Ejercicios que podrían reducir el dolor de espalda

El tratamiento del dolor crónico de espalda requiere más que un método aislado: exige integrar ejercicio, estimulación mecánica, educación y apoyo psicológico, con apoyo farmacológico en casos seleccionados.

El dolor de espalda es uno de los problemas más comunes en la tercera edad y suele convertirse en una molestia que limita actividades básicas como caminar, dormir o sentarse. Con el paso de los años, la pérdida de masa muscular, la reducción de la flexibilidad y los cambios en la columna hacen que este malestar se convierta en un acompañante habitual para millones de adultos mayores.

Ante esta realidad, muchos optan por el reposo excesivo o los analgésicos como primera respuesta, sin saber que estas medidas solo ofrecen alivio temporal y no atacan la causa. La evidencia actual señala un camino distinto: moverse, realizar ejercicios adaptados y mantener activa la espalda es la estrategia más efectiva para prevenir y reducir el dolor. En la tercera edad, el ejercicio no representa un riesgo, sino una forma de medicina, siempre que se ajuste a las capacidades de cada persona.

“El peor enemigo de la espalda en la vejez no es el movimiento, sino la inactividad. Muchos pacientes llegan convencidos de que deben evitar cualquier esfuerzo, cuando en realidad lo que necesitan es un plan progresivo de ejercicios que fortalezcan su cuerpo y alivien sus molestias”, explica el doctor Mauricio Roldán, fisioterapeuta especializado en adultos mayores del Hospital San Ignacio.

De acuerdo con el experto, la clave está en actividades simples, constantes y seguras, no en rutinas intensas.

En agosto de 2025, la revista Nature Medicine publicó un ensayo clínico multicéntrico realizado en Alemania y Austria que evaluó un fármaco llamado VER-01 para tratar el dolor lumbar crónico. Aunque la investigación se centró en un medicamento, el protocolo incluyó mediciones sobre movilidad, sueño y función física, lo que permitió observar de manera integral el impacto en la calidad de vida. El ensayo involucró a más de 8.000 participantes, con 3.900 asignados al fármaco y el resto a placebo, durante un seguimiento de 12 semanas más una extensión abierta. Los resultados mostraron reducciones significativas del dolor y mejoras en la función física, en especial en pacientes con dolor de tipo neuropático. También se reportaron efectos adversos como mareos y somnolencia, lo que llevó a los investigadores a concluir que el alivio es posible, pero siempre dentro de un abordaje integral que no dependa únicamente de los fármacos.

En ese sentido, el doctor Roldán advierte que los medicamentos pueden ser un apoyo, pero no sustituyen el papel central del movimiento. “Si el paciente no se activa, ningún tratamiento tendrá resultados duraderos. El ejercicio es lo que realmente enseña a la espalda a fortalecerse”, afirma.

Entre los ejercicios más efectivos para los adultos mayores con dolor de espalda están los de fortalecimiento del core (zona abdominal y lumbar), que actúan como una faja natural. Movimientos como levantar suavemente las rodillas desde la cama, mantener unos segundos la contracción abdominal o realizar puentes cortos tumbados boca arriba ofrecen estabilidad y confianza. Como señala el especialista, “estos ejercicios no buscan fuerza de gimnasio, sino dar seguridad para caminar, levantarse de una silla o agacharse sin miedo”.

Los ejercicios de flexibilidad y movilidad articular también son esenciales. Estiramientos suaves de la columna, inclinaciones laterales y rotaciones de tronco ayudan a conservar la elasticidad de músculos y ligamentos. Incluso rutinas de diez minutos diarios pueden marcar la diferencia, especialmente para disminuir la rigidez matutina. Según Roldán, “cuando el paciente recupera flexibilidad, mejora su postura y con ello disminuye la tensión que genera dolor”.

A esto se suman actividades de bajo impacto como caminar, nadar o practicar tai chi. Estas fortalecen el cuerpo sin sobrecargar la columna y han demostrado reducir episodios de dolor lumbar, además de mejorar el ánimo. Para quienes tienen limitaciones, caminar dentro de casa o en pasillos ya representa un comienzo valioso.

La respiración diafragmática es otro recurso útil y fácil de aplicar. Al llenar el abdomen de aire más que el pecho, se relaja la musculatura y se reduce la tensión en la espalda. Además, esta práctica contribuye a controlar el estrés, un factor que intensifica la percepción del dolor.

La seguridad es un aspecto fundamental en la tercera edad. Los ejercicios deben hacerse en superficies estables, con calzado adecuado y, si es necesario, con apoyo de una silla o baranda. “El movimiento debe sentirse como un reto, nunca como un castigo. Si duele demasiado, es señal de que hay que ajustar la intensidad, no abandonar la práctica”, resume Roldán.

Junto al ejercicio, la educación del paciente cumple un papel crucial. Comprender que el dolor no siempre significa daño, que la columna puede fortalecerse con el tiempo y que pequeños avances diarios son más importantes que esfuerzos aislados cambia por completo la relación de los adultos mayores con su cuerpo. “La espalda envejece, pero no se invalida. Lo importante es enseñarle al cuerpo que puede seguir funcionando con apoyo y constancia”, concluye la especialista.

Los beneficios, aunque discretos al inicio, se acumulan con el tiempo, menos dolor, mayor movilidad, más independencia y, en muchos casos, menor dependencia de medicamentos. Tanto la evidencia científica como la experiencia clínica coinciden en que, en la tercera edad, el movimiento adaptado es la herramienta más poderosa contra el dolor crónico de espalda.

