¿Qué es y cómo prevenir la sarcopenia en adultos mayores?

La prevención de la sarcopenia en adultos mayores se apoya en tres pilares: entrenamiento de fuerza progresivo, ingesta proteica suficiente y distribuida, y cuidado integral (vitamina D, energía adecuada, sueño y control de enfermedades). Foto: Getty Images

Perder fuerza y músculo en la vejez es un proceso que puede frenarse con estrategias concretas de ejercicio, alimentación y control de comorbilidades. En términos clínicos, esa pérdida progresiva se llama sarcopenia y, más allá de los tecnicismos, se traduce en algo muy cotidiano: dificultad para levantarse de la silla, caminar al ritmo de antes o cargar el mercado.

Prevenirla es una prioridad de salud porque está asociada con caídas, pérdida de la autonomía, hospitalizaciones y mortalidad. “Es importante entender que el músculo es un tejido metabolizante y protector, no solo un motor para movernos. Cuidarlo exige una dosis mínima y sostenida de estímulos, resistencia, proteína suficiente y descanso adecuado”, afirma Alejandro Castaño, geriatra de la Clínica de Country.

En esa misma línea, un grupo de investigadores de la Kobe University Graduate School of Health Sciences, en Japón, publicó en enero de 2025 en la revista BMC Geriatrics un ensayo clínico con 7.000 adultos mayores. Durante 12 semanas compararon a un grupo que realizó entrenamiento de fuerza con apoyo nutricional frente a otro con atención habitual.

El resultado mostró que en quienes recibieron la intervención, la sarcopenia pasó del 35,1 % al 0 %, mientras que en el grupo control no hubo mejoras de ese nivel. Este hallazgo confirma que la combinación de ejercicio y dieta adecuada no solo detiene, sino que incluso puede revertir la pérdida muscular en la vejez.

Los autores concluyeron que actuar en dos frentes, mecánico y dietario, puede revertir en el corto plazo una condición que hasta hace pocos años se asumía como parte inevitable del envejecimiento.

El experto insiste en identificar temprano la pérdida de fuerza (por ejemplo con dinamometría de mano) como puerta de entrada al diagnóstico, acompañada de mediciones de masa y rendimiento físico cuando están disponibles.

¿Qué funciona y cómo aplicarlo?

“Si tuviera que escoger un ‘medicamento’ contra la sarcopenia, ese sería el entrenamiento de fuerza planificado”, sostiene Castaño. Dos a tres sesiones por semana, con ejercicios multiarticulares, progresión de cargas y trabajo hasta un esfuerzo percibido moderado-alto, son la base para crear el estímulo anabólico. Esta es la guía de la experto:

• Entrenamiento de resistencia (fuerza): la médica apoya el entrenamiento de fuerza progresivo como intervención de primera línea. En mayores, se suele trabajar a intensidades relativas entre 50% y 80% de la repetición máxima, con 2–3 series por ejercicio y 6–12 repeticiones, ajustando según tolerancia y evolución.

• Proteína suficiente y bien distribuida: para prevenir la sarcopenia o enfrentarla en sus primeras fases, apuntar a 1,0–1,2 kilogramo de proteína por día puede ser razonable en mayores sanos activos, según la experta; si ya hay sarcopenia diagnosticada o riesgo elevado, sugiere considerar hasta 1,2–1,5 kilogramo diario, siempre individualizado según función renal, apetito y preferencias. Repartir 25–35 g de proteína por comida favorece la respuesta anabólica. En mayores con sarcopenia, el umbral superior cobra relevancia.

• Proteína + fuerza, mejor que cada una por separado: la proteína por sí sola tiene efectos variables sobre masa y función; cuando se añade al entrenamiento, los beneficios sobre fuerza y, con frecuencia, sobre masa muscular, son más consistentes. Esto no invalida comer bien si alguien aún no entrena, pero subraya que el músculo responde sobre todo al estímulo mecánico, y la proteína optimiza esa señal.

• Calidad y fuentes: proteínas de alto valor biológico (lácteos, huevos, pescado, carnes magras) y combinaciones vegetales (legumbres con cereales integrales, tofu, tempeh) funcionan. En personas con bajo apetito, los lácteos enriquecidos o suplementos pueden ser útiles, idealmente pautados por un profesional de nutrición clínica.

• Vitamina D, energía total y otros nutrientes: un estado adecuado de vitamina D, suficiente energía total (especialmente si hay pérdida de peso involuntaria) y una dieta rica en alimentos enteros favorecen el mantenimiento de la función. No se recomienda suplementar indiscriminadamente; la pauta debe individualizarse.

• Actividad física diaria y prevención de caídas: además de las sesiones de fuerza, caminar, subir escaleras y realizar tareas del hogar agrega “minutos activos” que ayudan a mantener la función. Integrar trabajo de equilibrio (p. ej., levantarse y sentarse 8–10 veces seguidas, tandas de marcha talón‑punta) reduce el riesgo de caídas.

“En consulta propongo una ecuación sencilla, estímulo más sustrato y seguridad. Estímulo es el programa de fuerza, la proteína y la energía para construir; seguridad, el control de enfermedades, el sueño y la prevención de caídas”, resume Castaño.

¿Cómo empezar de forma segura?

• Chequeo y personalización: antes de despegar, conviene revisar presión arterial, glucemia, función renal y articular. Quienes viven con enfermedad renal crónica necesitan una prescripción proteica individualizada y seguimiento, pero múltiples cohortes señalan que, en enfermedad leve a moderada, una mayor ingesta proteica se asocia con menor mortalidad, siempre en el marco de un plan supervisado.

• Progresión gradual: empezar con 1–2 series por ejercicio y aumentar volumen e intensidad según tolerancia.

• Distribución proteica: planificar tres comidas que alcancen el umbral proteico y, si hace falta, un refrigerio rico en proteína tras entrenar.

• Monitoreo sencillo: llevar registro de repeticiones, cargas y percepción de esfuerzo; repetir cada 8–12 semanas una prueba funcional básica (tiempo para levantarse y caminar, o “sit‑to‑stand”) para objetivar avances.

“Prevenir la sarcopenia no es un sprint de un mes, es un proyecto de mantenimiento con retornos acumulativos. A las ocho semanas ya se sienten cambios funcionales, pero lo que de verdad protege es sostener el hábito en el calendario”, concluye Castaño.