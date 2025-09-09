No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
¿Qué tan saludable es el yogur griego? Esto dicen los expertos en nutrición

El yogur griego no procede necesariamente de Grecia. (De hecho, la producción de yogur griego del estado de Nueva York superó a la de Grecia en 2017). Este yogur espeso y cremoso se elabora colando el suero líquido.

Caroline Hopkins Legaspi | The New York Times
09 de septiembre de 2025 - 11:30 p. m.
Es mejor obtener las proteínas de un alimento rico en nutrientes, como el yogur griego, que de polvos o suplementos.
Es mejor obtener las proteínas de un alimento rico en nutrientes, como el yogur griego, que de polvos o suplementos.
El yogur griego es un alimento básico de la dieta mediterránea desde hace siglos. He aquí lo que dicen los expertos en nutrición sobre por qué es tan bueno para ti.

  • Está cargado de proteínas

Al colar el suero se obtiene un producto más concentrado, lo que hace que el yogur griego tenga más proteínas que el yogur normal. Un envase de 150 gramos de yogur griego natural descremado contiene 15,4 gramos de proteínas, que es más del doble de la cantidad que contiene el yogur regular y más de una cuarta parte de las proteínas que necesita diariamente un adulto de unos 72,5...

