¿Qué tanto influye el ciclo menstrual al correr un maratón?

Hoy, con datos, tácticas y empatía, se puede transformar este ciclo en una herramienta más, aliada de la maratón y del máximo desempeño femenino.

Cuando una mujer se prepara para correr una maratón, cada detalle cuenta: la estrategia de entrenamiento, la alimentación, el descanso y, para muchas, su ciclo menstrual. A lo largo de los años, hemos oído opiniones encontradas: ¿es mejor evitar correr durante la menstruación o puede incluso ofrecer ventajas?

De acuerdo con el doctor Mario Fernández, fisiólogo del deporte y entrenador con más de 15 años de experiencia en elite femenina, “el ciclo menstrual no es un obstáculo—es una variable más a gestionar: un margen de mejora para quien lo entienda”.

Cada fase de la menstruación trae variaciones hormonales significativas que inciden sobre el rendimiento:

• Fase menstrual (menstruación): los niveles de estrógeno y progesterona están en su punto más bajo. Esto puede generar fatiga, calambres y menor fuerza, como lo destaca la efectividad de entrenar suave durante este periodo.

• Fase folicular (post-menstruación hasta ovulación): el estrógeno sube progresivamente, favoreciendo la recuperación muscular y el metabolismo de glucógeno.

• Ovulación: pico hormonal que, en algunos estudios, se relaciona con mayor fuerza y energía, aunque los resultados varían.

• Fase lútea (post-ovulación hasta antes de la siguiente menstruación): predomina la progesterona, que tiene efecto termogénico (aumenta la temperatura corporal y la frecuencia cardíaca basal), lo que puede implicar un mayor desgaste durante la carrera.

Fernández explica: “entrenar una maratón significa sostener muchas horas en esfuerzo aeróbico; tener la termogénesis elevada puede volverse una desventaja, sobre todo en climas cálidos”.

Fernández explica que la mente juega un rol crucial, pues si una atleta cree que no puede rendir por estar menstruando, lo más probable es que así sea. Por el contrario, si entrena adaptando su objetivo a esas sensaciones, puede estar tranquila y enfocada.

La mirada de una mujer en el campo: experiencia, cuerpo y conocimiento

Laura Restrepo es licenciada en Educación Física de la Universidad Pedagógica, entrenadora personal independiente y corredora aficionada de fondo. Desde su experiencia, la menstruación sigue siendo un tema tabú en muchos espacios deportivos. “Aunque hablamos de entrenamientos personalizados, aún hay resistencia a adaptar rutinas según el ciclo. Como si admitir que hay días en los que el cuerpo responde diferente fuera sinónimo de debilidad” asegura Restrepo.

A sus 34 años, lleva más de una década entrenando mujeres de distintas edades, y ha podido observar patrones repetitivos: cambios en el umbral de fatiga, alteraciones en el estado de ánimo, y sobre todo, una gran autoexigencia por “no aflojar”, incluso cuando el cuerpo está lidiando con molestias menstruales.

“Lo más complejo no es el dolor físico, sino la presión de rendir igual todos los días. He visto chicas frustradas porque no pueden mantener el mismo ritmo en la semana de la menstruación, cuando lo lógico sería ajustar y respetar esos ritmos naturales”, explica la entrenadora.

Para Restrepo, incluir la educación menstrual en los planes de entrenamiento no solo es una cuestión de salud, sino también de equidad. “No se trata de limitarse, sino de entenderse. Yo he corrido maratones durante la menstruación y lo he logrado bien porque sabía qué esperar de mi cuerpo, cómo hidratarme mejor, qué alimentos incluir, y sobre todo, porque no me sentí culpable por ir más despacio el primer tramo”.

En su labor como docente con estudiantes de licenciatura, también promueve un enfoque integral del rendimiento femenino, que incluye el autoconocimiento corporal y la normalización de temas históricamente silenciados. “Mis alumnas agradecen poder hablar del ciclo sin sentir vergüenza. Algunas me dicen: ‘Nunca nadie me explicó por qué me sentía así en entrenamiento’. Ese vacío educativo no puede seguir”.

Además, destaca un punto clave: muchas atletas jóvenes optan por inhibir su menstruación con anticonceptivos para no lidiar con sus efectos en competencia, pero a veces sin una guía adecuada. “Esa decisión debe ser informada, no una imposición cultural para ‘no molestar’. El cuerpo necesita ser escuchado, no silenciado con urgencia”, afirma Restrepo..

Estrategias útiles para maratonistas

Según Fernández, es vital implementar tácticas prácticas basadas en fases:

1. Planificar entrenamiento y carrera teniendo en cuenta la fase menstrual:

• Si la maratón cae durante la fase lútea, evaluar el uso de suplementación para regular temperatura y líquidos.

• Si coincide con la fase menstrual, favorecer entrenos de menor intensidad, priorizando descanso.

2. Registro individualizado a lo largo de varios ciclos:

• Llevar control de sensaciones (energía, dolor, sueño), marcas en entrenamientos clave y fases del ciclo.

• Así se detectan patrones personales, y no se vira en base a mitos.

3. Nutrición específica:

• Incorporar hierro, magnesio y antioxidantes antes y durante la menstruación (calambres, mayor pérdida).

• En fase lútea, aumentar carbohidratos de bajo índice glucémico para contrarrestar la termogénesis.

Hacia la maratón consciente

• El ciclo menstrual afecta fisiológicamente: temperatura, termorregulación, metabolismo y percepción del esfuerzo.

• Algunas corredoras recreacionales rinden mejor en fase lútea, según un estudio real reciente.

• La percepción de malestar es dominante, pero los datos no siempre lo validan: la diferencia puede estar en cómo se gestiona emocional y estratégicamente.

• Las claves para correr bien con tu menstruación: autoconocimiento (registro de sensaciones + fases), planificación adaptada, nutrición acertada y educación del entorno deportivo.