¿Qué es una visera y cómo utilizarla en el running?

Por años, los corredores han recurrido a diversos accesorios para mejorar su rendimiento y protegerse de las condiciones ambientales durante la práctica deportiva. Uno de los más populares, pero a menudo subestimado, es la visera. Este accesorio, que puede parecer simple a primera vista, tiene un impacto significativo en el desempeño y la comodidad del corredor. Desde su diseño liviano hasta su funcionalidad específica, la visera ha ganado terreno en el mundo del running, especialmente en climas cálidos.

La visera es un tipo de gorra sin la parte superior, lo que permite mayor ventilación y una sensación de frescura en la cabeza. Su estructura consiste en una banda ajustable y una visera frontal rígida que protege los ojos del sol. Aunque puede parecer un detalle menor dentro del equipamiento de un corredor, su funcionalidad va mucho más allá de la estética.

De acuerdo con el entrenador del gimnasio en la Universidad Externado de Colombia, Martín Payares, quien ha trabajado con atletas de alto rendimiento por más de una década. “la visera cumple una función doble fundamental: proteger del sol directo sin atrapar el calor en la cabeza. Esa combinación es especialmente beneficiosa en climas cálidos o en competencias largas donde la regulación térmica es clave”.

De hecho, a diferencia de las gorras convencionales, las viseras permiten que el calor corporal se disipe con mayor facilidad. “La cabeza es uno de los puntos de mayor pérdida de calor del cuerpo humano, y cuando usamos gorras cerradas, especialmente en condiciones de alta humedad y temperatura, podemos sobrecalentarnos sin darnos cuenta. La visera permite que ese calor se libere, manteniendo más estable la temperatura corporal”, añade Payares.

¿Cómo se debe usar una visera correctamente?

Aunque ponerse una visera parece una tarea simple, existen ciertas recomendaciones que pueden marcar la diferencia. “Primero, hay que asegurarse de que quede bien ajustada pero no apretada. Una visera floja se moverá con el sudor y el movimiento, lo que puede ser molesto. Una muy ajustada, en cambio, puede generar tensión en la frente y causar dolores de cabeza” señala el experto.

Además, recomienda usar viseras fabricadas con materiales técnicos que absorban el sudor y lo alejen del rostro. “Hoy día existen modelos con tejidos de microfibra o poliéster transpirable que no solo protegen del sol sino que evitan que el sudor llegue a los ojos. En carreras largas, esto puede ser decisivo”.

Otro punto importante es la orientación de la visera. Aunque parezca obvio, hay corredores que la usan hacia atrás por moda, lo que anula su principal función: bloquear la radiación solar. “La visera debe orientarse hacia el frente. Su ángulo puede ajustarse para cubrir más o menos la cara, dependiendo de la posición del sol. Pero usarla al revés es como llevar gafas de sol en la nuca” afirma.

¿La visera protege más que una gorra?

Este es un tema de debate entre corredores. Algunos prefieren las gorras porque sienten mayor protección en la cabeza, mientras otros argumentan que la visera ofrece mejor ventilación. Para aclarar este punto, es útil revisar evidencia científica.

Un estudio publicado en The Journal of Sports Sciences en 2011, titulado “Effects of headgear on thermoregulation during exercise in the heat” (Efectos del uso de gorros en la termorregulación durante el ejercicio en el calor), analizó el impacto de diferentes tipos de cobertura en la cabeza de atletas durante ejercicios en condiciones de alta temperatura.

El estudio, dirigido por la doctora Nina Seale, se realizó con 20 corredores que completaron pruebas de resistencia en una cámara climatizada a 35°C y 60% de humedad. Los participantes fueron divididos en tres grupos: uno usó visera, otro usó gorra completa y el último no usó ningún tipo de cobertura.

Los resultados fueron claros: el grupo que utilizó visera mantuvo una temperatura central más baja en promedio y reportó mayor sensación de confort térmico. En contraste, quienes usaron gorra completa mostraron un aumento más rápido de la temperatura corporal y signos más pronunciados de fatiga térmica. El grupo sin cobertura tuvo mejor ventilación que el de la gorra, pero sufrió más por la exposición solar directa.

“El uso de visera permitió una regulación térmica más eficiente, combinando la protección contra radiación solar con la disipación de calor por la parte superior de la cabeza”, concluyó el estudio. Además, la tasa de sudoración fue menor en el grupo con visera, lo que sugiere una menor demanda fisiológica para enfriar el cuerpo.

Estos hallazgos coinciden con lo que señala el entrenador Payares: “En climas cálidos, la visera es la opción ideal porque no atrapa el calor. Por eso muchos corredores de trail y de maratón la prefieren. Incluso en días nublados, la visera puede bloquear la luz difusa y ofrecer un campo visual más cómodo”.

¿Cuándo no conviene usar visera?

No todos los contextos son ideales para el uso de visera. En ambientes fríos, por ejemplo, no se recomienda. “En temperaturas por debajo de los 15°C, una visera puede dejar expuesta demasiada superficie del cuero cabelludo, lo que lleva a una pérdida de calor innecesaria. En esos casos, una gorra térmica o incluso una banda para la cabeza son más útiles” explica.

Otro escenario donde no es tan conveniente es durante lluvias fuertes. A diferencia de las gorras que cubren toda la cabeza, la visera no evita que el agua moje el cabello ni que escurra por la nuca. Sin embargo, en lluvias leves o lloviznas, aún puede ser útil para evitar que las gotas caigan directamente en los ojos.

En el mercado hay múltiples modelos, pero no todos ofrecen la misma calidad. Según Payares, hay varios elementos que se deben tener en cuenta al momento de elegir una visera adecuada para correr:

• Peso ligero: “Debe ser tan liviana que apenas se note. Algunos modelos pesan menos de 40 gramos y eso es ideal”.

• Material transpirable y de secado rápido: “El sudor debe poder evaporarse. Si se empapa y no seca, va a generar incomodidad”.

• Banda absorbente: “Es clave que tenga una banda interior que absorba el sudor y evite que se escurra a los ojos”.

• Ajuste regulable: “La mayoría trae velcro o elásticos. Lo importante es que no se afloje con el movimiento”.

• Color adecuado: “Los colores claros reflejan mejor la luz solar y generan menos calor. Es preferible una visera blanca a una negra, aunque esta última sea más estética”.

En palabras de Payares: “La visera no es una moda. Es una herramienta técnica. Muchos atletas élite la eligen por razones funcionales, no estéticas. Basta con ver maratones como Boston o Chicago y notar cuántos competidores usan viseras. Incluso en trail running, donde la protección solar y la regulación térmica son vitales, su uso es muy extendido”.

La visera, entonces, se consolida como un accesorio esencial en la indumentaria de cualquier corredor, especialmente en ambientes cálidos y soleados. Su diseño sencillo, lejos de ser una desventaja, responde a una lógica funcional precisa: proteger sin encerrar. Para quienes buscan mejorar su experiencia de running sin comprometer la comodidad, este pequeño pero poderoso elemento puede hacer una gran diferencia.