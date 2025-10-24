Yoga nidra: ¿cómo lograr el descanso profundo en tiempos de hiperconexión?

El yoga nidra, más que una moda, parece ser una respuesta a una necesidad urgente: aprender a descansar sin desconectarse de uno mismo. En tiempos donde la productividad domina las horas y el ruido digital llena los espacios, este “sueño consciente” se presenta como una herramienta sencilla, silenciosa y profundamente transformadora. Foto: Getty Images

En un mundo en el que las notificaciones no descansan y la mente parece estar siempre en modo activo, encontrar un espacio real de reposo se ha convertido en un reto. No se trata solo de dormir más, sino de aprender a desconectarse de verdad. Entre reuniones, pantallas y mensajes, el cuerpo y la mente permanecen en alerta constante, incluso en los momentos que deberían ser de descanso.

En este contexto, el yoga nidra ha comenzado a ganar protagonismo. Conocido también como ‘sueño consciente’, este método busca un descanso profundo sin necesidad de dormir. Lejos de ser una simple práctica de relajación, propone una experiencia entre la vigilia y el sueño que permite restaurar el cuerpo y calmar la mente, una pausa necesaria en una era marcada por la hiperconexión digital.

Para Laura Vélez, psicóloga clínica y especialista en manejo del estrés de la Universidad Externado, el auge del yoga nidra responde a una necesidad colectiva de silencio mental. “Vivimos en una sociedad donde el cansancio se ha normalizado y la hiperproductividad se celebra. El yoga nidra ofrece una alternativa muy distinta: no se trata de hacer, sino de soltar”, explica. Vélez señala que durante la práctica se busca alcanzar un estado de relajación profunda que permite al sistema nervioso recuperarse del exceso de estímulos cotidianos.

El método consiste en acostarse en una posición cómoda, generalmente boca arriba, y seguir una guía verbal que invita a recorrer el cuerpo con la atención, tomar conciencia de la respiración y visualizar imágenes calmantes. Aunque parece sencillo, su efecto es poderoso. “El cuerpo entra en un estado similar al sueño profundo, pero la mente se mantiene despierta. Es una forma de restauración consciente”, comenta Vélez, quien lo recomienda especialmente a personas con ansiedad, insomnio o fatiga mental.

Desde otro ángulo, Daniel Herrera, instructor de yoga y terapeuta corporal independiente, explica que el yoga nidra no busca reemplazar el sueño, sino complementarlo. “Muchos llegan a esta práctica porque no logran descansar ni siquiera durmiendo ocho horas. El yoga nidra enseña a relajarse de forma real, algo que el sueño por sí solo no siempre garantiza”. Según Herrera, entre 30 y 40 minutos de esta técnica pueden equivaler a varias horas de descanso reparador, aunque su verdadero valor está en la sensación de claridad y presencia que deja.

Herrera también resalta que no se necesita experiencia previa ni flexibilidad física para practicarlo. “Cualquier persona puede hacerlo, incluso quienes nunca han practicado yoga. Basta con un lugar tranquilo, una colchoneta o cama, y disposición para escuchar la voz que guía”. En tiempos donde las pausas se asocian a pereza, propone pensar el descanso como una herramienta de autocuidado. “Descansar no es rendirse, es una forma de sostener la vida con más conciencia y menos agotamiento”.

Ambos expertos coinciden en que uno de los principales desafíos actuales es el exceso de conexión. Vélez lo define como una “sobrecarga de estímulos que deja poco espacio para el silencio interior”. El yoga nidra, en cambio, promueve una especie de ‘reconexión pausada’, desconectar del exterior para reconectar con uno mismo. No requiere tecnología, ni esfuerzo físico, ni metas por alcanzar; solo estar presente.

La práctica regular puede traer beneficios físicos y emocionales: mejora del sueño, reducción del estrés, fortalecimiento del sistema inmune y mayor estabilidad emocional. Además, según Herrera, es ideal para quienes no logran meditar de forma tradicional. “En la meditación muchas personas se frustran por no poder concentrarse. En el yoga nidra no se exige nada, solo seguir la voz y permitir que el cuerpo descanse. Por eso resulta tan accesible”.

Aunque nació en la tradición del yoga clásico, el interés actual por el yoga nidra también tiene un componente contemporáneo. Vélez considera que su expansión está ligada al malestar digital. “Pasamos tanto tiempo mirando pantallas que el cerebro no descansa ni un segundo. Esta práctica invita a mirar hacia adentro, algo que escasea en la vida moderna”. En un entorno donde el silencio se ha vuelto un lujo, detenerse unos minutos para cerrar los ojos y respirar puede ser una forma de resistencia.

El yoga nidra, más que una moda, parece ser una respuesta a una necesidad urgente: aprender a descansar sin desconectarse de uno mismo. En tiempos donde la productividad domina las horas y el ruido digital llena los espacios, este ‘sueño consciente’ se presenta como una herramienta sencilla, silenciosa y profundamente transformadora. Al final, como resume Herrera, “no se trata de escapar del mundo, sino de volver a él con la mente más clara y el cuerpo más tranquilo”.

