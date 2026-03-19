¿Qué es la teoría de marzo de TikTok y por qué se relaciona con las rupturas amorosas?

La llamada teoría de marzo se volvió viral en TikTok al asociar este mes con rupturas, regresos y nuevos comienzos en el amor. Foto: Getty Images

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En TikTok, casi cualquier intuición sentimental puede terminar convertida en teoría. Esta vez le tocó a marzo. En videos, comentarios y publicaciones, la llamada “teoría de marzo” se ha movido como una idea simple pero llamativa: este sería el mes en el que la vida amorosa da un giro, ya sea con una ruptura, la llegada de alguien nuevo o incluso el regreso inesperado de un ex.

La gracia, o el problema, de la teoría es que no tiene una sola versión. Para algunas personas, marzo es el mes en que terminan las relaciones que ya venían desgastadas. Para otras, es una etapa de renacer sentimental: volver a salir, conocer a alguien o abrirse otra vez al amor.

Esa ambigüedad, justamente, es parte de su fuerza viral: casi cualquiera puede encontrar una forma de verse reflejado en ella.

¿Por qué marzo suena tan caótico?

Más allá del algoritmo, hay una razón por la que la idea pega. Como menciona Cosmopolitan, después de diciembre, enero y febrero, que son meses cargados de fiestas, balances, viajes, reuniones familiares y San Valentín, marzo suele sentirse más crudo.

Se acaba la fiesta de comienzo de año y aparece otra vez la rutina. Ahí muchas personas empiezan a mirar con más distancia lo que venían sosteniendo.

La teoría también ha encontrado eco entre quienes miran marzo desde la astrología. No porque eso la convierta en un hecho comprobable, sino porque para muchas personas este momento del año está asociado con movimiento, cierre de etapas y nuevos comienzos.

En redes, ese lenguaje convive con el trend de la teoría de marzo y ayuda a que la conversación se sienta todavía más intensa.

Al final, más que explicar el amor, la teoría de marzo parece decir algo sobre cómo vivimos hoy las relaciones: entre algoritmos, intuiciones y ganas de encontrar sentido en lo que cambia, se rompe o vuelve cuando el año ya dejó de sentirse nuevo.

Y usted, ¿siente que marzo le ha movido algo en su vida amorosa o cree que todo esto es puro cuento de internet?

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