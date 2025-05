¿Quiere participar en la Media Maratón Entre Montañas? Siga este paso a paso Foto: ´Media Maratón Entre Montañas

En los últimos años, el running ha dejado de ser simplemente un deporte para convertirse en una forma de vida para millones de personas alrededor del mundo. Y en medio de esa evolución, ha surgido una necesidad cada vez más fuerte: la de correr no solo por rendimiento, sino también por experiencia. En ese contexto nace la Media Maratón Entre Montañas, una propuesta que mezcla lo mejor del asfalto y la naturaleza, dirigida tanto a corredores experimentados como a aficionados en búsqueda de algo más.

Detrás de esta iniciativa se encuentra Kelly Sarria, organizadora de la competición. Lo que propone es una carrera que se aleja de los edificios, del tráfico y del bullicio de las ciudades, y se adentra en un entorno de contemplación, sin perder la comodidad de una vía pavimentada.

La Media Maratón Entre Montañas no es una carrera de trail running en el sentido estricto, ni tampoco una carrera urbana tradicional. “Es como una mezcla, es correr sobre toda una vía pavimentada, totalmente pavimentada, pero con la oportunidad de disfrutar a los lados de la montaña”, aclara Sarria. Esta combinación permite a los corredores disfrutar de paisajes sin tener que lidiar con las dificultades técnicas de una carrera de montaña.

Uno de los atractivos principales es que el recorrido pasa por el Valle del Cocora, un lugar emblemático no solo a nivel nacional sino internacional. “La naturaleza y de paisajes tan emblemáticos a nivel nacional e internacional como lo es nuestro Valle de Cocora, y Salento, también como pueblo más visitado”, destaca la organizadora.

Si bien existen carreras similares en otras partes del mundo, la Media Maratón Entre Montañas no fue inspirada directamente en ninguna en particular. “Realmente no fue creatividad, digamos que se utilizan elementos de ambas disciplinas… entre el trail running y las carreras de calle, se unen para crear esta carrera, pero no como un referente que sea igual a la nuestra”, señala.

La clave está en la experiencia: contemplar el entorno sin salir de la vía pavimentada. “No tienes que correr sobre barro, ni pasar ríos, ni tener terrenos de difícil acceso. No es una carrera sobre la montaña como tal, simplemente te da la oportunidad de divisar a los lados… de contemplar la naturaleza a tu alrededor”.

Inscripciones, precios y categorías

Para quienes deseen participar, es importante tener en cuenta las etapas de inscripción y los beneficios incluidos. “Va a tener 3 etapas. En este momento estamos en nuestra segunda etapa que es el precio que todavía tiene descuento”, comenta.

Las distancias disponibles son 10 km y 21 km. En la segunda etapa, los precios son los siguientes:

• $180.000 COP para la distancia de 10 km

• $190.000 COP para los 21 km

Ambos paquetes incluyen:

• Medalla

• Camiseta oficial

• Chip de cronometraje

• Hidratación durante el recorrido

• Fotografías

• Regalos de los patrocinadores

Además, hay una atractiva bolsa de premios de $18.000.000 COP, repartida en las siguientes categorías:

• Abierta

• Máster A

• Máster B

Y aplican tanto para los 10 km como para los 21 km.

Las inscripciones se pueden hacer a través de la página web oficial: mediamaratonentremontanas.com.co. Adicionalmente, los organizadores comparten información y eventos previos gratuitos para familiarizarse con el recorrido en el Instagram oficial: @entremontanas.

Recomendaciones de preparación

Aunque se corre sobre asfalto, no es una ruta completamente plana. “Tiene ondulaciones. Entonces van a encontrar descensos, planos y ascensos”, advierte. La preparación debe considerar estos tres tipos de terreno para que la experiencia no solo sea gratificante, sino también segura.

Además, hay un componente adicional: la altitud. “Vamos a llegar a una altura de 2.400 metros sobre el nivel del mar, así que también hay que entrenar un poco a la altura. En estas zonas, pues el oxígeno es un poco menor”.

Por eso, la organización insiste en que no se debe subestimar la carrera. “La invitación a los corredores que participen de Entre Montañas es que no vengan sin entrenar, porque realmente necesitan entrenamiento para poderla disfrutar”.

Requisitos para participar

La carrera está dirigida exclusivamente a mayores de edad. “Todos son que sean mayores de 18 años. Es una carrera dirigida a mayores de edad”, señala. Además, durante el proceso de inscripción, se pide que cada participante confirme haber consultado previamente con un médico y estar en condiciones de salud óptimas para competir. “Ya cae sobre la responsabilidad de cada persona que identifique cómo está de salud para poder correrla”, agrega la dirigente.

Uno de los objetivos principales del evento es darle protagonismo al corredor aficionado. Aunque habrá participación de atletas de élite, como Jason Suárez, considerado el mejor maratonista de Colombia, su papel será más de acompañamiento que de competencia. “Jason Suárez viene a hacer algo muy diferente: a acompañar a todos los corredores, animarlos. No viene a nivel competitivo”, explica.

A su vez, también participarán influenciadores y corredores reconocidos en el mundo del running aficionado, como Jesús y Angie Hernández, quienes ayudarán a motivar a quienes se inician en este tipo de eventos. “Vamos a tener diferentes influencers aficionados que también son competitivos”, señala la organizadora.

Más allá del cronómetro o de los premios, la esencia de la Media Maratón Entre Montañas está en el disfrute. “Yo quería brindarle a las personas que corren en calle una experiencia diferente. Normalmente las personas que corren en vía, pues están viendo los edificios… yo quería brindarles lo bonito que tiene la montaña, los paisajes tan espectaculares que uno puede ver”, insiste.

La propuesta es clara: ofrecer un entorno de conexión con la naturaleza, donde los corredores puedan tener una vivencia distinta sin necesidad de ser expertos en trail running. “Así que usted no necesita ser un experto en descensos o ascensos de montaña. Se puede correr cómodamente, pero rodeado de un paisaje natural único en Colombia”.

