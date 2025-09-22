¿Qué es el jogging y por qué es importante en el running?

El jogging, ese trote ligero que muchos subestiman, es en realidad la base silenciosa del éxito en el running. Más del 60 % del entrenamiento semanal de un corredor puede depender de esta práctica. Foto: EFE - SERGEI ILNITSKY

En el mundo del deporte recreativo y competitivo, no todo se trata de correr lo más rápido posible o alcanzar grandes distancias. Existe una práctica que, aunque parece sencilla y hasta subestimada por algunos, tiene un papel clave en el rendimiento de los corredores: el jogging. Este tipo de carrera suave y constante, que se encuentra a medio camino entre caminar y correr, se ha convertido en la base de muchos planes de entrenamiento para quienes buscan competir en el running.

Aunque a simple vista pueda confundirse con un trote sin mayor exigencia, el jogging cumple un rol estratégico. No solo ayuda a preparar el cuerpo para esfuerzos más intensos, sino que también contribuye a la recuperación, la prevención de lesiones y el fortalecimiento de la resistencia física y mental. Para entender por qué este ejercicio aparentemente ligero resulta determinante en la pista o en la calle, es necesario escuchar la visión de quienes lo aplican en la práctica deportiva y en la ciencia del movimiento.

Julián Andrade, entrenador de atletismo y maratonista retirado colombiano, lo define como “el pegamento que une las piezas de un plan de entrenamiento. Sin jogging, el corredor solo tendría sesiones duras y eso tarde o temprano lo lleva al desgaste físico y emocional”.

Andrade explica que, en la preparación para competencias, los corredores suelen tener entre un 60 % y un 70 % de sus kilómetros semanales en este ritmo suave, lo que permite que el cuerpo acumule resistencia sin acumular un exceso de fatiga. “El jogging no es perder el tiempo, es construir una base sólida para que las piernas respondan el día de la carrera”, agrega.

Desde otra mirada, Paula Benítez, fisioterapeuta deportiva especializada en prevención de lesiones en corredores de Corre Caminos, señala que el jogging actúa como un aliado del sistema muscular y articular. “Cuando un corredor trota a un ritmo cómodo, la carga de impacto es menor que en los entrenamientos de velocidad, y eso permite reforzar los tejidos, mejorar la circulación y oxigenar los músculos sin ponerlos en riesgo. Es como darle mantenimiento a una máquina que se usa a diario”.

Según Benítez, esta práctica contribuye incluso a regular el peso corporal y mejorar la postura, aspectos que inciden directamente en el rendimiento durante la competencia.

Ambos expertos coinciden en que el jogging cumple tres funciones esenciales: construir resistencia aeróbica, facilitar la recuperación activa y mantener al corredor en movimiento sin forzar al organismo. Andrade lo resume en una imagen sencilla: “El jogging es como la gasolina de bajo octanaje que se usa a diario, mientras que los entrenamientos de velocidad son la gasolina premium que solo se necesita en momentos clave. No se puede vivir solo de premium, el motor se daña”.

El impacto de este trote suave también se refleja en la mente del corredor. Mientras los entrenamientos exigentes suelen demandar concentración extrema, el jogging ofrece un espacio de respiro. Benítez asegura que “los corredores que lo incluyen con disciplina desarrollan una relación más amigable con el entrenamiento, porque aprenden a disfrutar del movimiento sin la presión de los cronómetros. Eso reduce la ansiedad previa a las competencias y, en consecuencia, mejora el desempeño”.

El ritmo del jogging suele variar según la condición física de cada persona, pero siempre debe sentirse cómodo, casi como una conversación sin dificultad para respirar. Andrade explica que este detalle es clave para no confundirlo con un entrenamiento de velocidad: “Si el corredor siente que necesita detenerse o que el esfuerzo es demasiado, entonces ya no es jogging, es otra cosa. El jogging debe ser natural, fluido y sin estrés”.

En competencias de running, donde la exigencia física y mental alcanza su punto máximo, la huella del jogging se hace evidente. Quienes lo han trabajado con constancia logran mantener un paso estable por más kilómetros y gestionan mejor las reservas de energía. Además, llegan más frescos al día de la carrera, pues este tipo de entrenamiento protege al cuerpo del sobreuso. Benítez insiste en que “un corredor que no trota de manera regular es más propenso a tener fatiga acumulada, dolores articulares o lesiones que aparecen justo cuando menos se esperan, incluso en la competencia”.

El jogging no se limita a corredores profesionales. También quienes corren por salud, recreación o para completar sus primeras competencias lo encuentran como un aliado indispensable. Su bajo nivel de exigencia lo hace accesible para cualquier edad, siempre que se practique con calzado adecuado y en superficies seguras. Andrade recuerda que muchos atletas de élite empezaron así: “Antes de correr maratones a ritmos espectaculares, aprendieron a trotar. El jogging fue su primer lenguaje en el running, y lo sigue siendo”.

Más allá de la pista, esta práctica ofrece beneficios para la vida cotidiana. Mantiene activo el sistema cardiovascular, mejora la capacidad de recuperación después de esfuerzos físicos de otro tipo e incluso favorece el descanso nocturno. Son factores que, aunque parecen secundarios, terminan marcando la diferencia cuando llega el momento de competir.

