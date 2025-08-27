¿Qué es mejor, guantes o straps para el gimnasio?

Straps y guantes cumplen funciones diferentes: los straps aumentan rendimiento en ejercicios de tracción y preservan el agarre en series pesadas (evidencia experimental reciente lo respalda), mientras que los guantes protegen la piel y mejoran la comodidad, pero no sustituyen el trabajo de fuerza de la mano. Foto: Getty Images

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En el gimnasio hay un debate recurrente: ¿usar guantes para proteger las manos o usar straps (correas) para aumentar la capacidad de agarre? La respuesta no es absoluta: depende del objetivo de entrenamiento, del ejercicio y del nivel de quien levanta. Para entenderlo conviene revisar qué hace cada herramienta y qué dice la evidencia científica más reciente.

Los guantes de levantamiento cubren la palma y a veces la muñeca; su función principal es reducir la fricción y evitar callos, absorber sudor y ofrecer algo de acolchado. Los straps son correas que se enroscan alrededor de la muñeca y la barra, transfiriendo parte de la carga del agarre a la muñeca y el antebrazo, lo que reduce la demanda de fuerza de la mano sobre la barra. En la práctica, los guantes ayudan con comodidad y protección, y los straps ayudan a levantar cargas más pesadas o a mantener más repeticiones cuando el agarre es el factor limitante.

Para poner números a esto, conviene mirar estudios recientes. Un trabajo publicado en 2023 en el Journal of Strength and Conditioning Research examinó el efecto de los lifting straps en mujeres que realizaban peso muerto. En ese estudio las participantes hicieron pruebas a 80% de su 1RM (una repetición máxima) con y sin straps; el resultado fue claro: usar straps permitió realizar más repeticiones y provocó una menor pérdida de fuerza de agarre posterior, sin afectar negativamente la velocidad de la barra.

Otro estudio relevante, con diseño de medidas repetidas y publicado en 2022, analizó los efectos combinados de cinturón y straps en la ejecución del deadlift en varones recreacionales. Los autores midieron ángulos articulares, tiempo de ejecución y percepción de esfuerzo; encontraron que usar cinturón y straps juntos redujo el tiempo de ejecución y la percepción de esfuerzo, aunque usar straps solos pudo aumentar la curvatura torácica en la fase de bloqueo del levantamiento, lo que plantea una advertencia sobre la técnica.

Una revisión y trabajos de 2021–2022 han mostrado resultados parecidos: los straps tienen un efecto ergogénico sobre la capacidad de mantener el agarre en ejercicios de tracción (remo, deadlift) y permiten mantener la intensidad o el volumen cuando el agarre sería el factor limitante. Sin embargo, los straps no eliminan la necesidad de técnica correcta, y su uso indiscriminado puede enmascarar déficits de fuerza de agarre que conviene corregir en entrenamientos específicos.

“Si su objetivo es aumentar cargas en remo o peso muerto y su agarre le falla antes que la espalda, el strap le permite seguir progresando sin que la mano sea el freno. Ahora bien, si su prioridad es desarrollar un agarre fuerte y funcional para la vida diaria o para competiciones que prohíben ayudas, entrenar sin straps es la vía”, dijo el entrenador Andrés Molina, especialista en fuerza y acondicionamiento de Corre Caminos, grupo de entrenamiento de la Media Maratón de Bogotá.

Le puede interesar: ¿Cuál es el ritmo cardíaco normal, según la edad, en los adultos?

Esa cita resume la idea central: straps = más rendimiento inmediato en tirones; guantes = comodidad y protección, pero no solucionan un agarre débil. ¿Y los riesgos? Los straps pueden promover dependencia si se usan en todas las series, y —según el estudio de Hong Kong— usados solos pueden cambiar patrones posturales en ciertos momentos del levantamiento, lo que obliga a vigilar la técnica y alternar su uso con trabajo específico de agarre y control postural.

En cuanto a la salud de la mano, el uso de guantes reduce fricción y callos y da mayor confort al entrenar con agarres muy rugosos o barras frías; sin embargo, el acolchado excesivo puede reducir la sensibilidad y, en algunos casos, empeorar el agarre en barras muy pesadas. Para la prevención de lesiones, no hay evidencia de que los guantes eviten lesiones serias; sí mejoran la experiencia de quien entrena con frecuencia y evita molestias menores.

¿Cómo decidir entonces en la práctica cotidiana? Aquí unas reglas claras y simples, según Molina:

1. Si su objetivo es progresar en fuerza en tirones (deadlift, remo pesado, encogimientos): use straps en series pesadas o en las últimas series donde el agarre limita. No las use en todas las series para no perder trabajo de agarre.

2. Si su objetivo es mejorar agarre, presa o fuerza funcional de la mano: evite straps y trabaje agarre con ejercicios dedicados (farmer walks, hangs, agarres con toalla). Use guantes solo si necesita protección de la piel.

3. Si su prioridad es la comodidad y evitar callos por entrenar con frecuencia: los guantes son válidos, pero prefiera modelos que mantengan buena sensibilidad y ajuste.

4. Si compite en powerlifting o halterofilia y las reglas prohíben ayudas: entrene sin straps y reserve su uso solo para sesiones específicas o para recuperación.

5. Siempre priorice técnica y postura: el experto indica que usar straps sin cinturón puede aumentar la curvatura torácica en el bloqueo, por lo que es recomendable combinar ayudas con trabajo técnico y supervisión cuando se levanta pesado.

Para quienes empiezan, la recomendación es sencilla: aprenda a hacer los ejercicios sin ayudas; cuando su espalda o músculos objetivo estén listos para más carga y la mano sea el límite, introduzca straps de forma juiciosa. Para quienes entrenan por estética o salud general, los guantes pueden mejorar la frecuencia y comodidad de entrenamiento sin mayores contras.