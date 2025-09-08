Cuidar las rodillas es posible con esta rutina de entrenamiento semanal

Este entrenamiento puede ayudar a fortalecer los músculos y las articulaciones que sostienen las rodillas. Foto: NYT - THEODORE TAE

Fortalecer y mantener la fuerza y la flexibilidad alrededor de la articulación puede ayudar, dijo Marcia Goolsby, directora médica del Centro de Medicina Deportiva Femenina del Hospital de Cirugía Especial de Nueva York.

“Los músculos actúan como amortiguadores”, dijo. Aunque ningún régimen de ejercicio puede garantizar unas rodillas sin dolor, el entrenamiento de fuerza de la parte inferior del cuerpo puede ayudar a mantener a raya las molestias o a minimizarlas si surgen. Mantener un peso corporal saludable y llevar un calzado adecuado...