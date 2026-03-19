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Qué es amar según Sabrina Carpenter: entre deseo, ironía y decepción

La artista que estará en el FEP 2026 canta a un amor menos idealizado y más real, donde caben el ego, las ganas, el rechazo y los tipos inmaduros.

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Kevin Stiven Ramírez Quintero
Kevin Stiven Ramírez Quintero
19 de marzo de 2026 - 06:12 p. m.
Sabrina Carpenter llega al Festival Estéreo Picnic 2026 con un repertorio que mezcla deseo, ironía, ego y decepción.
Sabrina Carpenter llega al Festival Estéreo Picnic 2026 con un repertorio que mezcla deseo, ironía, ego y decepción.
Foto: Agencia EFE

Sabrina Carpenter no le canta al amor ideal, sino al que te calienta, te enreda y te deja como payaso. En sus canciones, enamorarse puede ser perder la cabeza, “pensar tonterías”, desear a alguien por lo mínimo, querer encerrarse con alguien o terminar con el orgullo herido por haber jurado que esa persona sí era distinta.

Sabrina entiende algo que mucha gente ya aprendió a los golpes: el amor no siempre sale bonito. A veces arranca desde el deseo, se mezcla con el ego, pasa por una mala decisión y termina rodeado de...

Kevin Stiven Ramírez Quintero

Por Kevin Stiven Ramírez Quintero

Formado en la Pontificia Universidad Javeriana. Interesado en temas musicales, deportivos, culturales, turísticos, gastronómicos y tecnológicos. Le gusta realizar crónicas, trabajar temas en tendencias SEO y la cobertura de eventos en vivo de alcance internacional. Ganador del Premio Simón Bolívar en 2021.@kevins_ramirezkramirez@elespectador.com

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