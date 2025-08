¿Qué es la caminata japonesa y cuáles son los beneficios para los adultos mayores?

Un antiguo secreto japonés está transformando la forma en que los adultos mayores caminan, viven y envejecen. Foto: Getty Images

En un parque tranquilo al este de Bogotá, un grupo de adultos mayores se reúne al amanecer. No es una clase de yoga ni una sesión de gimnasia aeróbica, es una práctica que ha venido ganando terreno en América Latina: la caminata japonesa. A paso constante, sincronizado, con una postura recta y movimientos deliberados, estos hombres y mujeres mayores han encontrado en esta rutina oriental una poderosa herramienta para conservar la salud física, mental y emocional durante la vejez.

La caminata japonesa, conocida en su país de origen como shisei aruku (歩く姿勢), no se limita a caminar por caminar. Se trata de una técnica que combina elementos de respiración consciente, alineación corporal, meditación activa y disciplina física. Es una práctica milenaria que ha sido promovida recientemente por terapeutas y entrenadores especializados en envejecimiento saludable en todo el mundo.

Envejeser conversó con el fisioterapeuta y especialista en movimiento funcional para la tercera edad, Eduardo Inoue, para comprender en qué consiste esta forma de caminar y por qué se ha vuelto tan popular entre los adultos mayores.

“La caminata japonesa no es solo moverse con los pies. Se trata de mover el cuerpo con intención, prestando atención a la postura, la respiración y el equilibrio. Caminar, en este contexto, es un acto de conciencia”, afirma el doctor Inoue.

La práctica tiene su base en la filosofía japonesa del ikigai, esa razón de ser que da sentido a la vida. Para muchas personas mayores, caminar con propósito se convierte en una forma de reconectar con el cuerpo y la mente, al tiempo que se combate el sedentarismo y se reduce el riesgo de enfermedades asociadas al envejecimiento.

¿Cómo se realiza la caminata japonesa?

A simple vista, podría parecer una caminata común. Pero hay detalles que hacen la diferencia. En primer lugar, la postura: espalda recta, mirada al frente, mentón ligeramente recogido, hombros relajados y abdomen activado. Se camina con pasos cortos y rítmicos, alineando el talón con la punta del pie en cada movimiento. Los brazos no se balancean libremente, sino que acompañan el ritmo con movimientos controlados, como si marcaran el compás de una danza suave.

“La respiración es clave. Inhalar por la nariz y exhalar por la boca, manteniendo un ritmo constante. Esto no solo mejora la oxigenación, sino que relaja el sistema nervioso y ayuda a mantener la atención en el presente”, señala Inoue. Añade que durante la caminata se recomienda concentrarse en cada paso, en el contacto del pie con el suelo y en cómo se mueve el cuerpo. Esta atención plena convierte el ejercicio en una forma de meditación activa.

Los recorridos suelen ser de 20 a 40 minutos, dependiendo del nivel físico de los participantes. No se trata de velocidad ni de distancia, sino de calidad del movimiento. Algunas sesiones incluyen estiramientos antes y después, así como pequeños ejercicios de equilibrio que complementan el trabajo de la caminata.

Beneficios comprobados en la tercera edad

El experto indica que caminar regularmente ayuda a prevenir enfermedades crónicas, mejora la salud cardiovascular, regula el azúcar en sangre y contribuye al fortalecimiento óseo. La caminata japonesa, al sumar una postura correcta y respiración consciente, potencia aún más estos efectos.

Entre los beneficios más destacados, el doctor Inoue menciona:

1. Mejora del equilibrio y la coordinación: “Uno de los mayores temores en la vejez son las caídas. La caminata japonesa fortalece los músculos estabilizadores y entrena al cuerpo para mantener el equilibrio incluso en superficies irregulares”.

2. Reducción del dolor articular: al caminar con la postura correcta, se reduce la presión en rodillas y caderas, lo que alivia el dolor en personas con artrosis u otras condiciones degenerativas. Además, la activación consciente del abdomen protege la columna vertebral.

3. Estímulo cognitivo: el enfoque que se requiere para mantener la técnica mejora la atención, la memoria a corto plazo y la conexión mente-cuerpo. “Caminar de esta forma activa el cerebro igual que un juego de memoria o un rompecabezas”, afirma el especialista.

4. Bienestar emocional: la combinación de ejercicio moderado, meditación activa y contacto con la naturaleza ayuda a reducir los niveles de cortisol, la hormona del estrés. Muchas personas reportan sentirse más tranquilas, con mejor ánimo y mayor claridad mental después de practicar.

5. Prevención del deterioro funcional: varios programas de salud en Japón han documentado cómo esta práctica disminuye la pérdida de masa muscular, la rigidez y el riesgo de dependencia en la vejez. “Con solo 30 minutos al día se pueden ver mejoras notables en la movilidad y la vitalidad en pocas semanas”, asegura Inoue.

Uno de los grandes atractivos de la caminata japonesa es que no requiere equipamiento especial. Puede realizarse en un parque, en un sendero natural, en una pista o incluso en casa si se dispone de espacio. Basta con usar ropa cómoda, un calzado adecuado y estar dispuesto a moverse con intención.

Para adultos mayores que no han hecho ejercicio en años, Inoue sugiere comenzar con sesiones cortas, de unos 10 minutos diarios, e ir aumentando progresivamente. La clave está en mantener la constancia y priorizar la calidad del movimiento sobre la cantidad de pasos.

Además, se recomienda practicarla en las mañanas, cuando el cuerpo está más receptivo y la mente menos cargada. Esto también favorece la exposición a la luz solar, esencial para la síntesis de vitamina D y la regulación del sueño.

María del Carmen Rojas, de 72 años, es una de las participantes más entusiastas del grupo que se reúne cada semana en el Parque Simón Bolívar. Empezó a practicar la caminata japonesa hace seis meses, tras sufrir una caída que la dejó varios días en cama.

“Al principio pensé que no era para mí, que no iba a poder. Pero cuando el doctor Inoue me enseñó cómo moverme, cómo respirar, me di cuenta de que mi cuerpo todavía podía aprender cosas nuevas”, cuenta. Hoy, no solo ha mejorado su equilibrio, sino que duerme mejor y siente menos ansiedad.

Casos como el de Rojas se repiten en diferentes lugares. “Caminar bien no es llegar más lejos, es habitar mejor el cuerpo en cada paso”, concluye el doctor Inoue.