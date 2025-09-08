¿Qué es el Rei-ho y por qué se recomienda para los adultos mayores?

Un antiguo hábito samurái podría ser la clave para conservar la fuerza y movilidad en la vejez. Un estudio en Japón mostró que solo cinco minutos diarios de esta práctica aumentaron en un 25,9 % la fuerza de las rodillas en adultos mayores. Foto: Getty Images

Desde tiempos remotos, la fuerza en las piernas ha sido un elemento esencial para mantener la autonomía en la vejez. Con el paso de los años, los músculos de la parte inferior del cuerpo tienden a debilitarse, lo que incrementa el riesgo de caídas y limita la capacidad de caminar, levantarse o subir escaleras sin ayuda. Conservar esa fuerza no es solo un asunto físico, también es la clave para preservar la independencia y la calidad de vida en etapas avanzadas.

En la búsqueda de métodos simples y efectivos, una práctica ancestral japonesa ha despertado el interés de la ciencia moderna. Se trata de un hábito cotidiano de los samuráis que, adaptado a la vida actual, se ha convertido en una herramienta accesible para promover la movilidad y la estabilidad en personas mayores. No requiere equipamiento, apenas unos minutos diarios, y puede incorporarse fácilmente a las rutinas de quienes desean proteger su fuerza muscular con el paso de los años.

El respaldo más sólido a esta práctica proviene de un estudio publicado en agosto de 2025 en el Tohoku Journal of Experimental Medicine, realizado por investigadores de la Universidad de Tohoku, en Japón. Se trató de un ensayo controlado aleatorizado en el que participaron adultos mayores que practicaron durante tres meses una rutina de apenas cinco minutos al día, al menos cuatro veces por semana. La actividad consistía en movimientos lentos conocidos como Rei-ho, que imitan cómo los samuráis se sentaban y se levantaban, siempre de manera controlada y sin inclinar el torso hacia adelante.

Los resultados: para quienes practicaron esta rutina registraron un aumento promedio del 25,9 % en la fuerza de extensión de la rodilla, frente al 2,5 % obtenido en el grupo de control, que no modificó sus hábitos diarios. Esta fuerza de extensión —la utilizada para estirar las rodillas al ponerse de pie o al caminar— es considerada una medida fundamental de la movilidad y del funcionamiento diario en la vejez. El estudio concluyó que pequeñas rutinas de bajo impacto pueden tener un efecto significativo en la prevención de la pérdida muscular asociada a la edad.

David Toko, fisioterapeuta y profesor universitario en la Universidad de Buenos Aires y quien lleva más de dos décadas trabajando en programas de movilidad para adultos mayores en Japón, dice que “lo más valioso de este estudio es que demuestra cómo un gesto cotidiano, si se hace de manera consciente y controlada, puede convertirse en un ejercicio terapéutico. No estamos hablando de largas sesiones de entrenamiento, sino de pequeños cambios que, repetidos con constancia, fortalecen músculos claves para la independencia en la vejez”.

El experto añade que la práctica del Rei-ho ofrece ventajas más allá de la fuerza física. “Estos movimientos lentos y estables también entrenan la postura y el equilibrio. En muchos casos, el problema no es únicamente la falta de fuerza, sino la pérdida de estabilidad, y al reforzar ambos aspectos al mismo tiempo se logra una protección más completa contra caídas y lesiones”.

Según Toko, el hecho de que no se necesite equipamiento ni supervisión constante es lo que hace que esta rutina tenga un enorme potencial para ser implementada en comunidades de adultos mayores.

Más allá del beneficio físico, hay un aspecto cultural que merece atención. El Rei-ho se basa en un ritual tradicional de respeto en la cultura japonesa, un modo en que los samuráis mostraban reverencia al sentarse y levantarse. Incorporar este movimiento en la vida diaria no solo conecta con una tradición histórica, sino que también otorga un sentido de disciplina y propósito, factores que, según especialistas, pueden mejorar la adherencia a este tipo de rutinas.

Otros resultados del estudio fueron un incremento de casi 26 % en la fuerza de rodilla, superan las expectativas para una intervención tan breve y sin equipamiento. En comparación con programas de ejercicios tradicionales para adultos mayores, que suelen mostrar avances de entre el 10 y 15 % en varios meses de entrenamiento supervisado, esta rutina ofrece una alternativa altamente eficiente y realista para quienes no tienen acceso a gimnasios ni entrenadores.

La aplicación práctica es clara: bastan cinco minutos diarios para introducir este hábito en la vida de los adultos mayores. No se trata de transformar por completo la rutina diaria, sino de cambiar la forma en que se realizan ciertos movimientos, como levantarse de una silla o agacharse, haciéndolos de manera consciente, lenta y controlada. Con ello, se logra un doble efecto: fortalecer músculos y entrenar la mente en el control del movimiento.

En conclusión, el hábito samurái basado en el Rei-ho representa una fusión entre tradición cultural y respaldo científico contemporáneo. Su simplicidad, accesibilidad y eficacia lo convierten en una práctica con potencial para mejorar la salud pública, especialmente en sociedades que enfrentan un rápido envejecimiento poblacional. Tal como lo resume Toko, “no es necesario un gimnasio ni máquinas sofisticadas para cuidar la movilidad en la vejez, a veces basta con rescatar la sabiduría de gestos ancestrales y aplicarlos con constancia en la vida diaria”.