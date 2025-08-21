¿Qué es el método 12-3-30 y por qué quemaría más grasa que el running?

El auge del 12-3-30 refleja un cambio en la manera de entender el fitness. Ya no se trata solo de correr kilómetros o levantar pesas, sino de encontrar métodos accesibles, efectivos y sostenibles. Foto: Getty Images

Una nueva tendencia de entrenamiento ha ganado terreno en redes sociales y gimnasios alrededor del mundo: el método 12-3-30, una rutina sencilla en apariencia, pero que promete resultados significativos en la quema de grasa, incluso por encima del tradicional running.

Lo interesante de esta práctica es que no requiere más que una caminadora y 30 minutos de constancia. Sin embargo, más allá de la moda, especialistas advierten que no debe verse como una solución milagrosa.

Vale la pena mencionar que la tendencia no nació en un laboratorio deportivo, sino en Internet. Fue popularizada por la influencer estadounidense, Lauren Giraldo, quien compartió cómo perdió peso siguiendo este método. Desde entonces, miles de personas en TikTok e Instagram han mostrado sus resultados, convirtiéndolo en un fenómeno viral.

Aunque aún faltan más estudios específicos sobre esta rutina en particular, al caminar en pendiente, el organismo aumenta su consumo de oxígeno y su ritmo metabólico. Esto genera un gasto calórico adicional y, al mismo tiempo, fortalece la resistencia muscular.

La dinámica es fácil de recordar: caminar durante media hora en una caminadora configurada con tres parámetros básicos. Primero, inclinar la máquina en 12 grados; segundo, mantener una velocidad constante de 3 millas por hora (alrededor de 4,8 km/h); y tercero, sostener este ritmo por 30 minutos. Aunque parezca una caminata común, el esfuerzo físico aumenta de manera notable debido al ángulo de inclinación, lo que convierte la rutina en un ejercicio cardiovascular intenso.

Para muchos, el running es sinónimo de quemar calorías y mejorar la condición física. Sin embargo, el 12-3-30 se está consolidando como un método igual o más eficaz en ciertos objetivos.

Según Carlos Méndez, entrenador físico de Corre Caminos mmB, especializado en acondicionamiento deportivo, la clave está en la combinación de inclinación y constancia: “Cuando caminamos en pendiente, el cuerpo necesita un mayor reclutamiento muscular, sobre todo en glúteos, cuádriceps y pantorrillas, lo que eleva la frecuencia cardíaca y promueve una mayor quema de grasa”, explica.

Méndez aclara que, a diferencia del running, esta técnica reduce el impacto articular, lo cual la hace atractiva para personas con sobrepeso o con antecedentes de molestias en rodillas y tobillos. “Muchos abandonan la carrera porque sienten dolor o fatiga extrema. Con el 12-3-30 logran resultados similares en términos de gasto calórico, pero con un menor riesgo de lesión”, señala.

La nutricionista deportiva independiente, Laura Pardo, resalta otro punto clave: la duración. “Treinta minutos de actividad constante en un nivel de esfuerzo medio-alto permiten trabajar en la llamada zona de quema de grasa, en la cual el cuerpo utiliza lípidos como principal fuente de energía”, comenta. Según Pardo, este equilibrio entre intensidad y tiempo hace que el 12-3-30 sea más sostenible que sesiones largas de trote o de alta intensidad, donde la fatiga aparece con rapidez.

Méndez lo resume así: “El 12-3-30 es una herramienta útil, pero como todo ejercicio, debe acompañarse de una alimentación equilibrada y de otras rutinas que fortalezcan el cuerpo en conjunto”, puntualiza.

Un ejemplo práctico ayuda a entenderlo: una persona de 70 kilos puede quemar alrededor de 300 a 350 calorías en una sesión de 30 minutos con el 12-3-30, dependiendo de su condición física. En contraste, al correr a un ritmo moderado durante el mismo lapso, la quema calórica ronda cifras similares, pero con mayor exigencia articular.

Beneficios adicionales

Además de la quema de grasa, los expertos destacan beneficios que explican el auge del método:

• Mejora la resistencia cardiovascular: al mantener una frecuencia cardíaca elevada durante 30 minutos.

• Fortalecimiento de tren inferior: glúteos, muslos y pantorrillas trabajan intensamente.

• Menor impacto en articulaciones: al no implicar saltos ni carrera, reduce el riesgo de lesiones.

• Accesibilidad: cualquier persona con acceso a una caminadora puede realizarlo, sin necesidad de entrenamiento previo.

• Sostenibilidad: al ser una rutina relativamente corta y sin movimientos complejos, resulta más fácil de mantener a largo plazo.

Además, Pardo señala un aspecto psicológico: “Muchas personas se sienten intimidadas al ver a corredores expertos en los gimnasios. Este método democratiza el entrenamiento porque cualquiera puede caminar en una cinta con inclinación sin sentirse fuera de lugar”, afirma.

Precauciones y recomendaciones

A pesar de sus ventajas, el 12-3-30 no es apto para todos en la misma medida. Personas con problemas cardíacos, hipertensión no controlada o lesiones de espalda deben consultar primero con un médico antes de intentarlo.

Asimismo, los expertos recomiendan una adaptación progresiva. Empezar con inclinaciones más bajas, como 5 o 8 grados, e ir aumentando paulatinamente hasta llegar a 12. También se sugiere intercalar días de descanso o combinarlo con otras actividades como entrenamiento de fuerza, yoga o natación.

“Lo importante es no obsesionarse con la cifra de 12-3-30 como una regla inquebrantable. Cada cuerpo es distinto y puede requerir ajustes en la inclinación, la velocidad o la duración”, enfatiza Méndez.

El auge del 12-3-30 refleja un cambio en la manera de entender el fitness. Ya no se trata solo de correr kilómetros o levantar pesas, sino de encontrar métodos accesibles, efectivos y sostenibles. En un mundo en el que el tiempo escasea y la motivación fluctúa, una rutina clara y concreta podría marcar la diferencia en la constancia de muchas personas.

“El éxito de esta tendencia radica en su simplicidad. No es necesario ser atleta de alto rendimiento para practicarla, basta con tener disciplina y entender que pequeños esfuerzos constantes generan grandes cambios”, concluye Pardo.