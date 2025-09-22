¿Quiere mantener su cerebro ágil a medida que envejece? Esto le podría funcionar

Con el paso de los años, la memoria y la concentración suelen resentirse, pero la ciencia demuestra que no es un destino inevitable. Un estudio halló que un programa de seis meses de ejercicio intenso mantuvo beneficios cognitivos durante cinco años. Foto: Getty Images

El envejecimiento cerebral no es uniforme, ni inevitable. Sin embargo, factores como la genética, el estilo de vida, la dieta, el ejercicio físico y la estimulación mental juegan un papel clave. Según numerosos estudios, lo que se elige hacer día a día puede inclinar la balanza hacia un declive más lento y retardar pérdidas cognitivas. Lo importante parece no ser solo qué hacer, sino cuánto, con qué intensidad y con qué constancia.

Un estudio publicado en Aging and Disease el 27 de junio aporta evidencia sobre cómo ciertas rutinas físicas pueden dar frutos a largo plazo en cerebros sanos de personas mayores. La investigación realizada principalmente por la Universidad de Queensland, en Australia, comparó tres regímenes de ejercicio físico durante seis meses: baja intensidad, intensidad moderada (MIT) y entrenamiento por intervalos de alta intensidad (HIIT). Participaron 1.511 adultos sanos de entre 65 y 85 años, sin déficits cognitivos iniciales.

La metodología fue rigurosa: cada participante completó 72 sesiones supervisadas durante los seis meses del estudio. Se hicieron evaluaciones cognitivas mensuales, centradas especialmente en el aprendizaje dependiente del hipocampo, utilizando un test llamado paired associative learning (PAL). También se recogieron muestras sanguíneas mensuales para medir biomarcadores, y se realizaron imágenes cerebrales de alta resolución (MRI de 7 teslas) al inicio, a los 6 meses y a los 12. Tras los seis meses, solamente el grupo que siguió el régimen HIIT mostró una mejora significativa en la función del hipocampo, según el PAL.

Además, este grupo mantuvo la mejoría hasta 5 años después del inicio del programa de ejercicios. El volumen del hipocampo en el lado derecho se conservó en los practicantes de HIIT, mientras que en los otros grupos (LIT y MIT) hubo disminuciones volumétricas esperadas por la edad. También mejoró la conectividad funcional entre redes cerebrales relacionadas con atención, visión, motor y la red por defecto (“default mode network”) en quienes hicieron HIIT. En cuanto a biomarcadores, se encontró que los cambios en los niveles circulantes de BDNF (factor neurotrófico derivado del cerebro) y de cortisol correlacionaron con las mejoras en la función del hipocampo en el grupo HIIT.

El profesor Arthur Molina, investigador en neurociencias aplicado al envejecimiento de la Universidad Externado de Colombia, explica que “el hipocampo es una estructura especialmente vulnerable al envejecimiento, pero responde muy bien al estímulo que representa el HIIT pues promueve tanto estabilidad estructural como mejora funcional, algo que ejercicios más suaves no logran con la misma intensidad”.

Según Molina, la constancia es esencial: “Seis meses de práctica regular son un umbral para ver cambios reales, pero para que esos efectos perduren es necesario mantener actividad, aunque no siempre del mismo nivel”.

El estudio muestra también que no basta con moverse: es la intensidad lo que marca una diferencia clave. En el régimen HIIT los participantes alternaron periodos de esfuerzo alto con recuperaciones activas; algo que exige mayor capacidad cardiovascular, mayor exigencia física, y por tanto mayor estímulo para que el cerebro adapte y mantenga sus redes neuronales con mayor eficacia.

En contraste, quienes hicieron solo ejercicios suaves o caminatas moderadas mantuvieron el estado, pero no mostraron las mejoras observadas con HIIT. Según Molina, “la diferencia entre estabilizarse versus mejorar depende de cuánto empuje se le da al cuerpo”, refiriéndose al esfuerzo físico.

Otro punto central para mantener el cerebro ágil es que estos efectos no se limitaron al término del entrenamiento. Que los beneficios del HIIT se conservaran hasta 5 años sugiere que algo cambia de forma más duradera en el cerebro: volumen, conectividad y posibles adaptaciones fisiológicas. Molina comenta que “cuando se logra una mejora estructural — conservar volumen— y funcional — mejorar conectividad — se crea lo que podríamos llamar una reserva cerebral, que permite resistir mejor los efectos del tiempo”.

Claro que hay matices. Primero, los participantes eran sanos, sin enfermedades que afectaran directamente la función cognitiva; los beneficios podrían variar en personas con condiciones médicas subyacentes. Segundo, el estudio no incluyó un grupo que no hiciera ejercicio alguno; todos los grupos hicieron algo, lo que ayuda a comparar niveles de intensidad, pero deja la pregunta de cuánto peores serían los cambios sin ningún estímulo. Tercero, aunque los test cognitivos se repitieron con frecuencia, algunos dominios distintos al aprendizaje dependiente del hipocampo (como memoria de trabajo, reconocimiento emocional u otras habilidades) no mostraron mejoras significativas. Molina advierte que “no todo mejora igual ni al mismo ritmo: algunas funciones requieren estímulos distintos o más específicos”.

¿Entonces qué se puede hacer concretamente si alguien quiere aplicar estas ideas a su vida diaria para mantener su cerebro más ágil? A partir de este estudio, el experto expone estas recomendaciones prácticas:

1. Incluir sesiones de ejercicio de alta intensidad con intervalos: por ejemplo, alternar periodos de esfuerzo fuerte (que eleven la frecuencia cardíaca a un 85-95 %) con recuperaciones activas a intensidad moderada.

2. Hacerlo al menos tres veces por semana durante varios meses: Seis meses demostró ser un periodo en el que comienzan a observarse mejoras claras.

3. Complementar con evaluaciones periódicas: si es posible, de la propia capacidad física y salud general, para ajustar intensidad y duración.

4. No descuidar factores auxiliares: buena nutrición, descanso suficiente, control del estrés, estimulación mental y social parecen también importantes para maximizar los beneficios.

