Lo que separa a Colombia de tener su primera carrera Major internacional

En términos globales, una carrera para ser Major debe cumplir con criterios en varios frentes: organización técnica, nivel deportivo de los atletas, capacidad logística y reconocimiento institucional. Estos Majors (como Boston, Londres, Tokio, Berlín, Chicago, Nueva York, y recientemente Sídney) son modelos que combinan tradición, cobertura mediática mundial, premios altos, campo élite, infraestructura, y cumplimiento de normas estrictas de World Athletics.

Además, World Athletics certifica distintos niveles de carreras mediante sus “Label Road Races” (Etiqueta), que van desde Label básico, pasando por Elite, Gold, Platinum, etc. Cada nivel pide estándares en tiempo de atletas, certificación del recorrido, antidopaje, servicio para los corredores, medidas de seguridad, medición del recorrido por medidores oficiales, entre otros aspectos técnicos.

Juan Estévez, especialista en atletismo y miembro de una federación continental, con larga experiencia evaluando carreras y asesorando organizadores, explica que “una carrera para aspirar al nivel Major debe tener al menos tres atletas masculinos con estatus Platinum y al menos cuatro con estatus Gold (o superior), así como esquemas equivalentes para mujeres; asimismo debe cumplir con fuertes estándares técnicos de World Athletics Label, incluyendo antidopaje, medición certificada del recorrido y tiempos de elite que respondan a las tablas oficiales de puntuación”.

La ingeniera de esa misma entidad, Ana María Páez, experta en logística deportiva y gestión de eventos, con conocimiento sobre costos, infraestructura, permisos y marketing deportivo, añade que “no sólo se trata del nivel atlético, sino de la logística alrededor: transporte de élite, hospedaje, premios significativos, cobertura de medios internacionales, cierre del recorrido al tráfico, seguridad y experiencia para los corredores populares también. Una carrera Major debe ser impecable tanto en lo deportivo como en lo organizativo”.

Lo que Colombia ya tiene

• La Media Maratón de Bogotá tiene el estatus de Platinum Label Road Race de World Athletics: Esto significa que Colombia ya cuenta con al menos una carrera de alto nivel, reconocida por cubrir muchos de los estándares exigidos.

• La Maratón de Cali, en su edición de 2025, tiene el aval de World Athletics y de la AIMS, y ostenta el sello Elite Label. Eso la ubica sobre muchas carreras locales ya consolidadas, lo que demuestra capacidad de organizar maratones competitivos.

• El país también tiene carreras como la Maratón de Medellín, que posee reconocimiento por AIMS, y otros eventos de media maratón con reconocimientos importantes.

Lo que todavía falta

• Campo élite más profundo: los Majors requieren atletas de primer nivel mundial, muchos con tiempos muy competitivos, y con estatus Gold o Platinum que garantice calidad. En Colombia algunas carreras atraen buenos atletas internacionales, pero no siempre se logra reunir un grupo suficientemente amplio con esos estándares.

• Premios muy altos: los Majors otorgan premios significativos, lo que ayuda a atraer atletas top. En Colombia, aunque ha habido mejoras en premios, no se ha llegado a los niveles que hacen de una carrera un Major, en términos monetarios ni de incentivos para récords.

• Cobertura mediática global y patrocinadores internacionales sólidos: esto exige inversión, relaciones internacionales, marketing y visibilidad que vaya más allá de lo regional o nacional.

• Infraestructura logística, certificaciones y seguimiento técnico: cerrar calles, seguridad, servicios médicos, hotelería de calidad, medición oficial por medidores AIMS/World Athletics, control antidopaje riguroso, cronometraje electrónico de alta precisión son esenciales. Colombia ya cumple algunos de esos criterios, pero mantenerlos consistentemente, año tras año, con estándares de Major, es un reto.

• Regularidad y consistencia: los Majors no sólo cumplen estándares un año, sino durante muchos años; también deben adaptarse y renovarse conforme cambian los reglamentos de World Athletics. La exigencia de mantener niveles altos durante dos años consecutivos para aspirar a ciertos candidaturas (como sucede con carreras que quieren entrar a la serie de Majors) lo demuestra.

¿Qué se necesitaría en Colombia para alcanzar una carrera Major?

Los expertos explican qué necesita Colombia para que tenga su propia carrera Major:

1. Atracción de atletas élite internacionales de nivel premium, con estatus Platinum/Gold, suficientes por género, para cumplir los requisitos de World Athletics Label más alto (o similar al estándar de los Majors).

2. Presupuesto para premios competitivos, transporte, hospedaje, logística especializada; también financiamiento para control antidopaje, cronometraje, certificaciones.

3. Infraestructura organizativa robusta, con apoyo institucional fuerte: alcaldías, gobierno nacional, servicios públicos (seguridad, salud, cierre vial), así como un equipo permanente que tenga experiencia internacional.

4. Certificaciones técnicas: medida de recorrido por medidores oficiales de AIMS/WA, cumplimiento de reglas de World Athletics para que los tiempos puedan ser válidos para ranking y récords; estándares antidopaje; igualdad de premios; servicios adecuados para atletas y para corredores populares.

5. Visibilidad mediática internacional y patrocinadores globales, para que la carrera trascienda lo nacional, atraiga turismo deportivo y tenga convenios de difusión, streaming, etc.

6. Consistencia en el tiempo: cumplir todos esos estándares varios años seguidos, para poder ser evaluado como candidato a Major si existe este modelo de expansión, como ocurre con carreras que hoy aspiran a ingresar a la serie Majors mediante evaluaciones de varios años.

“Colombia está en la vía correcta. Ya tiene carreras con alto reconocimiento; la Media Maratón de Bogotá es un ejemplo de que se pueden alcanzar niveles Platinum en distancias de media maratón. La Maratón de Cali representa un paso importante en maratón completo con sello Elite. Eso demuestra capacidad y voluntad”, asegura Estévez.

Pero para tener un Major, todavía hace falta reunir todos los elementos de forma simultánea y consistente: campo élite muy fuerte, premios muy competitivos, respaldo institucional, visibilidad internacional, infraestructura, certificaciones y logística de alta exigencia.

“Podría decirse que Colombia está a varios años de tener una carrera que pueda ser llamada Major en el sentido de los World Marathon Majors, pero no es algo inalcanzable. Con planificación estratégica, inversión y compromiso nacional, la posibilidad existe. Si los organizadores del país apuntan ahora a mejorar esos vacíos — especialmente atraer atletas Platinum/Gold, mejorar premios y visibilidad — dentro de una década podría estar muy cerca de cumplir con lo que World Athletics exige para que una carrera sea Major", concluye Páez.