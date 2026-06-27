¿Qué le pasa al cuerpo si paso mucho tiempo sin tener relaciones?

No existe un tiempo “máximo” que se considere para tener o no tener relaciones sexuales ni consecuencias médicas inevitables por la abstinencia. De acuerdo con el doctor Pablo Andrés Rodríguez Camargo, Director Maestría en Salud Sexual y Reproductiva en la Universidad El Bosque, el cuerpo humano no requiere actividad sexual para funcionar adecuadamente. Sin embargo, pueden presentarse algunos cambios físicos o emocionales dependiendo de la persona y sus circunstancias.