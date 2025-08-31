¿Qué le pasa al cuerpo y a la mente tras una ruptura amorosa?

El desamor no solo rompe el corazón: también altera el sueño, debilita el sistema inmune y hasta cambia el apetito. Foto: Getty Images

Pocas experiencias son tan universales —y a la vez tan desestabilizadoras— como una ruptura amorosa. Separarse de una pareja no solo implica un duelo emocional: puede afectar rutinas, modificar dinámicas sociales, interferir en la concentración e incluso repercutir en el rendimiento laboral y la salud física. Aunque muchas veces se asocia únicamente con la tristeza, lo cierto es que una ruptura activa mecanismos biológicos y psicológicos complejos. En algunos casos el cuerpo y la mente reaccionan como si se tratara de una amenaza real,...