Qué es amar según Sabrina Carpenter: entre deseo, ironía y decepción

Sabrina Carpenter llega al Festival Estéreo Picnic 2026 con un repertorio que mezcla deseo, ironía, ego y decepción. Foto: Agencia EFE

Sabrina Carpenter no le canta al amor ideal, sino al que te calienta, te enreda y te deja como payaso. En sus canciones, enamorarse puede ser perder la cabeza, “pensar tonterías”, desear a alguien por lo mínimo, querer encerrarse con alguien o terminar con el orgullo herido por haber jurado que esa persona sí era distinta.

Sabrina entiende algo que mucha gente ya aprendió a los golpes: el amor no siempre sale bonito. A veces arranca desde el deseo, se mezcla con el ego, pasa por una mala decisión y termina rodeado de...