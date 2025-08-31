No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Bienestar y Amor
¿Qué le pasa al cuerpo y a la mente tras una ruptura amorosa?

El desamor no solo rompe el corazón: también puede alterar el sueño, debilitar el sistema inmune y hasta cambiar el apetito.

Diego Alejandro Suárez Guerrero
Diego Alejandro Suárez Guerrero
31 de agosto de 2025 - 06:00 p. m.
Foto: Getty Images

Pocas experiencias son tan universales —y a la vez tan desestabilizadoras— como una ruptura amorosa. Separarse de una pareja no solo implica un duelo emocional: puede afectar rutinas, modificar dinámicas sociales, interferir en la concentración e incluso repercutir en el rendimiento laboral y la salud física. Aunque muchas veces se asocia únicamente con la tristeza, lo cierto es que una ruptura activa mecanismos biológicos y psicológicos complejos. En algunos casos el cuerpo y la mente reaccionan como si se tratara de una amenaza real,...

Diego Alejandro Suárez Guerrero

Por Diego Alejandro Suárez Guerrero

Comunicador social y periodista de la Universidad Externado de Colombia, con énfasis en comunicación creativa y medios emergentes.dasuarez@elespectador.com

