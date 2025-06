Diccionario del running: ¿qué significan PR, RP y PB?

PR, PB y RP representan el mejor tiempo individual de un corredor en una distancia específica. Son conceptos técnicos y motivacionales al mismo tiempo, que permiten medir avances, estructurar entrenamientos y fomentar la permanencia en el deporte. Foto: Getty Images

En el ámbito del running, los términos PR, PB y RP son ampliamente utilizados para señalar el rendimiento individual de los corredores. Aunque muchas veces se usan de forma intercambiable, estas siglas tienen orígenes específicos, usos técnicos particulares y un valor significativo en el seguimiento del progreso deportivo.

PR corresponde a Personal Record (récord personal, en inglés). Se trata del mejor tiempo que un corredor ha logrado en una distancia determinada. Es una expresión común en Estados Unidos y en contextos deportivos de habla inglesa, especialmente en ambientes competitivos y comunitarios.

PB significa Personal Best (mejor marca personal, en inglés). Aunque también indica el mejor tiempo logrado en una distancia específica, esta sigla se utiliza con mayor frecuencia en el Reino Unido, en la cobertura de eventos internacionales y en contextos más formales, como estadísticas olímpicas y federativas.

RP, por su parte, se refiere a Récord Personal, siendo la traducción al español del mismo concepto. Es común en países hispanohablantes y tiene exactamente el mismo significado funcional que PR o PB, aunque con menor difusión global en comparación con las siglas en inglés.

Según Daniel Aguilar, entrenador y fisiólogo deportivo, “estas siglas son equivalentes en su propósito: registrar el mejor resultado de una persona en una distancia concreta, como 5 km, 10 km, media maratón o maratón completa”.

Aguilar aclara que “PR y PB son términos técnicos que dependen del contexto geográfico y cultural. En Estados Unidos, todo el mundo habla de PR; en el Reino Unido y en las competencias internacionales, se usa PB. En países de habla hispana es habitual escuchar RP, aunque en la práctica muchos corredores han adoptado también las siglas en inglés por influencia de las plataformas y redes sociales”.

¿Qué condiciones deben cumplirse para establecer un PR o PB?

Para que un tiempo sea reconocido como récord personal, es necesario que se cumplan ciertos criterios. Aguilar explica que “un PR legítimo debe haberse logrado en una distancia correctamente medida. Idealmente, esa medición debe ser certificada por una organización deportiva o registrada en una competencia oficial”.

No todos los registros obtenidos mediante relojes deportivos o aplicaciones móviles son válidos si no cumplen con estándares básicos. Por ejemplo, un GPS puede registrar 10 km en una ruta que, en realidad, mide 9.7 km. En ese caso, no sería apropiado considerar ese tiempo como un PR auténtico.

“El terreno, la altitud, las condiciones climáticas y el tipo de recorrido influyen. Una carrera cuesta abajo con viento a favor no es comparable con una en plano o con subidas. Por eso, para que el PR tenga sentido deportivo, debe haberse realizado en condiciones regulares y en una distancia bien establecida” precisa Aguilar.

También es importante diferenciar los registros por distancia. Cada una tiene su propio PR, y no deben compararse entre sí. “Un corredor puede tener un PR en 5 km de 22 minutos y otro en 10 km de 47. No es correcto decir que su PR es 22 minutos sin aclarar que es en 5 km” indica.

¿Cómo se mide y almacena un PR?

Hoy en día, los corredores utilizan diversas plataformas tecnológicas como Strava, Garmin Connect, Nike Run Club y otras aplicaciones para llevar el control de sus entrenamientos y competencias. Estas herramientas permiten registrar tiempos, ritmos y condiciones de carrera.

No obstante, Aguilar recomienda que los PR se tomen siempre de eventos formales. “Lo ideal es tener los registros de competencias organizadas por entidades deportivas, ya que esos recorridos están certificados. Pero si se hace de manera informal, al menos debe haber verificación de la distancia y condiciones estables”.

El especialista también señala que muchos corredores establecen sus PR en entrenamiento, lo cual no invalida el registro, pero sí requiere prudencia. “Si alguien hace su mejor tiempo en una práctica, puede considerarlo su PR, pero debe aclarar que fue fuera de competencia. Los factores externos pueden afectar mucho el rendimiento, por lo que es más fiable usar tiempos oficiales”.

