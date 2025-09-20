Así es como los corredores de montaña están conquistando las redes sociales

El trail running no solo crece en las montañas, también conquista las redes con su autenticidad. Cada recorrido distinto y cada historia compartida logran romper el algoritmo de manera orgánica. Foto: Getty Images

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En los últimos años, un fenómeno deportivo y digital ha empezado a llamar la atención: el crecimiento del trail running. Lo que antes parecía una disciplina reservada para unos pocos aventureros que disfrutaban de correr entre montañas, ríos y senderos empinados, ahora se ha convertido en un movimiento global que mezcla deporte, estilo de vida y comunidad. La imagen de estos corredores con mochilas ligeras, bastones en mano y zapatillas con suelas gruesas no solo se repite en los caminos de alta montaña, sino también en loas publicaciones y perfiles de las redes sociales.

Lo más sorprendente es que este auge no se limita al rendimiento físico o a la conquista de cumbres. El trail running ha encontrado un lugar destacado en el mundo digital, rompiendo con los patrones tradicionales de visibilidad online. Mientras otras disciplinas luchan por mantenerse relevantes en un océano de contenido, los corredores de montaña han logrado posicionarse de forma orgánica en redes sociales, donde sus paisajes, historias de superación y estilo de vida auténtico capturan la atención de miles de seguidores.

La psicóloga deportiva de la Universidad Externado de Colombia, Laura Méndez, resalta el poder emocional que genera el trail running. “Correr en la montaña ofrece algo más que ejercicio físico, es una experiencia sensorial y mental que conecta con la idea de libertad. Esa autenticidad se transmite en cada imagen y relato que los corredores comparten, y eso tiene un valor enorme en redes sociales porque el público busca justamente aquello que no se siente fabricado o artificial”, expone en entrevista con El Espectador.

Desde otro ángulo, el consultor en marketing digital de la Universidad de Buenos Aires, Javier Ramírez, observa el fenómeno con datos y patrones de consumo, expone que el contenido de trail running rompe con los algoritmos porque engancha en varias capas. “Por un lado está lo aspiracional, con paisajes que parecen postales; por otro, la narrativa personal de esfuerzo y superación. Y finalmente, la comunidad, porque no se trata de estrellas inalcanzables, sino de personas comunes mostrando un estilo de vida que cualquiera podría intentar replicar. Todo esto hace que el algoritmo premie su alcance de manera natural”, dice Ramírez.

Méndez añade que el trail running responde también a una necesidad emocional creciente en la sociedad urbana: escapar del ruido y reconectarse con la naturaleza. En sus palabras, “muchas personas que corren en montaña lo hacen como una forma de meditación en movimiento. Al compartir esa sensación en redes, están transmitiendo un mensaje de calma y de equilibrio que se vuelve muy atractivo frente al estrés del día a día. Es como si cada foto de un amanecer en la cima invitara a detenerse un segundo y respirar”.

Ramírez coincide, pero lo lleva al terreno de la estrategia digital. Explica que mientras el running tradicional suele mostrar rutinas repetitivas, distancias o tiempos, el trail running ofrece variedad constante. “El algoritmo favorece lo que sorprende, lo que no se repite demasiado. Y en la montaña cada recorrido es distinto, cada experiencia es única. No hay dos fotos iguales porque la luz cambia, el terreno cambia y la historia detrás de cada salida también cambia. Eso genera un contenido fresco que se adapta muy bien a lo que buscan las plataformas”.

Este fenómeno no solo se aprecia en teoría, también se refleja en comunidades digitales consolidadas, como la cuenta de Trail Runner Magazine en Instagram, que mezcla historias de superación con paisajes imponentes, o Run Free Trail, que ha logrado construir un espacio de conversación en torno al trail running y muestran cómo el deporte ha encontrado un lenguaje atractivo que conecta de inmediato con la audiencia.

👒 Le puede interesar: ¿Babea al dormir? Siga estas recomendaciones para evitarlo

El impacto del trail running en el mundo digital también se refleja en cómo ha transformado la idea de comunidad. Méndez señala que el sentido de pertenencia es clave para entender este auge. “Los corredores de montaña no solo compiten, también colaboran. En los entrenamientos es común que los más experimentados guíen a los novatos, que se compartan consejos de hidratación, de rutas o de seguridad. Ese espíritu colaborativo trasciende a las redes sociales, donde se forman grupos que van más allá de un simple ‘me gusta’ y se convierten en espacios de apoyo real”.

Este aspecto de comunidad es precisamente lo que, según Ramírez, está rompiendo el algoritmo. “Las plataformas miden el éxito de un contenido por las interacciones significativas. Y los trail runners no solo generan vistas, generan conversaciones largas, comentarios con experiencias similares y recomendaciones. Cuando un corredor comparte una ruta o una carrera, otros reaccionan no solo con emojis, sino con relatos completos. Eso es oro para el algoritmo”.

Una muestra clara de este espíritu es la comunidad de Run Free Trail, que no se limita a compartir fotos, sino que fomenta diálogos sobre rutas, consejos de seguridad y experiencias personales. Esa dinámica de apoyo y colaboración digital refleja exactamente lo que sucede en la montaña: más que seguidores, se construye una red de compañeros de camino.

La tendencia también se refleja en el interés de marcas deportivas y de estilo de vida. Mientras antes centraban sus esfuerzos en patrocinar corredores de asfalto o influencers de fitness, ahora comienzan a mirar hacia la montaña. Méndez advierte, sin embargo, que esta entrada comercial debe manejarse con cuidado: “El valor del trail running está en su autenticidad. Si se convierte en un escaparate de marketing forzado, puede perder parte de lo que lo hace atractivo. La clave será mantener la esencia de aventura y conexión real”.

Ramírez lo ve como una oportunidad para las marcas que entiendan el lenguaje correcto. Explica que “no se trata de imponer mensajes, sino de integrarse en la narrativa. Una marca que acompaña, que aporta valor en equipo de seguridad o en experiencias de comunidad, tendrá más éxito que una que solo quiera vender zapatillas. En la montaña el corredor busca aliados, no anuncios”.

A futuro, ambos coinciden en que el trail running seguirá creciendo, no solo como deporte, sino como movimiento cultural. Méndez concluye que “lo que estamos viendo no es una moda pasajera, sino un cambio en la forma en que las personas entienden el deporte y lo comparten. La montaña ofrece una metáfora poderosa: cada subida difícil y cada vista alcanzada se convierte en una historia que vale la pena contar”.

Ramírez refuerza esa idea al señalar que los corredores de montaña no solo están corriendo contra el cronómetro, sino también redefiniendo cómo se cuenta la vida activa en la era digital. “El algoritmo cambia cada cierto tiempo, pero lo auténtico siempre encuentra su camino. Y los trail runners lo están demostrando en cada paso que comparten”.

En definitiva, el auge de los corredores de montaña combina deporte, naturaleza y comunidad con un poder narrativo que difícilmente pasa desapercibido. En las redes sociales, donde la autenticidad se premia cada vez más, el trail running ha encontrado un espacio ideal para crecer y contagiar su energía. Tal vez por eso, hoy los caminos de tierra y las cumbres solitarias no solo se recorren con las piernas, también con las historias que logran conquistar el algoritmo.

👗👠👒 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias sobre Bienestar y amor? Te invitamos a verlas en El Espectador.