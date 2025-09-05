¿Qué pasa con la piel luego de que se pierde mucho peso?

Cuando se pierde peso, la capa grasa de la piel, conocida como hipodermis, se encoge, lo que deja un espacio vacío entre la piel y los músculos. Foto: Karolina Grabowska - Pexels

En poco menos de un año, Tresnae Ramsey perdió 45 kilos gracias al uso de tirzepatida, un medicamento contra la obesidad, pero su piel quedó marcada: flácida, colgante y con pliegues. “Cuando me siento en el sofá, oigo un plop”, dijo.

Al principio, le pareció un pequeño precio a pagar porque, al perder peso, el dolor de la endometriosis y la fibromialgia disminuyó, y su presión arterial y sus niveles de azúcar en sangre se normalizaron. Pero a medida que su piel se aflojaba y sus pechos se caían, Ramsey, de 37 años, se volvió más...