¿Qué factores determinan cuántos años podría vivir: los genes o el estilo de vida?

La ciencia es clara: vivir muchos años no es solo cuestión de suerte o herencia. Es, en gran medida, una consecuencia de nuestras decisiones diarias. Foto: Getty Images

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La duración de la vida humana ha sido objeto de estudio, especulación y fascinación durante siglos. Aunque por mucho tiempo se pensó que la genética era el principal factor que definía cuántos años puede vivir una persona, la ciencia contemporánea ha empezado a pintar un panorama distinto. Hoy, gracias a investigaciones de gran escala y al análisis de millones de datos, surge una nueva narrativa en la que sus decisiones diarias cobran un protagonismo inesperado.

El doctor Javier Ríos, gerontólogo clínico y profesor en Ciencias Biomédicas de la Universidad Nacional, asegura que “durante años se creyó que nuestros genes eran los dueños absolutos de nuestro destino, incluyendo cuántos años podríamos vivir. Pero hoy sabemos que esa no es toda la historia”. Según Ríos, la genética influye, sí, pero en menor medida de lo que muchos imaginan: “Los estudios más recientes indican que apenas entre un 20 y 30 % de la esperanza de vida está determinada por los genes. El resto depende, en gran parte, de cómo vivimos”.

No hay duda de que los genes juegan un papel importante en muchas enfermedades asociadas al envejecimiento, como el Alzheimer, enfermedades cardiovasculares o ciertos tipos de cáncer. De hecho, algunas personas pueden heredar mutaciones genéticas que aceleran o frenan ciertos procesos metabólicos. “Pero incluso en personas con antecedentes familiares de enfermedades graves, el estilo de vida puede modificar la expresión de esos genes. Eso es lo que llamamos epigenética: los genes están ahí, pero se activan o desactivan en función del entorno”, explica el doctor Ríos.

La epigenética ha sido una revolución en la comprensión de la longevidad. Un gen puede predisponer a una persona a un infarto, pero si esta persona lleva una dieta saludable, no fuma, hace ejercicio y mantiene un peso adecuado, puede que ese gen nunca se exprese. “Es como tener una pistola cargada: los genes te la dan, pero el gatillo lo aprieta el estilo de vida”, ilustra Ríos.

Uno de los estudios más reveladores sobre el tema fue publicado en la revista Nature Communications en 2018. Investigadores del Centro de Investigación de la Edad del Instituto de Ciencias Médicas de la Universidad de California analizaron los datos de más de 400.000 personas en Reino Unido, a través del biobanco UK Biobank, con el fin de comprender cuánto influye realmente la genética en la longevidad.

El estudio, dirigido por el genetista Peter Joshi, encontró que la heredabilidad de la longevidad —es decir, qué tanto influye la genética en la esperanza de vida— era de apenas un 12 % cuando se corregían los errores de emparejamiento genealógico (por ejemplo, atribuir longevidad a la influencia genética cuando en realidad había factores sociales compartidos como dieta o nivel educativo).

“Nos sorprendió que la influencia genética fuera tan baja. Aunque hay genes que protegen contra ciertas enfermedades, el impacto global de la genética en la longevidad es modesto”, declaró Joshi en su momento. Los investigadores concluyeron que la longevidad está mucho más determinada por factores ambientales, estilo de vida y decisiones individuales que por la herencia.

Para el doctor Ríos, estos hallazgos refuerzan lo que la experiencia clínica ya viene mostrando: “Las personas que llegan a edades avanzadas con buena calidad de vida no lo hacen solo porque nacieron con ‘buenos genes’. Casi siempre tienen en común hábitos saludables que han sostenido durante décadas”.

Uno de esos pilares es la alimentación. Las dietas ricas en frutas, verduras, legumbres, granos integrales y grasas saludables como el aceite de oliva han demostrado un impacto claro en la salud cardiovascular y cerebral. Ríos señala que “la dieta mediterránea, por ejemplo, no es mágica, pero sí poderosa. No se trata solo de qué comes, sino de cómo lo haces: sin prisas, en compañía, y con alimentos naturales”.

El ejercicio es otro factor fundamental. Estudios recientes muestran que tan solo 150 minutos de actividad física moderada a la semana —como caminar a paso ligero— pueden reducir significativamente el riesgo de enfermedades crónicas y aumentar la esperanza de vida en hasta 4,5 años. “No hace falta ser maratonista. Moverse es suficiente. Nuestros cuerpos no están diseñados para el sedentarismo actual”, afirma Ríos.

Pero si algo ha llamado la atención de los investigadores en los últimos años, es el papel de los vínculos sociales. La soledad crónica, especialmente en la tercera edad, se ha relacionado con un mayor riesgo de mortalidad, comparable incluso al del tabaquismo. “Las personas longevas tienden a tener relaciones sólidas: familia, amigos, redes comunitarias. No viven aisladas. Hay una conexión clara entre sentirse parte de algo y vivir más”, comenta Ríos.

Le puede interesar: La ansiedad financiera era lo que nos unía

Otro respaldo contundente proviene del estudio de las llamadas “Zonas Azules”: regiones del mundo donde las personas viven más tiempo y con menos enfermedades. Estas zonas son: Okinawa (Japón), Cerdeña (Italia), Ikaria (Grecia), Nicoya (Costa Rica) y Loma Linda (California, EE. UU.).

Investigadores como Dan Buettner, en colaboración con National Geographic y un equipo de demógrafos, antropólogos y médicos, identificaron nueve características comunes entre las poblaciones longevas, entre ellas: tener un propósito claro en la vida, alimentarse mayormente de plantas, no comer en exceso, hacer ejercicio naturalmente (no en un gimnasio, sino caminando, cultivando o cocinando), y pertenecer a comunidades solidarias y espiritualmente activas.

“El caso de Okinawa es fascinante. Allí existe la práctica del moai, que son grupos sociales de apoyo que acompañan a cada miembro desde la infancia hasta la vejez. Eso crea una red afectiva que reduce el estrés y da sentido a la vida”, afirma Ríos. “Y el estrés crónico, por el contrario, acorta los telómeros —estructuras celulares relacionadas con el envejecimiento—, por lo tanto, nos hace envejecer más rápido”.

¿Entonces los genes no importan?

No se trata de subestimar la genética, sino de ponerla en contexto. Ciertos genes sí ofrecen una mayor probabilidad de longevidad. Un ejemplo es el gen FOXO3, relacionado con mayor resistencia celular al daño oxidativo y frecuente en centenarios de diversas partes del mundo. “Pero incluso quienes tienen ese gen pueden tener una vida corta si se exponen constantemente a factores de riesgo como el tabaquismo, el alcoholismo o el sedentarismo. La genética no es un seguro de vida, es solo una base sobre la cual se construye”, puntualiza Ríos.

La ciencia es clara: vivir muchos años no es solo cuestión de suerte o herencia. Es, en gran medida, una consecuencia de sus decisiones diarias. Aunque no se pueden cambiar los genes con los que nacemos, sí puede influir en cómo se expresan y en qué calidad de vida que tendrá en la vejez.

“Cada vez que eliges una ensalada en vez de comida ultraprocesada, cada vez que das un paseo en vez de quedarte en el sofá, cada vez que llamas a un amigo o perdonas una deuda emocional, estás ganando tiempo de vida. Es una inversión silenciosa, pero muy poderosa”, concluye el doctor Ríos.