El rol del PR, RP o PB en la planificación del entrenamiento

Establecer un PR tiene una función central en la planificación del entrenamiento de cualquier corredor, sea principiante o avanzado. Aguilar explica que “el PR es una base de referencia para diseñar sesiones de ritmo, series, fondos y estrategias de recuperación. Permite personalizar la carga de trabajo y medir avances de forma objetiva”.

Por ejemplo, si un corredor tiene un PR de 10 km en 50 minutos, su entrenador podrá diseñar entrenamientos por ritmo que busquen mejorar ese tiempo, trabajando en umbrales de esfuerzo progresivos. “El PR ayuda a fijar metas realistas y a estructurar los planes en bloques de mejora. Es una herramienta fundamental en el desarrollo atlético” afirma Aguilar.

¿Cuál es la diferencia entre PR/PB y un récord absoluto?

Es importante destacar que un PR o PB es individual. No debe confundirse con los récords nacionales, continentales o mundiales, que corresponden a las mejores marcas establecidas oficialmente por atletas en general.

“Un PB es el mejor tiempo de un corredor específico. En cambio, un récord mundial es el mejor tiempo que alguna persona ha conseguido en la historia, registrado bajo condiciones reguladas por organismos internacionales como World Athletics” indica Aguilar.

Un corredor amateur puede tener un PR de 55 minutos en 10 km, mientras que el récord mundial en esa distancia (en ruta) es de 26 minutos y 24 segundos (establecido por Rhonex Kipruto en 2020). Ambos registros son válidos, pero con implicaciones distintas.

El uso emocional del PR y su influencia en la motivación

Más allá del registro deportivo, el PR también cumple una función psicológica relevante para los corredores. “Tener un PR es tener un logro cuantificable que demuestra progreso. Sirve como estímulo, como evidencia de que el esfuerzo da resultados. Y eso se convierte en una motivación constante para seguir entrenando” explica Aguilar.

Diversos estudios han explorado este fenómeno. En particular, una investigación publicada en Frontiers in Psychology en 2019, realizada por Claire T. Hanlon y su equipo, demostró que los corredores que persiguen metas personales como mejorar su PB presentan niveles más altos de satisfacción con su práctica deportiva, comparado con quienes se enfocan únicamente en resultados comparativos o clasificatorios.

Según ese mismo estudio, el seguimiento de marcas personales promueve la autonomía del corredor, fomenta la adherencia al entrenamiento y reduce el riesgo de abandono. “Los objetivos personales, como un nuevo PB, fortalecen el compromiso con el deporte y contribuyen al bienestar general del atleta recreativo”, concluye la investigación.

¿Puede un PR convertirse en una carga?

El uso de estas marcas debe mantenerse dentro de límites saludables. Aguilar advierte que “cuando el corredor se obsesiona con romper su PR en cada carrera, puede sobreentrenarse o frustrarse si no lo consigue. El PR debe ser una herramienta, no una fuente de presión”.

No es necesario romper un PR en cada competencia. De hecho, los entrenamientos y carreras sirven muchas veces para consolidar ritmos, conocer sensaciones o simplemente disfrutar del proceso. “El PR tiene que ser parte del camino, no la meta única. Es normal que, después de cierto punto, los avances sean más lentos. En esas fases hay que valorar la constancia más que el resultado puntual” sostiene.

Primeros pasos: establecer el primer PR

Para quienes comienzan en el running, el primer PR se establece con su primera carrera completa, sin importar la marca. “El primer tiempo registrado en una distancia ya es un PR. Desde ahí se puede mejorar, ajustar el entrenamiento y proyectarse. Lo importante es tener esa referencia base” afirma Aguilar.

Establecer un PR no requiere haber competido oficialmente. “Si la distancia es precisa y el corredor hace el esfuerzo completo, puede considerar ese tiempo como su primer PR. Es el punto de partida para su progreso personal”.

En resumen, los términos PR, PB y RP representan el mejor tiempo individual de un corredor en una distancia específica. Son conceptos técnicos y motivacionales al mismo tiempo, que permiten medir avances, estructurar entrenamientos y fomentar la permanencia en el deporte.

“Todo corredor, desde el que empieza hasta el de élite, necesita conocer su PR. No para compararse con otros, sino para saber hasta dónde ha llegado y qué tan lejos puede seguir avanzando. Es la brújula del entrenamiento personal”, puntualiza.