¿Qué puede hacer si su pareja es poliamorosa y usted no? Consejos de expertos

Imagine que todo va bien con su pareja. Hay amor, complicidad, planes a futuro… hasta que un día, durante una conversación aparentemente casual, surge una revelación inesperada: su pareja se identifica como poliamorosa. La noticia puede caer como un balde de agua fría, especialmente si usted siempre ha concebido el amor dentro de la exclusividad emocional y sexual.

En ese momento surgen preguntas difíciles: ¿Qué significa eso para nosotros? ¿Qué pasa con el compromiso? ¿Y si yo no puedo, ni quiero compartir?

En los últimos años, conceptos como el poliamor han comenzado a aparecer con más frecuencia en conversaciones cotidianas, redes sociales y medios. Ya no es un tema restringido a nichos contraculturales o debates filosóficos sobre el amor libre.

Hoy en día más personas se sienten en libertad de explorar y nombrar formas alternativas de vincularse emocional y afectivamente, desafiando los modelos tradicionales. Pero este despertar relacional también pone a prueba a quienes no comparten ese enfoque y se enfrentan, quizás por primera vez, a la idea de que su pareja no ve el amor del mismo modo.

Según el doctor Martín Sotelo, psicólogo clínico de la Pontifica Universidad Javeriana, especializado en vínculos afectivos contemporáneos, “lo primero es reconocer que las personas no eligen ser poliamorosas del mismo modo que no eligen su orientación sexual”. Insiste en que no se trata de una “falla personal” si una de las dos no desea múltiples relaciones, sino de una preferencia relacional legítima.

El especialista explica que el poliamor implica establecer vínculos románticos o sexuales con más de una persona de forma consciente y consensuada. Para quienes no comparten esa visión, puede percibirse como una amenaza al sentido de exclusividad o a la seguridad afectiva del vínculo.

a) Reflexión interna personal: Sotelo aconseja: “Tómese un tiempo para entender sus propios límites, necesidades y valores”. Si la idea de múltiples relaciones le genera tristeza o inseguridad, eso es igual de legítimo que el deseo poliamoroso. No necesita cambiar sus preferencias.

b) Comunicación honesta con límites claros

Sotelo sugiere frases como:

“Yo no comparto esta visión y necesito saber qué significaría para nuestra relación”.

“Si decides explorar otras relaciones, ¿cómo me afectaría emocionalmente?”.

El objetivo es definir lo que cada uno está dispuesto a negociar sin presionarse uno a otro hacia una forma de amar que no se alinea.

c) Acuerdos relacionales, no imposiciones

Tanto la literatura académica como Sotelo coinciden: los acuerdos explícitos son clave. Determinar si se aceptan relaciones secundarias, compartir o no información, frecuencia de encuentros, etc., ayuda a construir un marco de seguridad.

d) Supervisión emocional continua

El experto recomienda establecer “revisiones periódicas de cómo nos sentimos” para ajustar límites o pausar la situación si alguno se siente herido, inseguro o celoso.

e) Grupo de apoyo o terapia

Buscar guía profesional es muy recomendable. “Un terapeuta relacional puede mediar sin sesgo y ayudarte a validar tus emociones sin que te sientas culpable”, dice el experto, afirmando que el bienestar disminuye cuando existe estigma interno o presión social, especialmente para quienes se sienten minoría en su orientación relacional.

Posibles caminos a explorar

Opción A, mantener su preferencia monógama: Si decide que no estás dispuesto/a a explorar lo poliamoroso, es igualmente válido. Sotelo aclara: “Negociar no significa que deba aceptar aquello que vulnera su forma de amar. A veces significa aceptar que su camino es otro”.

Opción B, explorar acuerdos mixtos: Algunas parejas llegan al punto medio: permitir encuentros con terceros dentro de reglas muy claras, sin que la otra parte se involucre. Es un arreglo que requiere un gran nivel de seguridad emocional, comunicación constante y respeto mutuo.

Opción C, separación respetuosa: Cuando no se encuentra un punto de equilibrio aceptable, y la visión central del amor difiere profundamente, puede considerarse la separación. Sotelo concluye: “Dejar ir no es un fracaso; es cuidar la integridad emocional de ambos”.

Riesgos que debe conocer

1. Desequilibrio emocional: los monógamos pueden experimentar celos intensos o inseguridad si no hay protección emocional clara.

2. Estigma social y presión externa: el entorno puede juzgar, lo que genera ansiedad e incomodidad especialmente si uno de los dos oculta parte de la realidad por miedo al qué dirán.

3. Sobrecarga emocional y de tiempo: el poliamor puede requerir gestionar múltiples relaciones con comunicación regular, lo cual implica esfuerzo adicional para la relación original.

Lo que usted puede hacer ahora mismo

• Reflexiona sin culpa: ¿Cómo le hace sentir la idea de múltiples relaciones de su pareja?

• Comunique lo que necesita y cuáles límites considera inviolables.

• Si considera posible negociar, establezca acuerdos por escrito o pacta revisiones periódicas.

• Si lo ve necesario, busque apoyo con un profesional o grupo de personas que hayan vivido situaciones similares.

• Evalúe si sus valores relacionales pueden coexistir o si el camino en pareja ha tomado direcciones divergentes.