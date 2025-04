¿Qué es el trail running y cuáles son sus beneficios?

El trail running es mucho más que una actividad física exigente: representa una experiencia sensorial, emocional y social enriquecedora. / Cortesía Andreu Blanes Foto: Andreu Blanes

Los corredores Andreu Blanes y María Fuentes se consagraron como los campeones nacionales del trail running español en una jornada que se celebró el pasado fin de semana y en la que aseguraron su participación en el Campeonato Mundial de Trail Running que se celebrará en Canfranc, Pirineos, en septiembre de 2025.

Vale la pena mencionar que el trail running es una modalidad del atletismo que consiste en correr por senderos naturales, normalmente en terrenos montañosos o boscosos, con variaciones de altitud y superficie. A diferencia del running en carretera, el trail running incluye obstáculos naturales como rocas, raíces, pendientes pronunciadas y cambios bruscos en el terreno.

Según el estudio “Mental and Physical Benefits of Trail Running: A Qualitative and Quantitative Study of Runners”, publicado en Frontiers in Psychology (2022), el trail running no solo es beneficioso a nivel físico, sino también mental. El estudio analizó a más de 400 corredores de trail en Europa y América, y encontró lo siguiente:

Resultados del estudio:

1. Mejora del bienestar psicológico:

• Los participantes reportaron una significativa reducción de los niveles de estrés, ansiedad y síntomas depresivos tras la práctica habitual del trail running.

• Se asoció con una mayor sensación de libertad, conexión con la naturaleza y desconexión del entorno urbano estresante.

2. Desarrollo de la resiliencia:

• Correr en terrenos irregulares y en condiciones ambientales adversas entrena la mente para adaptarse, superar obstáculos y tolerar la incomodidad física y emocional.

3. Condición física integral:

• A nivel físico, se observó un incremento en la fuerza muscular, especialmente en el tren inferior, mejora del equilibrio, mayor capacidad aeróbica y fortalecimiento del sistema cardiovascular.

• También se evidenció que el trail running implica menor impacto articular repetitivo en comparación con correr sobre asfalto, lo cual puede reducir el riesgo de ciertas lesiones crónicas.

4. Sentido de comunidad y motivación:

• Muchos corredores destacaron el fuerte sentido de pertenencia y apoyo mutuo dentro de la comunidad de trail runners, lo cual fortalece la adherencia al deporte y los lazos sociales.

El trail running es mucho más que una actividad física exigente: representa una experiencia sensorial, emocional y social enriquecedora. Al conectar el cuerpo con la naturaleza y entrenar en ambientes impredecibles, los corredores desarrollan tanto una mejor condición física como una mentalidad más fuerte y positiva. El estudio concluye que este deporte puede ser utilizado como herramienta terapéutica para mejorar la salud mental, especialmente en poblaciones urbanas con altos niveles de estrés.

¿Quién son los atletas?

Andreu Blanes Reig, nacido en 1991 en Onil, España, es reconocido por su destacada trayectoria en carreras de orientación. En 2011, desde su incorporación en la selección española, ha participado en múltiples campeonatos mundiales, obteniendo resultados notables como el séptimo lugar en la distancia sprint en 2015 y 2018. Su transición al trail running ha sido igualmente exitosa, destacándose en competencias como Sierre-Zinal en 2022. Su reciente victoria en el Campeonato de España de Trail Running no solo reafirma su versatilidad como atleta, sino que también lo posiciona como una figura clave para el equipo español en el próximo mundial en Canfranc.

Por su parte, María Fuentes, representante del C.A. Elda Egari Trail, ha demostrado ser una fuerza imparable en el trail running femenino. Con victorias en eventos como el Memorial Zambrana de Ibi en 2024 y el Trail de Vistabella en 2021, su consistencia y determinación la han llevado a la cima del podio nacional. Su triunfo en el Campeonato de España no solo le otorga el título nacional, sino que también le asegura un lugar en el equipo que representará a España en el Mundial de Canfranc.

Canfranc 2025: un desafío en las alturas

El Mundial de Trail Running 2025 se celebrará en Canfranc, una localidad aragonesa conocida por sus exigentes terrenos montañosos. Este evento reunirá a los mejores corredores del mundo, ofreciendo recorridos que pondrán a prueba tanto la resistencia física como la estrategia de los participantes.

Otros estudios

Sobre el trail running también se han realizado estudios científicos que destacan sus beneficios y riesgos. Un estudio liderado por el Centro Nacional de Investigación Científica de Francia (CNRS), reveló que la práctica del trail running puede ser beneficiosa para la salud mental, ayudando a reducir la ansiedad y la depresión, y mejorando la autoestima. Por otro lado, investigaciones realizadas por los Servicios Médicos de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA) han analizado la incidencia de lesiones en atletas de trail running, destacando la importancia de estrategias de prevención y tratamiento para garantizar el bienestar de los deportistas.

La coronación de Andreu Blanes y María Fuentes como campeones de España de trail running marca un hito en sus carreras y en la historia del deporte en ese país. Con la vista puesta en el Mundial de Canfranc 2025, ambos atletas representan la esperanza y el talento del trail running español en el escenario internacional.