mente en Movimiento, que promueve actividades artísticas como prevención del deterioro cognitivo.

La clave estaría en lo que Ortega llama “entrenamiento multisensorial”: el cerebro, al bailar, no solo se mueve por estímulos visuales, sino que también procesa el ritmo de la música, los movimientos propios y ajenos, y muchas veces las emociones que surgen del acto de bailar con otros. “El baile activa simultáneamente regiones cerebrales relacionadas con el lenguaje, la memoria, el equilibrio y las emociones. Es como una orquesta que tiene que sonar afinada, en tiempo real”, comenta Ortega.

Además, el baile tiene un valor social indiscutible. A diferencia de otras terapias, el baile se realiza en grupo, fomenta la interacción y reduce el aislamiento. “La soledad en la vejez es uno de los principales factores que aceleran el deterioro cognitivo. Un cerebro estimulado pero socialmente aislado no tiene las mismas probabilidades de mantenerse sano. Por eso, bailar en comunidad tiene un doble impacto: físico y emocional”, afirma Méndez.

Eso lo sabe bien Olga Ramírez, de 72 años, quien asiste cada semana a las clases de tango del centro cultural del barrio. Tras la muerte de su esposo, cayó en una fuerte depresión. Su hija, desesperada, la inscribió en un grupo de baile para adultos mayores. “Al principio no quería. Pensé que ya era muy tarde para aprender algo nuevo. Pero desde que empecé a ir, siento que vuelvo a vivir. Me acuerdo de canciones de mi juventud, hago amigas, y hasta practico los pasos en la casa. Siento que mi mente está más despierta”, cuenta con una sonrisa.

Ese sentido de propósito también es fundamental. Cuando una persona mayor siente que está aprendiendo algo nuevo, que tiene un reto por delante, el cerebro se activa. “Muchos adultos mayores creen que ya no pueden adquirir nuevas habilidades, pero eso es falso. El cerebro no deja de aprender. Solo necesita estímulo y motivación”, señala Méndez.

La música también juega un papel crucial. Según Ortega, la música activa áreas del cerebro ligadas a la recompensa, lo que genera placer y bienestar. “Cuando bailamos al ritmo de una canción que nos gusta, se liberan endorfinas y dopamina, neurotransmisores que mejoran el ánimo y la atención. Es un círculo virtuoso: el cerebro se siente bien, se motiva a seguir aprendiendo, y así se mantiene más sano”, dice.

No todos los bailes ofrecen el mismo beneficio, pero la mayoría contribuye positivamente. Los ritmos que requieren aprender secuencias de pasos, como la salsa, el tango o la danza contemporánea, tienen un mayor impacto en la memoria y la coordinación. No obstante, incluso estilos más libres, como la danza terapia o el baile folclórico, ofrecen beneficios emocionales y físicos significativos.

En países como Alemania y Canadá, algunos centros geriátricos han incorporado el baile como parte de los tratamientos regulares. En Colombia, esta tendencia comienza a crecer. En Medellín, por ejemplo, el programa “Bailar es recordar” lleva más de cinco años promoviendo clases semanales en centros de día para adultos mayores. Según datos de la Secretaría de Salud de la ciudad, quienes asisten regularmente al programa han mostrado mejorías en su desempeño cognitivo y emocional.

El reto, según Ortega, está en dejar de ver el baile como un lujo o una actividad superficial. “Necesitamos cambiar la narrativa. El baile es medicina preventiva. Así como se prescribe caminar o tomar vitaminas, deberíamos recetar dos o tres sesiones de baile semanales a nuestros mayores. No solo van a estar más felices, también van a estar más lúcidos”, afirma.

Pero también hay que adaptarse a las capacidades de cada persona. No todos los adultos mayores pueden realizar los mismos movimientos. Por eso, algunos programas han desarrollado versiones adaptadas, incluso con personas sentadas, donde lo importante es seguir el ritmo y coordinar brazos y cabeza. “Lo esencial no es que se conviertan en bailarines expertos, sino que se mantengan activos y motivados. Cada paso, por pequeño que sea, es una victoria contra el olvido”, concluye Méndez.

En un país que envejece aceleradamente, donde la población mayor de 60 años será una de las más grandes en menos de dos décadas, iniciativas como estas no pueden quedarse en lo anecdótico. Bailar no es solo una forma de recordar el pasado, sino una manera de conservar el presente.

Porque, como bien dice Olga Ramírez, “cuando bailo, no me acuerdo de lo que olvidé. Me acuerdo de lo que aún puedo hacer”. Y quizás ahí está el verdadero poder del baile: recordarnos que aún esté aquí, con cuerpo, alma y memoria.