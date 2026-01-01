Qué películas ver para empezar el año (a solas o en compañía)

Foto: Pexels

Es 2026 y los planes para recibirlo son diversos. El año pasado, desde la sección de Bienestar y Amor, cerramos con una serie de notas sobre cómo se atraviesan las fiestas y el porqué de algunas marcas emocionales que pueden dejar.

Y sí: enero suele encontrar a muchas personas cansadas y con pocas ganas de hacer planes. Pero ver películas sigue siendo una opción que funciona para atravesar estos primeros días, a solas o en compañía.

Por eso, en esta ocasión invitamos a María José Novoa, realizadora audiovisual y creadora de contenido sobre cine, para pensar una selección de filmes vinculados a los temas que trabajamos en esta sección. Entre ellos el amor, la amistad, las relaciones fallidas y la salud mental.

A continuación, compartimos sus recomendaciones y los comentarios que nos dejó sobre cada una.

The Room Next Door (Netflix)

“La recomiendo porque aborda un conflicto interno desde el amor y la empatía. La amistad entre las protagonistas se convierte en un acto de acompañamiento consciente y compasivo, demostrando que el bienestar también puede encontrarse en compartir el dolor y las decisiones difíciles”.

Moonlight (Prime Video)

“La recomiendo porque muestra la fuerza que implica enfrentar un conflicto interno en un entorno que constantemente invalida, reprime y violenta la identidad. Es una película sobre la valentía de reconocerse a uno mismo aún cuando el mundo parece no dejar espacio para hacerlo”.

Minari (Prime Video)

“La recomiendo por la sensibilidad con la que aborda la resiliencia y el amor familiar. Es una historia que recuerda que el apoyo de la familia pueden sostenernos incluso cuando las cosas no salen como esperábamos y el futuro parece incierto”.

Close (Netflix)

“La recomiendo porque es una de las representaciones más honestas de los estigmas que hay en torno a las amistades entre hombres. La película muestra cómo un vínculo profundo puede quebrarse por el miedo a cómo ese afecto es percibido por los demás”.

